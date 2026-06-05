एक दिन में त्रिपल आग का तांडव: नोएडा की सोसाइटी, PG और भिवाड़ी की फैक्ट्री में अग्नि दौड़, 5 जुए कर्मचारी झुलसे

नोएडा के सेक्टर 75 की आईवी काउंटी सोसाइटी में फ्लैट, सेक्टर 52 की पीजी और राजस्थान के भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रांसफॉर्मर विस्फोट से एक ही दिन में तीन अलग-अलग स्थानों पर आग लगने से अफरातफरी मची। दमकल और एसडीआरएफ टीमों ने समय रहते आग पर काबू पाया, पर भिवाड़ी वाली घटना में पांच कर्मचारी झुलस गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा की दोनों घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया।

एक ही दिन में तीन अलग-अलग स्थानों पर घटित आग की घटनाओं ने उत्तर प्रदेश के नोएडा और राजस्थान के भिवाड़ी में अफरातफरी बिछाई। नोएडा के सेक्टर 75 स्थित आईवी काउंटी सोसाइटी में एक फ्लैट से शुरू हुई आग ऊंची लपटें और भयानक धुआं फैलाने लगी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कूलिंग ऑपरेशन शुरू करने के बाद आग पर काबू पा लिया गया। SDRF की टीम भी सहायता के लिए पहुंची। इसी दिन नोएडा के सेक्टर 52 के शताब्दी विहार में एक पीजी (PG) में भी आग लग गई, जहां से पीजी के नीचे चल रहे रेस्टोरेंट तक अग की लपटें फैलने की खतरा जाग गया। दमकल की गाड़ियां पहुंचने पर सभी निवासियों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया। यहाँ आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है और जांच जारी है। वहीं राजस्थान के भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में एक ट्रांसफॉर्मर में विस्फोट होने से लगभग ऑयल में आग भड़क उठी, जो पास के दो फैक्टरियों तक फैल गई। इस दुर्घटनाव में पांच कर्मचारी झुलस गए। दमकल की टीमों ने कई घंटों की कठिन मेहनत के बाद आग पर नियंत्रण स्थापित किया। एक ही दिन में तीनों स्थानों पर घटित आग की घटनाओं में किसी की मृत्यु नहीं हुई, जिसकी राहत हुई। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा की दोनों घटनाओं का संज्ञान लिया और अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में जल्दबाजी करने तक साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी हाईराइज बिल्डिंगों, सोसाइटियों और औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने का निर्देश दिया। अधिकारियों को सभी स्तरों पर सतर्क रहने और राहत कार्यों की लगातार निगरानी रखने के लिए कहा गया। नोएडा और भिवाड़ी में लग रही आग की तीनों घटनाओं की जांच जारी है और आग लगने के प्राथमिक कारणों की पहचान के लिए प्रयास जारी हैं.

एक ही दिन में तीन अलग-अलग स्थानों पर घटित आग की घटनाओं ने उत्तर प्रदेश के नोएडा और राजस्थान के भिवाड़ी में अफरातफरी बिछाई। नोएडा के सेक्टर 75 स्थित आईवी काउंटी सोसाइटी में एक फ्लैट से शुरू हुई आग ऊंची लपटें और भयानक धुआं फैलाने लगी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कूलिंग ऑपरेशन शुरू करने के बाद आग पर काबू पा लिया गया। SDRF की टीम भी सहायता के लिए पहुंची। इसी दिन नोएडा के सेक्टर 52 के शताब्दी विहार में एक पीजी (PG) में भी आग लग गई, जहां से पीजी के नीचे चल रहे रेस्टोरेंट तक अग की लपटें फैलने की खतरा जाग गया। दमकल की गाड़ियां पहुंचने पर सभी निवासियों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया। यहाँ आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है और जांच जारी है। वहीं राजस्थान के भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में एक ट्रांसफॉर्मर में विस्फोट होने से लगभग ऑयल में आग भड़क उठी, जो पास के दो फैक्टरियों तक फैल गई। इस दुर्घटनाव में पांच कर्मचारी झुलस गए। दमकल की टीमों ने कई घंटों की कठिन मेहनत के बाद आग पर नियंत्रण स्थापित किया। एक ही दिन में तीनों स्थानों पर घटित आग की घटनाओं में किसी की मृत्यु नहीं हुई, जिसकी राहत हुई। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा की दोनों घटनाओं का संज्ञान लिया और अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में जल्दबाजी करने तक साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी हाईराइज बिल्डिंगों, सोसाइटियों और औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने का निर्देश दिया। अधिकारियों को सभी स्तरों पर सतर्क रहने और राहत कार्यों की लगातार निगरानी रखने के लिए कहा गया। नोएडा और भिवाड़ी में लग रही आग की तीनों घटनाओं की जांच जारी है और आग लगने के प्राथमिक कारणों की पहचान के लिए प्रयास जारी हैं





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