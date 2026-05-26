सैक्सनी-एनहाल्ट के क्षेत्रीय चुनाव में अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी के प्रमुख उम्मीदवार उलरिष जीगमुंड ने सरकार बनाने, डोमिनो इफ़ेक्ट पैदा करने और प्रवासियों व शिक्षा नीतियों में मूलभूत परिवर्तन लाने का इरादा जताया।
सैक्सनी-एनहाल्ट में आगामी क्षेत्रीय चुनाव के परिदृश्य में, आल्टरनेटिव फॉर जर्मनी ( एएफडी ) के प्रमुख उम्मीदवार उलरिष जीगमुंड ने अपनी सरकार बनाने के दृढ़ इरादे को दोहराते हुए कहा कि वह "ऐतिहासिक" जीत के साथ एक डोमिनो इफ़ेक्ट उत्पन्न करना चाहते हैं। जीगमुंड ने डी.
डब्ल्यू को बताया कि राज्य की राजधानी मैग्डेबुर्ग में लोगों की आशा की भावना ने उन्हें उत्साहित किया है और अब वे सैक्सनी-एनहाल्ट में जर्मनी की पहली एएफडी सरकार स्थापित करने के मिशन पर हैं। नवीनतम सर्वेक्षणों के अनुसार, एएफडी को सितंबर में होने वाले चुनाव में जीत की ओर अग्रसर माना जा रहा है और वह अकेले ही सरकार का गठन कर सकती है। 35 वर्षीय जीगमुंड ने कहा, "हम इतिहास रचना चाहते हैं और इसे साकार करेंगे।" एएफडी की इस शाखा को जर्मनी की घरेलू खुफिया सेवा ने "दक्षिणपंथी चरमपंथी" के रूप में वर्गीकृत किया है, यह तर्क देते हुए कि पार्टी नस्ल के आधार पर नागरिकता की अवधारणा को बढ़ावा देती है, जो जर्मन मूल कानून के विरुद्ध है। इस वर्गीकरण को जीगमुंड ने राजनीतिक प्रेरणा वाला बताकर खारिज किया, परन्तु कई राजनीतिक विश्लेषकों और पुलिस प्रमुखों ने चेतावनी दी कि एएफडी के शासन से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है, जिसमें संवेदनशील जानकारी का जोखिम भी शामिल है। फिर भी जीगमुंड ने बार-बार यह दोहराया कि उनकी पार्टी कानून के शासन के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है, हालांकि कई विशेषज्ञ इस बात पर संदेह व्यक्त कर रहे हैं। सरकारी पदों की नियुक्तियों के संबंध में जीगमुंड ने बताया कि वे सिविल सेवा के नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे और "व्हाइट सुप्रेमिस्ट आइडेंटिटेरियन" जैसे समूहों से जुड़े उम्मीदवारों की वैचारिक जांच नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि कोई उम्मीदवार मानक मानदंडों को पूरा करता है तो उसे केवल उसकी योग्यता और कानूनी ढाँचे के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा, न कि उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि के आधार पर। जीगमुंड के अनुमान के अनुसार, नई सरकार को मंत्रालयों और राज्य एजेंसियों में लगभग 200 पदों को भरना होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी के आंतरिक नियम और राज्य की नियुक्तियों के बीच भेद है, और राज्य में किसी भी पद के लिए राजनीतिक दिशा-निर्देश नहीं, बल्कि कानूनी ढाँचा ही मान्य होगा। एएफडी द्वारा प्रस्तावित नीतियों में प्रवासियों पर कड़ी कार्रवाई, निरोधक उपायों के तहत निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे व्यक्तियों को हिरासत में रखने की योजना, और एक विशेष टास्कफोर्स का गठन शामिल है। राज्य के गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, सैक्सनी-एनहाल्ट में लगभग पाँच हजार लोग देश छोड़ने के कगार पर हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी जीगमुंड ने बड़े बदलावों की बात की है, जिसमें होम स्कूलिंग को फिर से शुरू किया जाना और शरणार्थी बच्चों के लिए अलग कक्षाएं बनाना शामिल है। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रमों को गैर-वैचारिक किया जाएगा, जिससे हाल के वर्षों में जो भी वैचारिक सामग्री शिक्षण में सम्मिलित हुई थी, उसे हटाया जाएगा। इन सभी प्रस्तावों के बीच, सामाजिक विज्ञान विशेषज्ञ मथियास क्वेंट ने कहा कि एएफडी की सरकार बनने पर वह अपनी चरमपंथी समर्थकों को सिविल सेवाओं में स्थापित करने की कोशिश कर सकती है। इस संघर्ष के बीच, पड़ोसी राज्य थुरिंजीया के गृह मंत्री गेओर्ज मायर ने एएफडी की रणनीतियों को उन्नत लोकतंत्र को भीतर से कमजोर करने के रूप में वर्णित किया और आगामी आंतरिक मंत्रियों की बैठक के एजेंडे में इस मुद्दे को शामिल करने की मांग की। सैक्सनी-एनहाल्ट में एएफडी की संभावित जीत न केवल राज्य के प्रशासनिक ढाँचे को बल्कि पूरे जर्मनी के राजनीतिक परिदृश्य को गहराई से प्रभावित करने वाली हो सकती है
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