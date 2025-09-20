एच-1बी वीजा पर अमेरिकी पाबंदियों पर विदेश मंत्रालय का बयान: प्रभावों का अध्ययन जारी

विदेश मंत्रालय ने अमेरिका द्वारा एच-1बी वीजा पर हाल ही में लगाई गई पाबंदियों पर प्रतिक्रिया दी है। मंत्रालय ने संभावित प्रभावों का अध्ययन करने की बात कही है और कहा है कि इस कदम से परिवारों पर असर पड़ सकता है। नैसकॉम ने समय सीमा पर चिंता जताई है और आईटी क्षेत्र पर दोहरे दबाव की बात कही है।

विदेश मंत्रालय ने अमेरिका द्वारा एच-1बी वीजा पर लगाई गई हालिया पाबंदियों पर एक आधिकारिक बयान जारी किया है। मंत्रालय ने इस कदम के संभावित प्रभावों का गहन अध्ययन करने की बात कही है। बयान में कहा गया है कि इस फैसले के मानवीय परिणाम हो सकते हैं और यह कई परिवारों के जीवन में महत्वपूर्ण व्यवधान पैदा कर सकता है। मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह इस मुद्दे पर बेहद गंभीरता से विचार कर रहा है और किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले सभी संबंधित हितधारकों की राय को ध्यान में रखा जाएगा। यह भी बताया गया

है कि भारत और अमेरिका दोनों ही उद्योग नवाचार और रचनात्मकता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि दोनों देश मिलकर इस जटिल मुद्दे का सबसे उपयुक्त समाधान खोजेंगे, जिससे पेशेवरों और परिवारों पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। मंत्रालय ने भारतीय उद्योगों और अमेरिकी भागीदारों के बीच परामर्श की संभावना पर भी जोर दिया है, ताकि इस परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सके। \इस बीच, कई रिपोर्टों में बताया गया है कि अमेरिका ने एच-1बी वीजा के लिए आवेदन शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि की है। यह वृद्धि 21 सितंबर से लागू होगी और आवेदकों को इसके लिए केवल एक दिन का समय दिया जाएगा। भारतीय आईटी उद्योग संगठन नैसकॉम ने इस समय सीमा को बेहद कम बताते हुए कहा है कि यह कंपनियों, पेशेवरों और छात्रों के लिए अनिश्चितता की स्थिति पैदा करेगा। नैसकॉम ने चेतावनी दी है कि इसका असर ऑनशोर परियोजनाओं पर भी पड़ेगा। भारतीय आईटी कंपनियों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ने की आशंका है, जिससे लंबे समय से अमेरिकी कंपनियों के साथ काम करने वाली कंपनियों की प्रतिस्पर्धा क्षमता प्रभावित हो सकती है। नैसकॉम ने यह भी बताया कि हाल के वर्षों में कंपनियों ने एच-1बी पर निर्भरता कम करने और स्थानीय भर्तियों को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाए हैं। यह कदम ऐसे समय में आया है जब भारतीय आईटी सेक्टर पहले से ही अस्थिर कारोबारी माहौल और भू-राजनीतिक तनाव का सामना कर रहा है। \नैसकॉम के अनुसार, भारतीय आईटी सेक्टर पर दोहरा दबाव है। भारतीय पेशेवर एच-1बी वीजा के सबसे बड़े लाभार्थी रहे हैं। वित्त वर्ष 2025 तक, अमेजन, टीसीएस, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और एप्पल जैसी कंपनियों को सबसे अधिक वीजा मिले हैं। नई वीजा फीस में बढ़ोतरी ने चिंताएं और बढ़ा दी हैं, जिससे कंपनियों पर स्थानीय भर्तियों को बढ़ाने और टैक्स का पालन करने का दबाव बढ़ गया है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारत सरकार इस मामले में सक्रिय रूप से शामिल है और वह अमेरिका के साथ इस मुद्दे पर समाधान खोजने के लिए काम कर रही है। इस मुद्दे पर विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श जारी है, जिसमें उद्योग जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य है कि इस परिवर्तन का भारतीय पेशेवरों और उद्योगों पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। कुल मिलाकर, एच-1बी वीजा पर अमेरिका के हालिया प्रतिबंधों और शुल्क वृद्धि ने भारतीय आईटी उद्योग में चिंताएं बढ़ा दी हैं, जिसके कारण कंपनियों को अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है और सरकार को इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करनी पड़ सकती है





Amar Ujala

एच-1बी वीजा अमेरिका भारत विदेश मंत्रालय नैसकॉम आईटी उद्योग

