एकनाथ शिंदे की मिशन 2029 की तैयारी: दिल्ली में पार्टी की महाबैठक, विपक्ष पर हमला

एकनाथ शिंदे ने दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राज्य प्रमुखों के साथ 2029 के चुनावों की रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला और किसान कर्ज माफी पर अपडेट दिया।

एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने 2029 के लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की तैयारी तेज कर दी है। सोमवार को दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राज्य प्रमुखों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें आगामी चुनावों के लिए रणनीति बनाई गई। इस बैठक में देश के 20 राज्यों के शिवसेना पदाधिकारियों ने भाग लिया, जो पार्टी के विस्तार और संगठन को मजबूत करने के प्रयासों को दर्शाता है। बैठक के बाद शिंदे ने कहा कि देश भर में शिवसेना को मजबूत करने के बारे में विस्तृत चर्चा हुई और पार्टी बढ़ाने के लिए सकारात्मक माहौल है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बैठक से शिवसेना को नई ऊर्जा मिलेगी और वे 2029 के चुनावों में मजबूती से उतरेंगे। शिंदे ने इस मौके पर विपक्ष ी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष का हौसला पूरी तरह टूट चुका है और इंडिया फ्रंट एक मृतप्राय स्थिति में पहुंच गया है। उन्होंने राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुराई करने की राजनीति करने का आरोप लगाया। शिंदे ने कहा कि विपक्ष के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए वे लगातार मोदी को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देश की प्रगति और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। शिंदे ने विश्वास जताया कि आने वाले दिनों में मोदी का नेतृत्व और मजबूत होगा और विपक्ष को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर शिंदे ने कहा कि सरकार ने कर्ज माफ करने का फैसला किया है और इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। योग्य किसानों के खातों में पैसा जमा होना शुरू हो गया है और इसके लिए बजट में आवश्यक फंड दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्ज माफी से वंचित किसानों के बारे में भी सरकार सकारात्मक फैसला लेगी। इसके अलावा, शिवसेना नेता बच्चू कडू के देवेंद्र फडणवीस को प्रमोट करने और खुद को मुख्यमंत्री बनाने के बयान पर शिंदे ने कहा कि वे उस बयान के बारे में जानकारी मिलने के बाद ही प्रतिक्रिया देंगे। उन्होंने पार्टी की एकता पर जोर देते हुए कहा कि शिवसेना पूरी तरह एकजुट है और 2029 के मिशन के लिए तैयार है। बैठक में पार्टी संगठन को निचले स्तर तक मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। शिंदे ने राज्य प्रमुखों को निर्देश दिया कि वे बूथ स्तर पर काम करें और पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करें। उन्होंने कहा कि पार्टी के विस्तार के लिए हर राज्य में विशेष अभियान चलाए जाएंगे। शिंदे ने यह भी कहा कि शिवसेना सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी अपनी पैठ बनाएगी। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक रणनीति तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं और 2029 में शिवसेना की जीत सुनिश्चित होगी। शिंदे ने इस मौके पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास कर रहा है और भारत दुनिया में एक मजबूत ताकत बनकर उभरा है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे देश की प्रगति को देखकर जलते हैं और इसलिए लगातार नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। शिंदे ने कहा कि जनता विपक्ष की नकारात्मकता को समझती है और आगामी चुनावों में उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी। इस प्रकार, शिंदे की यह बैठक 2029 के चुनावों के लिए पार्टी को तैयार करने और विपक्ष पर आक्रामक रुख अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने 2029 के लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की तैयारी तेज कर दी है। सोमवार को दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राज्य प्रमुखों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें आगामी चुनावों के लिए रणनीति बनाई गई। इस बैठक में देश के 20 राज्यों के शिवसेना पदाधिकारियों ने भाग लिया, जो पार्टी के विस्तार और संगठन को मजबूत करने के प्रयासों को दर्शाता है। बैठक के बाद शिंदे ने कहा कि देश भर में शिवसेना को मजबूत करने के बारे में विस्तृत चर्चा हुई और पार्टी बढ़ाने के लिए सकारात्मक माहौल है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बैठक से शिवसेना को नई ऊर्जा मिलेगी और वे 2029 के चुनावों में मजबूती से उतरेंगे। शिंदे ने इस मौके पर विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष का हौसला पूरी तरह टूट चुका है और इंडिया फ्रंट एक मृतप्राय स्थिति में पहुंच गया है। उन्होंने राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुराई करने की राजनीति करने का आरोप लगाया। शिंदे ने कहा कि विपक्ष के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए वे लगातार मोदी को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देश की प्रगति और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। शिंदे ने विश्वास जताया कि आने वाले दिनों में मोदी का नेतृत्व और मजबूत होगा और विपक्ष को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर शिंदे ने कहा कि सरकार ने कर्ज माफ करने का फैसला किया है और इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। योग्य किसानों के खातों में पैसा जमा होना शुरू हो गया है और इसके लिए बजट में आवश्यक फंड दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्ज माफी से वंचित किसानों के बारे में भी सरकार सकारात्मक फैसला लेगी। इसके अलावा, शिवसेना नेता बच्चू कडू के देवेंद्र फडणवीस को प्रमोट करने और खुद को मुख्यमंत्री बनाने के बयान पर शिंदे ने कहा कि वे उस बयान के बारे में जानकारी मिलने के बाद ही प्रतिक्रिया देंगे। उन्होंने पार्टी की एकता पर जोर देते हुए कहा कि शिवसेना पूरी तरह एकजुट है और 2029 के मिशन के लिए तैयार है। बैठक में पार्टी संगठन को निचले स्तर तक मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। शिंदे ने राज्य प्रमुखों को निर्देश दिया कि वे बूथ स्तर पर काम करें और पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करें। उन्होंने कहा कि पार्टी के विस्तार के लिए हर राज्य में विशेष अभियान चलाए जाएंगे। शिंदे ने यह भी कहा कि शिवसेना सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी अपनी पैठ बनाएगी। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक रणनीति तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं और 2029 में शिवसेना की जीत सुनिश्चित होगी। शिंदे ने इस मौके पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास कर रहा है और भारत दुनिया में एक मजबूत ताकत बनकर उभरा है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे देश की प्रगति को देखकर जलते हैं और इसलिए लगातार नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। शिंदे ने कहा कि जनता विपक्ष की नकारात्मकता को समझती है और आगामी चुनावों में उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी। इस प्रकार, शिंदे की यह बैठक 2029 के चुनावों के लिए पार्टी को तैयार करने और विपक्ष पर आक्रामक रुख अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है





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