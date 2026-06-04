एक घर एक गैस कनेक्शन नियम: एलपीजी‑PNG दोहरी कनेक्शन पर नया प्रतिबंध

सरकार ने 1 जून से लागू किए गए नए नियम के तहत PNG‑कनेक्शन वाले घरों को एलपीजी सिलेंडर सरेंडर करना अनिवार्य कर दिया। 30‑दिन की डेडलाइन, ट्रांसफर वाउचर की सुविधा और कुछ अपवादों के साथ यह नीति ऊर्जा सुरक्षा और दोहरे कनेक्शन को रोकने के लिए लाया गया है।

भारत सरकार ने 1 जून 2024 से लागू किए गए नए एलपीजी नियम के तहत " एक घर एक गैस कनेक्शन" नीति को अनिवार्य किया है। इस नियम के अनुसार, जिन घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस ( PNG ) कनेक्शन स्थापित है, उन्हें अपना मौजूदा एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन तुरंत सरेंडर करना होगा। सरकार ने इस कदम को मध्य पूर्व में ऊर्जा की कीमतों में तनाव और देश में एलपीजी की बढ़ती कमी को दूर करने के उद्देश्य से उठाया है। अब PNG कनेक्शन वाले घरों को 30 दिनों के भीतर अपना एलपीजी सिलेंडर जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा इंडेन, भारत गैस या एचपी गैस जैसी कंपनी द्वारा दिया गया एलपीजी कनेक्शन रद्द कर दिया जाएगा। यह नियम उन परिवारों के लिए विशेष रूप से लागू किया गया है जिनके पास पहले से ही दोनों प्रकार के कनेक्शन- एलपीजी और PNG -हैं, क्योंकि दोनों को एक साथ रखने से संशोधित गैस नियंत्रण आदेश का उल्लंघन माना जाता है। नए नियम के तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में एलपीजी कनेक्शन को सरेंडर करने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि आपके क्षेत्र में PNG की आपूर्ति तकनीकी कारणों से अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है, जैसे कि पाइपलाइन की सुरक्षा, संरचनात्मक समस्याएँ या बुनियादी ढांचे की कमी, तो आप अपने एलपीजी सिलेंडर का उपयोग जारी रख सकते हैं। इसके अलावा, यदि आप एलपीजी को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो भी आप इसे जमा करने से मुक्त हैं। उन लोगों के लिए जो अपने एलपीजी कनेक्शन को रद्द नहीं करवाना चाहते, सरकार ने ट्रांसफर वाउचर की सुविधा भी प्रदान की है। यह वाउचर उन स्थितियों में काम आता है जब आप किसी गैर‑ एलपीजी वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित हो रहे हों, जिससे आप भविष्य में फिर से एलपीजी कनेक्शन प्राप्त कर सकें। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने भी इस नई नीति के पालन में तेजी दिखाई है और दोहरे गैस कनेक्शन वाले ग्राहकों की पहचान के लिए एलपीजी ‑ PNG डेटाबेस का क्रॉस‑चेक कर रही हैं। जिन ग्राहकों ने 30‑दिन की समयसीमा में अपने एलपीजी सिलेंडर को सरेंडर नहीं किया, उनके कनेक्शन को तत्काल रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें एलपीजी की बुकिंग या रीफ़िल से भी प्रतिबंधित किया जाएगा। इस परिवर्तन के कारण कई मध्यम वर्गीय परिवारों और छात्रों के बजट पर असर पड़ेगा, क्योंकि पिछले दो महीनों में छोटू सिलेंडर की कीमत में लगभग 323 रुपये की वृद्धि देखी गई है। सरकार ने इस नियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कई चेतावनी नोटिस जारी किए हैं, और यदि नोटिस के बाद भी PNG पर स्विच नहीं किया गया तो एलपीजी की आपूर्ति को बंद किया जा सकता है। यह नीति ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने, एलपीजी की कमी पूरी करने और दोहरे कनेक्शन से उत्पन्न आर्थिक बोझ को कम करने के उद्देश्य से ली गई एक रणनीतिक कदम है.

भारत सरकार ने 1 जून 2024 से लागू किए गए नए एलपीजी नियम के तहत "एक घर एक गैस कनेक्शन" नीति को अनिवार्य किया है। इस नियम के अनुसार, जिन घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन स्थापित है, उन्हें अपना मौजूदा एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन तुरंत सरेंडर करना होगा। सरकार ने इस कदम को मध्य पूर्व में ऊर्जा की कीमतों में तनाव और देश में एलपीजी की बढ़ती कमी को दूर करने के उद्देश्य से उठाया है। अब PNG कनेक्शन वाले घरों को 30 दिनों के भीतर अपना एलपीजी सिलेंडर जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा इंडेन, भारत गैस या एचपी गैस जैसी कंपनी द्वारा दिया गया एलपीजी कनेक्शन रद्द कर दिया जाएगा। यह नियम उन परिवारों के लिए विशेष रूप से लागू किया गया है जिनके पास पहले से ही दोनों प्रकार के कनेक्शन-एलपीजी और PNG-हैं, क्योंकि दोनों को एक साथ रखने से संशोधित गैस नियंत्रण आदेश का उल्लंघन माना जाता है। नए नियम के तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में एलपीजी कनेक्शन को सरेंडर करने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि आपके क्षेत्र में PNG की आपूर्ति तकनीकी कारणों से अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है, जैसे कि पाइपलाइन की सुरक्षा, संरचनात्मक समस्याएँ या बुनियादी ढांचे की कमी, तो आप अपने एलपीजी सिलेंडर का उपयोग जारी रख सकते हैं। इसके अलावा, यदि आप एलपीजी को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो भी आप इसे जमा करने से मुक्त हैं। उन लोगों के लिए जो अपने एलपीजी कनेक्शन को रद्द नहीं करवाना चाहते, सरकार ने ट्रांसफर वाउचर की सुविधा भी प्रदान की है। यह वाउचर उन स्थितियों में काम आता है जब आप किसी गैर‑एलपीजी वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित हो रहे हों, जिससे आप भविष्य में फिर से एलपीजी कनेक्शन प्राप्त कर सकें। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने भी इस नई नीति के पालन में तेजी दिखाई है और दोहरे गैस कनेक्शन वाले ग्राहकों की पहचान के लिए एलपीजी‑PNG डेटाबेस का क्रॉस‑चेक कर रही हैं। जिन ग्राहकों ने 30‑दिन की समयसीमा में अपने एलपीजी सिलेंडर को सरेंडर नहीं किया, उनके कनेक्शन को तत्काल रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें एलपीजी की बुकिंग या रीफ़िल से भी प्रतिबंधित किया जाएगा। इस परिवर्तन के कारण कई मध्यम वर्गीय परिवारों और छात्रों के बजट पर असर पड़ेगा, क्योंकि पिछले दो महीनों में छोटू सिलेंडर की कीमत में लगभग 323 रुपये की वृद्धि देखी गई है। सरकार ने इस नियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कई चेतावनी नोटिस जारी किए हैं, और यदि नोटिस के बाद भी PNG पर स्विच नहीं किया गया तो एलपीजी की आपूर्ति को बंद किया जा सकता है। यह नीति ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने, एलपीजी की कमी पूरी करने और दोहरे कनेक्शन से उत्पन्न आर्थिक बोझ को कम करने के उद्देश्य से ली गई एक रणनीतिक कदम है





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