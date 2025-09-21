एच-1बी वीज़ा पर नए नियम: अमेरिकी मीडिया की प्रतिक्रिया

अमेरिका में एच-1बी वीज़ा पर नए नियमों को लेकर मीडिया में चिंता और प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा नए आवेदकों पर एक लाख डॉलर फ़ीस लगाने की घोषणा के बाद कंपनियों में भ्रम की स्थिति है, और कई इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। इस कदम से घरेलू श्रमिकों को प्राथमिकता मिलने की उम्मीद है, लेकिन कई कंपनियां और संगठन इसके संभावित प्रभावों को लेकर चिंतित हैं।

अमेरिकी मीडिया एच-1बी वीज़ा के नए नियमों पर क्या कह रहा है, इस बारे में कई रिपोर्ट्स सामने आई हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए एच-1बी वीज़ा आवेदकों पर एक लाख डॉलर फ़ीस लगाने की घोषणा ने कंपनियों को उलझन में डाल दिया है और अस्थायी श्रमिकों में चिंता बढ़ गई है। रिपोर्ट में इमिग्रेशन एक्सपर्ट और कॉरपोरेट अधिकारियों की चिंताओं का उल्लेख किया गया है, जिन्होंने आदेश की अस्पष्ट शब्दावली पर सवाल उठाए हैं। इसके परिणामस्वरूप, कंपनियों ने एच-1बी वीज़ा धारकों को

अपनी यात्रा योजनाओं को तुरंत सीमित करने की चेतावनी दी है। यह भी बताया गया है कि कई कंपनियां इस बात से डर गई थीं कि मौजूदा वीज़ा धारकों को यदि एक लाख डॉलर फ़ीस नहीं देनी पड़ी तो उन्हें देश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी। इस मामले में यूएस सिटीज़नशिप एंड इमीग्रेशन सर्विसेज़ के निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार डग रैंड ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस कदम को अदालत में चुनौती दी जाएगी और इसे लगभग निश्चित रूप से रद्द कर दिया जाएगा। वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार, यदि यह नियम कायम रहता है, तो यह वैध इमिग्रेशन के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग बंद कर देगा।\न्यू यॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, व्हाइट हाउस के अधिकारियों का कहना है कि इस नीति में बदलाव से कंपनियों को घरेलू श्रमिकों को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि कई कॉर्पोरेट समूह और उद्योग संगठन इससे चिंतित हैं। चैंबर ऑफ़ कॉमर्स के प्रवक्ता मैट लेतोर्नो ने कर्मचारियों, उनके परिवारों और अमेरिकी नियोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभावों पर चिंता व्यक्त की है। चैंबर ऑफ़ प्रोग्रेस के संस्थापक एडम कोवाचेविक ने चेतावनी दी कि इससे चीन के खिलाफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की लड़ाई में अमेरिका को नुकसान होगा, क्योंकि एआई में शीर्ष प्रतिभाओं की संख्या सीमित है और उनमें से कुछ विदेशी मूल के हैं। अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जेफ़ जोसेफ़ ने कहा कि वे अन्य संगठनों के साथ मिलकर इस मामले में अस्थायी रोक की मांग के लिए कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। इसी एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बेंजामिन जॉनसन ने भी इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके सदस्य अव्यवस्था का सामना कर रहे हैं और उन्हें भ्रम और दहशत का अनुभव हो रहा है।\वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रंप प्रशासन के इमीग्रेशन सिस्टम को बदलने के प्रयासों के कारण इस सप्ताह चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। कर्मचारी और नियोक्ता रविवार की समय सीमा से पहले प्रतिक्रिया देने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अमेज़ॅन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अन्य कंपनियों ने एच-1बी वीज़ा धारकों को देश छोड़ने से बचने और विदेश में काम कर रहे कर्मचारियों को शनिवार तक अमेरिका लौटने की सलाह दी, क्योंकि बाद में दोबारा प्रवेश करना मुश्किल हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मानव संसाधन विभाग के कर्मचारी कर्मचारियों की सूची बनाने और उनकी लोकेशन का पता लगाने में व्यस्त थे ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनकी उड़ानें बुक की जा सकें। इमिग्रेशन वकील भी कंपनियों और वीज़ा धारकों को बुलेटिन भेज रहे थे, लेकिन अक्सर उनके पास भी स्पष्ट जवाब नहीं थे। व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है कि यह बदलाव मौजूदा वीज़ा धारकों पर लागू नहीं होता है और नई नीति उनके अमेरिका से आने-जाने की क्षमता को प्रभावित नहीं करती है। क़ानूनी फ़र्म फ़िशर फ़िलिप्स की इमीग्रेशन प्रैक्टिस ग्रुप की को-चेयर शैनन आर. स्टीवेन्सन ने इस फैसले को अचानक और भयानक बताया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, कई नियोक्ता अभी भी इस घोषणा को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक व्हाइट हाउस ने स्पष्टीकरण जारी कर दिया था और कई कंपनियां नई योजनाएं बना चुकी थीं तथा कर्मचारियों की यात्रा योजनाएं बदल चुकी थीं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक आदेश पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत एच-1बी वीज़ा पर एक लाख डॉलर की एकमुश्त फ़ीस लगेगी। वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य बड़ी टेक कंपनियों या अन्य बड़ी कंपनियों को विदेशी श्रमिकों को प्रशिक्षित करने से रोकना है, क्योंकि इससे उन्हें 100,000 डॉलर की फ़ीस और कर्मचारी को भुगतान करने में आर्थिक रूप से कठिनाई होगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि यह फ़ीस केवल नए एच-1बी आवेदन पर लागू होगी और यह अगली लॉटरी साइकिल से प्रभावी होगी। यह नवीनीकरण या मौजूदा वीज़ा धारकों पर लागू नहीं होगा। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि यह कोई सालाना फ़ीस नहीं है, बल्कि आवेदन पर लगने वाली एक बार की फ़ीस है और जिनके पास पहले से एच-1बी वीज़ा है और जो इस समय अमेरिका से बाहर हैं, उनसे देश में दोबारा आने पर एक लाख डॉलर नहीं लिया जाएगा। एच-1बी वीज़ा धारक पहले की तरह देश से बाहर जाकर वापस आ सकते हैं, इस पर राष्ट्रपति के आदेश का कोई असर नहीं पड़ेगा। यह नियम सिर्फ़ नए वीज़ा पर लागू होगा, नवीनीकरण या मौजूदा वीज़ा धारकों पर इसका असर नहीं होगा। यह पहली बार अगले एच-1बी वीज़ा लॉटरी साइकिल में लागू होगा





