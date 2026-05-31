एक दूजे के लिए: जिस फिल्म ने 45 साल पहले भारतीय सिनेमा पर क्रांती ला दी

1981 की फिल्म 'एक दूजे के लिए' ने Hindi सिनेमा के व्यावसायिक फार्मूले को चुनौती दी और दुखद अंत के साथ एक कहानी प्रस्तुत की जो भाषाई-सांस्कृतिक मतभेदों पर दeled.

45 साल पहले, 5 जून 1981 को रिलीज हुई ' एक दूजे के लिए ' (Ek Duuje Ke Liye) ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर रख दिया। उस दौर जब हिंदी सिनेमा पूरी तरह से बड़े सितारों, जानी-पहचानी कहानियों और हैप्पी एंडिंग पर निर्भर था, इस फिल्म ने व्यावसायिक सिनेमा के हर स्वीकृत फार्मूले को चुनौती दी। फिल्म में कोई स्थापित हिंदी स्टार नहीं था, इसकी कहानी भाषाई-सांस्कृतिक मतभेदों पर केंद्रित थी और अंत बेहद दुखद था। शुरुआती दौर में वितरकों ने इसे व्यावसायिक रूप से आत्मघाती कदम मानकर खारिज कर दिया था, लेकिन फिल्म ने अपनी मेहनत का फल दिया और वह उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी। यह बालचंदर द्वारा निर्देशित और एल.

वी. प्रसाद द्वारा निर्मित फिल्म बालचंदर की तेलुगु सुपरहिट 'मारो चरित्र' का हिंदी अनुवाद था। कहानी एक पारंपरिक तमिल लड़के वासु (कमल हासन) और उत्तर भारतीय लड़की सपना (रति अग्निहोत्री) के इर्द-गिर्द हुई, जिनका रिश्ता भाषा, खान-पान और सामाजिक पूर्वाग्रहों की दीवारों से टकराता था। दोनों के परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे और उन्होंने इस विश्वास के साथ उन्हें अलग कर दिया कि दूरी लगाव को खत्म कर देगी। इसके विपरीत, दूरी ने प्यार को और गहरा कर दिया और कहानी को एक दुखद अंत की ओर धकेल दिया। फिल्म की रचना और निर्देशन बालचंदर की असाधारण समझ का बेहतरीन उदाहरण था। पर जब निर्माता एल.

वी.

प्रसाद ने बॉम्बे परिक्षेत्र के वितरकों के लिए पहला प्रिंट प्रदर्शित किया, तो प्रतिक्रिया निराशाजनक थी। वितरकों को यह लगा कि एक दक्षिण भारतीय अभिनेता जो उसी लहजे वाली हिंदी बोल रहा था, उसके साथ एक नई लड़की और भाषाई मतभेद पर टिकी एक दुखद प्रेम कहानी व्यावसायिक रूप से घाटे का सौदा है। रज कपूर ने भी फिल्म का अंत बदलकर सुखांत करने का सुझाव दिया था, लेकिन बालचंदर अपनी बात पर अड़े रहे। अंत में वितरक गुलशन राय ने इसे सीमित स्तर पर रिलीज करने के लिए तैयार हो गए। फिल्म मुंबई के रॉक्सी थिएटर में रिलीज हुई और पहले ही शो से दर्शक बेहद भावुक होकर बाहर निकले। फिल्म 'लव स्टोरी' और 'सिलसिला' जैसी बड़ी फिल्मों को पछाड़ते हुए 50 सप्ताह तक सिनेमाघरों पर चली और 13 फिल्मफेयर नामांकन हासिल किए। गीत 'तेरे मेरे', 'हम बने तुम बने' और 'सोलह बरस की बाली उमर' देश भर में लोकप्रिय हुए। 45 साल बाद भी, यह फिल्म याद दिलाती है कि क्षेत्र, भाषा और पहचान हमें बांट सकती हैं, लेकिन प्यार मानव जाति की सार्वभौमिक भाषा है





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