एक दिन: बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक शुरुआत, कम कलेक्शन से फिल्म की आगे की राह मुश्किल

साई पल्लवी और जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन' ने रिलीज के पहले दिन केवल 1.00 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। कमजोर कहानी और कम ऑक्यूपेंसी के कारण फिल्म के आगे के प्रदर्शन पर सवाल उठ रहे हैं।

सिनेमाघरों में इन दिनों कई फिल्में प्रदर्शित हो रही हैं, जिनमें भूत बंगला और धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर पहले से ही छाए हुए हैं। हाल ही में राजा शिवाजी, एक दिन और द डेविल वियर्स प्राडा 2 जैसी नई फिल्में भी रिलीज हुई हैं। इन सभी में से, ' एक दिन ' का ओपनिंग कलेक्शन सबसे कम रहा है। साई पल्लवी और जुनैद खान की फिल्म ' एक दिन ' से दर्शकों को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन रिलीज के पहले दिन ही यह फिल्म दर्शकों को निराश करने में सफल रही। फिल्म निर्माताओं ने दर्शकों के लिए एक अलग तरह की कहानी पेश करने का प्रयास किया, लेकिन यह फिल्म अपनी अपेक्षित पकड़ बनाने में विफल रही। शुरुआती आंकड़ों से स्पष्ट है कि फिल्म को दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, ' एक दिन ' ने पहले दिन केवल 1.

00 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। फिल्म देशभर में लगभग 1,710 शोज में रिलीज हुई थी, फिर भी सिनेमाघरों में दर्शकों की संख्या काफी कम रही। फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन लगभग 1.20 करोड़ रुपये रहा, जो इसकी स्टारकास्ट और रिलीज के पैमाने को देखते हुए निराशाजनक माना जा रहा है। इस कम ओपनिंग कलेक्शन ने फिल्म के भविष्य के प्रदर्शन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। फिल्म की ऑक्यूपेंसी भी कम रही, पूरे दिन की औसत ऑक्यूपेंसी लगभग 14.21 प्रतिशत दर्ज की गई, जो किसी भी नई फिल्म के लिए कमजोर मानी जाती है। सुबह के शो में केवल 9.62 प्रतिशत दर्शक पहुंचे, जबकि दोपहर के शो में थोड़ी वृद्धि के साथ 17.23 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई। शाम और रात के शो में भी क्रमशः 15.92 प्रतिशत और 14.08 प्रतिशत दर्शक ही सिनेमाघरों तक पहुंचे। इन आंकड़ों से पता चलता है कि फिल्म को माउथ पब्लिसिटी का भी खास फायदा नहीं मिल पाया। 'एक दिन' की कहानी एक भावनात्मक और यथार्थवादी प्रेम कहानी पर आधारित है। फिल्म में जुनैद खान एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी की भूमिका में हैं, जो अपनी सहकर्मी मीरा से प्यार करते हैं, लेकिन वह उसे अपनी भावनाओं के बारे में बताने में असमर्थ हैं। कहानी में वह प्रवाह नहीं है जिसकी दर्शकों को तलाश थी। अचानक, उनके ऑफिस का बॉस जापान यात्रा की योजना बनाता है और वे दोनों वहां पहुंच जाते हैं। इस बीच, मीरा एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है, जिसके बाद दोनों एक-दूसरे के करीब आते हैं। हालांकि, कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो दर्शकों को थिएटर तक खींच सके। फिल्म के कमजोर प्रदर्शन के बाद, वीकेंड पर भी फिल्म के लिए अच्छी कमाई करना मुश्किल दिख रहा है। आमतौर पर, फिल्में वीकेंड पर बेहतर प्रदर्शन करती हैं, लेकिन 'एक दिन' के मामले में ऐसा होना मुश्किल है। यदि फिल्म को सकारात्मक माउथ पब्लिसिटी नहीं मिलती है, तो इसका कलेक्शन और भी गिर सकता है। साई पल्लवी के अभिनय की प्रशंसा हो रही है, लेकिन जुनैद खान की एक्टिंग दर्शकों पर वो प्रभाव डालने में विफल रही है जो आज की पीढ़ी देखना चाहती है। कुल मिलाकर, 'एक दिन' की शुरुआत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अच्छी कहानी होने के बावजूद दर्शकों को थिएटर तक आकर्षित करना आसान नहीं है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में फिल्म कोई चमत्कार दिखा पाती है या नहीं





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एक दिन साई पल्लवी जुनैद खान बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्म समीक्षा

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