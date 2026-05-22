एक अनोखी इलेक्ट्रिक बाइक ANY LUV1, जिसने इस उम्मीद को जाहिर किया कि इससे भविष्य में बहुत सामान रोमकोलने की जगह मिल सकती है

ANY LUV1 एक ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक है जो ज्यादातर मोटरसाइकल्स में होने वाली असली जरूरतों को भूल जाती हैं। जबकि स्कूटर में धावामार सामान रखने की जगह होती है लेकिन मोटरसाइकलों में कोई स्टोरेज स्पेस नहीं होता। पेटेरो-स्टार्टअप ANY Mobility ने एक अनोखी इसे लॉन्च किया है। इसमें 120 लीटर का स्टोरेज बॉक्स दिया गया है और यह 140 तक की रेंज के साथ आती है। कंपनी इसे क्यूप में कार ( LatestLY) नाम रख रही है। इसमें सामान रखने की जगह 1.8 गुना अधिक है जो स्कूटर की धावामार क्लीयर रैक की जगह से कई गुना अधिक। बाइक में 11kW की रियर हब मोटर भी दी गई है जो 140 किलोमीटर तक की रेंज देती है।

बेल्जियम के स्टार्टअप ANY Mobility ने एक इलेक्ट्रिक बाइक ANY LUV1 लॉन्च की है, जिसे मोटरसाइकिल के नाम से नहीं लेकिन एक अलग नाम LUV यानी लाइफ यूटिलिटी वेल्चर (Life Utility Vehicle) दिया गया है। इस बाइक के लिए 120 लीटर की डिग्गी और 140 किलोमीटर की रेंज मिलती है। हालांकि, भारत में इसकी लॉन्चिंग के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। यह बाइक सामान रखने के लिए एक बड़ा स्टोरेज स्पेस भी देता है। इसके अलावा यह बाइक मोडुलर डिजाइन के साथ आती है, जहां आप इसके गाई के साथ उसके हिस्से को आसानी से बदला या सेट किया जा सकता है। इसमें 11 kW की रियर हब मोटर और 6.

5 kWh की बैटरी दी गई है





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ANY LUV1 Beti Future Oste Thư Vị ANY LUV1 Launch Oyle Vs ANY LUV1 Features

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

UP Accident: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, ट्रक-बस की भिड़ंत में 3 की मौत और 140 घायलUP Accident: 3 killed and 140 injured in accident on Agra-Lucknow Expressway

Read more »

कारगिल विजय भारत के 140 करोड़ लोगों की जीत है : पीएम मोदीकारगिल विजय भारत के 140 करोड़ लोगों की जीत है : पीएम मोदी

Read more »

एयर न्यूजीलैंड के विमान को मिली बम से उड़ाने की धमकी, 140 यात्री थे सवारएयर न्यूजीलैंड के विमान को मिली बम से उड़ाने की धमकी, 140 यात्री थे सवार

Read more »

नाइजीरिया: आतंकवाद विरोधी अभियान, सशस्त्र बलों ने एक हफ्ते में 140 बदूकधारियों को किया ढेरनाइजीरिया: आतंकवाद विरोधी अभियान, सशस्त्र बलों ने एक हफ्ते में 140 बदूकधारियों को किया ढेर

Read more »

Mandarmani: যাঁরা মন্দারমনি ঘুরতে যেতে চান, তাঁদের জন্য দুঃসংবাদ! মিলতে না পারে মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুও....140 hotels in Mandarmani were declared illegal and ordered to be demolished

Read more »

ट्रैविस हेड ने शानदार 140 रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया की मिली 157 रन की बढ़तट्रैविस हेड ने शानदार 140 रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया की मिली 157 रन की बढ़त

Read more »