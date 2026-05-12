एकदूसरे से लियाकत मिलने से हुई राहत, महंगाई पर मिले-जुले असर

नई दिल्ली। Nisan 2026 के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) और कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स (CFPI) पर आधारित खुदरा महंगाई दर के अनंतिम (Provisional) आंकड़े जारी कर दिए गए हंए। नए आंकड़ों के मुताबिक Nisan में आम जनता कंजूसर को महंगाई के मोर्चे पर मिली-जुली राहत मिली ह। अगर देखें तो देश में कितनी रही खुदरा महंगाई दर? Nisan 2025 की तुलना में Nisan 2026 के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (आधार वर्ष 2024) पर आधारित सालाना खुदरा महंगाई दर 3.48% दर्ज की गई रही ह। अगर इसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के हिसाब से देखें तो ग्रामीण (Rural) महंगाई दर: 3.74% शहरी (Urban) महंगाई दर: 3.16%

नई दिल्ली। अप्रैल 2026 के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ( CPI ) और कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स ( CFPI ) पर आधारित खुदरा महंगाई दर के अनंतिम (Provisional) आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। नए आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल में आम जनता को महंगाई के मोर्चे पर मिली-जुली राहत मिली है। जहां एक तरफ आलू-प्याज जैसी रोजमर्रा की सब्जियों के दाम घटे हैं, वहीं सोने-चांदी के गहनों और टमाटर ने आम आदमी की जेब पर भारी बोझ डाला है। अगर देखें तो देश में कितनी रही खुदरा महंगाई दर?

अप्रैल 2025 की तुलना में अप्रैल 2026 के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (आधार वर्ष 2024) पर आधारित सालाना खुदरा महंगाई दर 3.48% दर्ज की गई है। अगर इसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के हिसाब से देखें तो ग्रामीण री वाले महंगाई दर: 3.74% शहरी री वाले महंगाई दर: 3.16





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CPI CFPI दुबलाई दर आलू-प्याज सोने-चांदी टमाटर ग्रामीण शहरी खाद्य महंगाई दर हाउसिंग महंगाई दर रोजगार (गार)

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

बांग्लादेश में 2025 के अंत या 2026 तक राष्ट्रीय चुनाव की योजनाबांग्लादेश में 2025 के अंत या 2026 तक राष्ट्रीय चुनाव की योजना

Read more »

Navi Mumbai Havaalanı 2025'te AçılıyorNavi Mumbai Uluslararası Havaalanı (NMIA) 17 Nisan 2025'te faaliyete geçmeyi planlıyor ve Hindistan'ın havacılık altyapısını önemli ölçüde geliştirmeyi amaçlıyor.

Read more »

வரும் கல்வி ஆண்டில் இத்தனை விடுமுறை நாட்களா? மாணவர்களுக்கு ஒரே குஷி தான்!ஜூன் 2ஆம் தேதி தமிழகம் முழுவதும் 2025-2026 கல்வி ஆண்டுக்கான வகுப்புகள் தொடங்க உள்ளன.

Read more »

भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2025 और 2026 में 6.5 प्रतिशत रहने के अनुमान : एडीबीभारत की जीडीपी वृद्धि दर 2025 और 2026 में 6.5 प्रतिशत रहने के अनुमान : एडीबी

Read more »

बजट में भी नहीं मिली राहत, अब महंगाई की मार, रिटेल इन्फ्लेशन बढ़कर 2.75 परसेंट पर पहुंची, जानिए आपकी जेब पर क्या होगा असर?India retail inflation 2.75 percent: बेस ईयर 2024 के साथ ऑल इंडिया CPI पर बेस्ड साल-दर-साल महंगाई जनवरी 2025 के मुकाबले जनवरी 2026 में प्रोविजनल बेसिस पर 2.75% थी.

Read more »

भारत का वस्त्र निर्यात वित्त वर्ष 2026 में 2.1 प्रतिशत बढ़कर 3.16 लाख करोड़ रुपए रहाभारत का वस्त्र निर्यात वित्त वर्ष 2026 में 2.1 प्रतिशत बढ़कर 3.16 लाख करोड़ रुपए रहा

Read more »