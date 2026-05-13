एक और महिला को हरीनामा किया गया है ताकि पेपर लीक मामले में जांच हो सकें

पुणे पुलिस ने शुक्रवार को एक महिला को पेपर लीक मामले में संलिप्तता के शक में हिरासत में लिया है. पीटीआई समाचार एजेंसी के अनुसार, महिला को बिबवेवाड़ी में से हिरासत में लिया गया है. आगे की जांच के लिए, सीबीआई को सौंप दिया गया है. निश्चित रूप से सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है
मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG के पेपर लीक मामले में एक और बड़ा एक्शन हुआ है. पुणे पुलिस ने इस मामले में संलिप्तता के शक में एक महिला को हिरासत में लिया है. primaire पूछताछ के बाद पुलिस ने उस महिला को आगे की जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया है.
और पढ़ें न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि महिला को शहर के बिबवेवाड़ी इलाके से हिरासत में लिया गया. प्रारंभिक पूछताछ के बाद उसे आगे की जांच के लिए सीबीआई के हवाले कर दिया गया. हालांकि पुलिस ने महिला की पहचान सार्वजनिक नहीं की है और न ही यह स्पष्ट किया है कि पेपर लीक मामले में उसकी क्या भूमिका थी.
पुलिस आयुक्त ने कहा कि मामले की जांच संवेदनशील है, इसलिए फिलहाल अधिक जानकारी साझा नहीं की जा सकती. सीबीआई अब महिला से पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास करेगी कि प्रश्नपत्र लीक होने के पीछे कौन-कौन लोग शामिल थे और यह नेटवर्क कितना बड़ा है
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