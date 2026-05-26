एएपी विधायक रमन अरोड़ा को धन शोधन केस में ईडी का समन, विजिलेंस ब्यूरो ने किया गिरफ्तार

पंजाब के जालंधर सेंट्रल विधायक रमन अरोड़ा को आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में ईडी ने समन भेजा, विजिलेंस ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार किया और कई अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर गैर‑कानूनी नोटिस जारी करने का मामला उजागर किया।
पंजाब के जागरूक नागरिकों को धक्का मिलने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ( एएपी ) के जालंधर सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र के विधायक रमन अरोड़ा की कानूनी उलझनें तीव्र गति से बढ़ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अरोड़ा को आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में धन शोधन मामले की पूछताछ के लिए समन जारी किया और उन्हें 2 जून को अपने कार्यालय में पेश होने का आदेश दिया। इस समन के साथ ही, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिससे उनके खिलाफ चल रही कई जाँचों को एक नई दिशा मिली। अरोड़ा को पाँच दिनों की पुलिस हिरासत में रखा गया, और इस दौरान उनके खिलाफ विभिन्न आरोपों की विस्तृत चार्जशीट तैयार की गई। विजिलेंस ब्यूरो की पूछताछ के मुख्य बिंदु में अरोड़ा पर जालंधर के कई दुकानें, रेस्टॉरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अनुचित वसूली करने का आरोप है। एजेंसी ने यह भी कहा है कि अरोड़ा ने लगभग 1.
10 करोड़ रुपये की बेहिसाब संपत्ति का दावा किया है, जो उनके आय के स्रोतों से मेल नहीं खाती। इसके अलावा, जांच में यह पता चला कि अरोड़ा ने असिस्टेंट टाउन प्लानर (एटीपी) सुखदेव वशिष्ठ के साथ मिलकर गैर‑कानूनी नोटिस जारी किए, जिससे भवन मालिकों को सीलिंग, तोड़फोड़ और अन्य दण्डों की धमकी दी गई, और इन नोटिसों के बदले में अवैध रिश्वत की मांग की गई। यह घटना जालंधर के इंजीनियर्स एवं बिल्डिंग डिज़ाइनर एसोसिएशन द्वारा दर्ज एक शिकायत की आधारशिला बनी, जिसमें वशिष्ठ को नियमित रूप से पैसों की मांग करने और धमकाने के लिए आरोपित किया गया था। जांच के दौरान यह भी उजागर हुआ कि अरोड़ा के साथ-साथ नगर निगम की बिल्डिंग ब्रांच के दो अधिकारी और तीन अन्य व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इन सभी को एटीपी वशिष्ठ के साथ मिलकर रिहायशी और वाणिज्यिक इमारतों के मालिकों को झूठे उल्लंघन के नोटिस जारी करने, उनके ऊपर दबाव बनाए रखने और वित्तीय रूप से लूटपट्टी करने का संदेह है। अब रमन अरोड़ा को 2 जून को ईडी के कार्यालय में पेश होना होगा, जहाँ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयां ले लिया जाएगा। इस समय प्रदेश में एएपी के प्रमुख नेताओं और उनके समर्थकों के बीच इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया देखी जा रही है, जबकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कारवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। इन घटनाओं का राजनीतिक प्रभाव न केवल जालंधर बल्कि पूरे पंजाब में गहरा महसूस किया जा सकता है, जहाँ अरोड़ा जैसे विधायक को गिरफ्तार देख कर जनता का भरोसा और भी कमज़ोर हो रहा है
रमन अरोड़ा प्रवर्तन निदेशालय धन शोधन पंजाब विजिलेंस ब्यूरो एएपी