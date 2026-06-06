एक दूजे के लिए की शूटिंग में पैरों में छाले, रति अग्निहोत्री ने सुनाई कठिनाइयों की कहानी

रति अग्निहोत्री ने फिल्म 'एक दूजे के लिए' की शूटिंग के दौरान हुई कठिनाइयों का वर्णन किया है, जिसमें पथरीले समुद्र तटों पर चलने से पैरों में छाले पड़ गए थे। शूटिंग की लोकेशन बेहद चुनौतीपूर्ण थी और टीम ने भीषण गर्मी में काम किया। फिल्म ने दर्शकों को इतना प्रभावित किया कि कई कपल्स ने आत्महत्या कर ली थी।
बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रति अग्निहोत्री ने अपनी आने वाली फिल्मों के बारे में बातचीत के दौरान 1981 में आई क्लासिक फिल्म ' एक दूजे के लिए ' के शूटिंग के अनुभव को साझा किया। रति ने बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि शूटिंग की लोकेशन बेहद चुनौतीपूर्ण थी, जिसके चलते उनके पैरों में मोटे-मोटे छाले पड़ गए थे। रति के अनुसार, शूटिंग के दौरान उन्होंने न तो जूते पहने और न ही चप्पल, क्योंकि वहां पहनना मुमकिन नहीं था। यह फिल्म कमल हासन और के बालाचंदर के साथ मिलकर बनाई गई थी और इसने लोगों के दिलों को छू लिया था। कई दर्शकों ने फिल्म की कहानी से इतना प्रभावित होकर आत्महत्या जैसे कदम उठा लिए थे, जो फिल्म के प्रभाव को दर्शाता है। रति अग्निहोत्री ने 'द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया' को दिए एक इंटरव्यू में इस बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि ' एक दूजे के लिए ' से जुड़ी उनकी पहली याद विशाखापत्तनम में हुई आउटडोर शूटिंग की है। शूटिंग का समय बहुत कठिन था और टीम ने कुछ ही महीनों में फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली थी, लेकिन तब कोई भी फिल्म खरीदने को तैयार नहीं था। रति ने बताया कि शूटिंग बहुत मुश्किल, थका देने वाली और शारीरिक रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण थी, चाहे वह एक्टर्स हों या टेक्नीशियंस, सभी के लिए। उन्होंने कहा कि पथरीले समुद्र तटों पर चलने के बाद पैरों में छाले पड़ना आम बात थी। लोकेशन की वजह से जूते-चप्पल पहनना संभव नहीं था और विशाखापत्तनम की भीषण गर्मी ने मुश्किलें और बढ़ा दीं। रति अग्निहोत्री ने अपने करियर की शुरुआत 10 साल की उम्र में मॉडलिंग से की थी और फिर 16 साल की उम्र में उन्हें ' एक दूजे के लिए ' से पहचान मिली थी। उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में 110 से अधिक फिल्मों में काम किया है। फिल्म के शूटिंग अनुभव को याद करते हुए रति ने कहा कि फिल्मी तौर पर लोकेशन खूबसूरत दिखती थीं, लेकिन असल में वो बहुत मुश्किल थीं। उन्होंने पूरी टीम की तारीफ करते हुए कहा कि सभी ने मिलकर इस चुनौती का सामना किया। ' एक दूजे के लिए ' एक प्रेम कहानी थी जिसने समाज को झकझोर दिया था और आज भी इसे याद किया जाता है.
बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रति अग्निहोत्री ने अपनी आने वाली फिल्मों के बारे में बातचीत के दौरान 1981 में आई क्लासिक फिल्म 'एक दूजे के लिए' के शूटिंग के अनुभव को साझा किया। रति ने बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि शूटिंग की लोकेशन बेहद चुनौतीपूर्ण थी, जिसके चलते उनके पैरों में मोटे-मोटे छाले पड़ गए थे। रति के अनुसार, शूटिंग के दौरान उन्होंने न तो जूते पहने और न ही चप्पल, क्योंकि वहां पहनना मुमकिन नहीं था। यह फिल्म कमल हासन और के बालाचंदर के साथ मिलकर बनाई गई थी और इसने लोगों के दिलों को छू लिया था। कई दर्शकों ने फिल्म की कहानी से इतना प्रभावित होकर आत्महत्या जैसे कदम उठा लिए थे, जो फिल्म के प्रभाव को दर्शाता है। रति अग्निहोत्री ने 'द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया' को दिए एक इंटरव्यू में इस बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि 'एक दूजे के लिए' से जुड़ी उनकी पहली याद विशाखापत्तनम में हुई आउटडोर शूटिंग की है। शूटिंग का समय बहुत कठिन था और टीम ने कुछ ही महीनों में फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली थी, लेकिन तब कोई भी फिल्म खरीदने को तैयार नहीं था। रति ने बताया कि शूटिंग बहुत मुश्किल, थका देने वाली और शारीरिक रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण थी, चाहे वह एक्टर्स हों या टेक्नीशियंस, सभी के लिए। उन्होंने कहा कि पथरीले समुद्र तटों पर चलने के बाद पैरों में छाले पड़ना आम बात थी। लोकेशन की वजह से जूते-चप्पल पहनना संभव नहीं था और विशाखापत्तनम की भीषण गर्मी ने मुश्किलें और बढ़ा दीं। रति अग्निहोत्री ने अपने करियर की शुरुआत 10 साल की उम्र में मॉडलिंग से की थी और फिर 16 साल की उम्र में उन्हें 'एक दूजे के लिए' से पहचान मिली थी। उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में 110 से अधिक फिल्मों में काम किया है। फिल्म के शूटिंग अनुभव को याद करते हुए रति ने कहा कि फिल्मी तौर पर लोकेशन खूबसूरत दिखती थीं, लेकिन असल में वो बहुत मुश्किल थीं। उन्होंने पूरी टीम की तारीफ करते हुए कहा कि सभी ने मिलकर इस चुनौती का सामना किया। 'एक दूजे के लिए' एक प्रेम कहानी थी जिसने समाज को झकझोर दिया था और आज भी इसे याद किया जाता है
रति अग्निहोत्री एक दूजे के लिए शूटिंग अनुभव बॉलीवुड कमल हासन