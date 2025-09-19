एक साल की शादी, 12 दिन साथ रहे, झूठे आरोपों में फंसा NRI, न्याय की तलाश जारी

लंदन से MBA करने वाले NRI गुरुशरण अवस्थी की शादी के बाद पत्नी ने दहेज, घरेलू हिंसा और भगोड़ा होने के आरोप लगाए। 9 साल की कानूनी लड़ाई के बाद बरी होने पर, अब मेंटेनेंस का केस जारी, 1 करोड़ 80 लाख का हर्जाना मांगने का मामला।

एक साल की शादी, केवल 12 दिन साथ रहे, 3 झूठे मामले और बर्बाद जिंदगी। गुरुशरण अवस्थी, जो लंदन में रहते हैं, आज भी उन दिनों को याद करके परेशान हो जाते हैं जब उनकी शादी के बाद कोर्ट-कचहरी के चक्कर शुरू हुए थे। उन्होंने लंदन से एमबीए किया और वहीं नौकरी की। अक्टूबर 2007 में, उन्होंने शादी के लिए एक अंग्रेजी अखबार में विज्ञापन दिया था, जिसमें एक कॉन्वेंट शिक्षित और शाकाहारी लड़की की तलाश थी। कई रिश्ते आए, लेकिन आखिरकार 21 अप्रैल 2008 को गुरुग्राम की शालिनी वशिष्ठ से बात तय हुई। वे शादी के बाद अपनी

पत्नी के साथ केवल 12 दिन ही रह पाए। गुरुशरण बताते हैं कि उनकी शादी के एक साल बाद, उनकी पत्नी ने दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और भगोड़ा होने के आरोप लगाते हुए एक के बाद एक तीन मामले दर्ज करवाए। इन मामलों ने गुरुशरण की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। नौ साल तक चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, गुरुशरण तीनों मामलों से बरी हो गए, लेकिन उनकी परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2016 में, उनकी पूर्व पत्नी शालिनी और उसके परिवार ने मेंटेनेंस (भरण-पोषण) को लेकर एक नया मामला दायर कर दिया, जो अभी भी अदालत में लंबित है। गुरुशरण ने इन सभी घटनाओं के कारण हुए मानसिक और आर्थिक नुकसान के लिए अपनी पूर्व पत्नी और उसके परिवार के खिलाफ 1 करोड़ 80 लाख रुपये के हर्जाने की मांग करते हुए एक और मामला दायर किया। उनका आरोप है कि झूठे मामलों में उन्हें और उनके परिवार को प्रताड़ित किया गया और आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। उनके वकील, प्रदीप नवानी, बताते हैं कि शालिनी ने गुरुशरण द्वारा कोर्ट फीस जमा न करने का मुद्दा उठाते हुए मामले को खारिज करने की अपील की थी। हालांकि, अदालत ने इस मामले में 13 अगस्त 2025 को एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। अदालत ने मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है और सुनवाई की तारीख 20 नवंबर तय की है। गुरुशरण का कहना है कि उन्होंने दहेज के मामले में दो बार बरी होने के बाद अपनी पत्नी के खिलाफ केस दायर किया है, क्योंकि उन्हें झूठे आरोपों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उनकी प्रतिष्ठा और मानसिक शांति को गहरा आघात लगा। इस मामले में अब तक कई बार सुनवाई हो चुकी है और गुरुशरण इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है, जिससे वे आज भी उबर नहीं पाए हैं।\गुरुशरण की कहानी झूठे आरोपों और कानूनी दांव-पेंचों में फंसकर एक व्यक्ति की पीड़ा को दर्शाती है। उन्होंने लंदन में एक अच्छी नौकरी छोड़ी और शादी करने का फैसला किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शालिनी से शादी के बाद, उनका जीवन अचानक कानूनी मुकदमों से भर गया। दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और भगोड़ा होने जैसे आरोपों ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया। गुरुशरण को इन आरोपों का खंडन करने और खुद को निर्दोष साबित करने के लिए लंबी और महंगी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। नौ साल तक अदालतों में चक्कर लगाने के बाद, उन्हें तीनों मामलों में राहत मिली, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। उनकी पूर्व पत्नी ने मेंटेनेंस का मामला दायर करके उन्हें फिर से कानूनी लड़ाई में उलझा दिया। गुरुशरण ने इन सभी घटनाओं के कारण हुए नुकसान के लिए अपनी पूर्व पत्नी और उसके परिवार से मुआवजे की मांग की है, जिससे पता चलता है कि झूठे आरोपों का शिकार होने वाले व्यक्ति को किस तरह से मानसिक और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। उनकी कहानी उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो झूठे आरोपों का सहारा लेकर दूसरों को प्रताड़ित करते हैं। गुरुशरण की लंबी कानूनी लड़ाई और अदालती कार्यवाही से गुजरने की दास्तान कई लोगों के लिए सबक है, जो यह दर्शाती है कि कानून का गलत इस्तेमाल किसी व्यक्ति के जीवन को किस हद तक प्रभावित कर सकता है। यह मामला कानूनी प्रक्रिया की जटिलताओं और झूठे मामलों से जूझ रहे लोगों के लिए न्याय की तलाश की चुनौतियों को उजागर करता है। गुरुशरण का संघर्ष न केवल उनकी व्यक्तिगत त्रासदी है, बल्कि यह समाज में कानूनी प्रणाली की कमजोरियों और दुरुपयोग की संभावना को भी उजागर करता है।\गुरुशरण की कानूनी लड़ाई अभी भी जारी है, और वह न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि अदालतें उन्हें इस झूठे मामले से मुक्ति दिलाएंगी और उन्हें हुए नुकसान की भरपाई करेंगी। उनकी कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो झूठे आरोपों का शिकार हुए हैं। यह दिखाता है कि भले ही न्याय में देरी हो, लेकिन अंततः सच की जीत होती है। गुरुशरण की कहानी भारत में विवाह से संबंधित कानूनी मुद्दों और झूठे मामलों की बढ़ती संख्या पर प्रकाश डालती है। कई लोग अदालतों में फंसाए जाते हैं, जिससे उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। गुरुशरण का मामला इस समस्या का एक स्पष्ट उदाहरण है। यह दिखाता है कि कैसे कुछ लोग अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए कानून का दुरुपयोग करते हैं। इस मामले में, गुरुशरण को न केवल मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी, बल्कि उन्हें भारी वित्तीय नुकसान भी हुआ। उन्हें कानूनी फीस, यात्रा खर्च और खोए हुए समय का भुगतान करना पड़ा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति पर गंभीर असर पड़ा। गुरुशरण का मामला भारत में कानूनी सुधारों की आवश्यकता को उजागर करता है। कानूनी प्रणाली को अधिक प्रभावी और निष्पक्ष बनाने की आवश्यकता है, ताकि झूठे मामलों को रोका जा सके और निर्दोष लोगों को न्याय मिल सके। झूठे मामलों का पीड़ितों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य और वित्तीय स्थिति को नुकसान पहुंचता है। गुरुशरण की कहानी इस बात का एक स्पष्ट प्रमाण है कि झूठे आरोपों से निपटना कितना मुश्किल हो सकता है। यह मामला हमें सिखाता है कि हमें कानूनी प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है ताकि निर्दोष लोगों को बचाया जा सके और झूठे मामलों के दोषियों को दंडित किया जा सके। गुरुशरण की कहानी से हम सबक लेते हैं कि हमें हमेशा सच का समर्थन करना चाहिए और उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो झूठे आरोपों का शिकार हुए हैं। उनकी लड़ाई हमें न्याय के लिए संघर्ष करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है





