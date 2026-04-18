एएमयू लॉ फैकल्टी में परीक्षा परिणाम को लेकर छात्रों का उग्र प्रदर्शन, गेट बंद कर किया हंगामा

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) की लॉ फैकल्टी में एलएलबी फाइनल ईयर के छात्रों ने परीक्षा परिणाम में देरी और मनमाने ढंग से फेल किए जाने के विरोध में जमकर हंगामा किया। छात्रों ने फैकल्टी के मुख्य गेट को बंद कर दिया और अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया।]
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ( एएमयू ) के लॉ फैकल्टी में एलएलबी फाइनल ईयर के छात्रों ने परीक्षा परिणाम रोके जाने और कथित तौर पर मनमाने ढंग से फेल किए जाने के विरोध में उग्र प्रदर्शन किया। छात्रों ने लॉ फैकल्टी के मुख्य द्वार को बंद कर दिया, जिससे परिसर में हड़कंप मच गया। इस दौरान, कक्षाओं में अनियमितताओं और छात्रों को जानबूझकर अनुत्तीर्ण करने के आरोपों को लेकर उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि एएमयू के अन्य संबद्ध केंद्रों, जैसे मलप्पुरम और
मुर्शिदाबाद के छात्र पास हो गए हैं, जबकि अलीगढ़ में छात्रों को जानबूझकर फेल किया जा रहा है। छात्रों का कहना है कि एलएलबी फाइनल ईयर की परीक्षाएं दिसंबर 2025 में संपन्न हुई थीं, और उनका परिणाम जनवरी में ही आ जाना चाहिए था। हालांकि, परिणाम जारी होने में अप्रत्याशित देरी हुई और जब 18 अप्रैल को परिणाम जारी किया गया, तो छात्रों को पता चला कि उनके कई विषयों के परिणाम रोके गए हैं। यह आरोप लगाया गया कि लगभग 50 प्रतिशत छात्रों को एक या एक से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण (डिटेन) कर दिया गया है। कुछ छात्रों ने तो यह भी कहा कि उन्हें परीक्षा देने से भी रोका गया था, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन नियमित कक्षा उपस्थिति की बात करता है। छात्रों का दावा है कि विभाग में नियमित कक्षाएं नहीं ली गईं, जिसके चलते उन्हें उपस्थिति के आधार पर फेल करना अनुचित है। जब इस हंगामे की सूचना मिली, तो लॉ फैकल्टी के प्रॉक्टर और कंट्रोलर भारी सुरक्षा बल के साथ मौके पर पहुंचे। छात्रों ने प्रॉक्टोरियल टीम पर धक्का-मुक्की और हाथापाई का आरोप लगाया, जिसके चलते माहौल और तनावपूर्ण हो गया। इस बीच, प्रॉक्टर और कंट्रोलर टीम को वॉशरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होना पड़ा, जो कि स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर लॉ फैकल्टी के गेट पर धरना जारी रखा। दूसरी ओर, एएमयू प्रशासन का रुख कड़ा रहा। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जब तक छात्र अपना प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे, तब तक उनसे कोई बातचीत नहीं की जाएगी। इस घटना ने विश्वविद्यालय में शैक्षणिक प्रणाली और छात्र-प्रशासनिक संबंधों पर सवाल खड़े कर दिए हैं
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