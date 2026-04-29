एटा में नशे में धुत बेटे ने पिता की ईंट मारकर हत्या कर दी

एटा जिले के सकीट थाना क्षेत्र में एक बेटे ने शराब के नशे में अपने 75 वर्षीय पिता की ईंट से मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और जांच जारी है।

एटा जिले के थाना सकीट क्षेत्र के गांव मुबारिकपुर निबरूआ , जिसे नगला टिकुरिया के नाम से भी जाना जाता है, में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहां शराब के नशे में धुत एक बेटे ने अपने वृद्ध पिता की ईंट से मारकर हत्या कर दी। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है और परिवार में चीख-पुकार मची हुई है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ जारी है। जानकारी के अनुसार, गांव निवासी अमित कुमार ने पुलिस को बताया कि उनके 75 वर्षीय पिता राजपाल, जिन्हें मुन्नालाल के नाम से भी जाना जाता है, पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनका छोटा भाई विकास शराब का आदी है और अक्सर नशे की हालत में घर आता था, जिससे परिवार में लगातार तनाव और विवाद की स्थिति बनी रहती थी। बुधवार की शाम लगभग सात बजे, विकास फिर से शराब पीकर घर पहुंचा और अपने पिता से पैसे मांगने लगा। जब राजपाल ने पैसे देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, तो विकास गुस्से में भड़क गया और घर में ही हंगामा करने लगा। गुस्से की चरम सीमा पर पहुंचकर उसने पास में रखी एक ईंट उठाई और अपने पिता पर दे मार दी। ईंट सीधे राजपाल के पेट में लगी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। परिवार के सदस्यों ने तुरंत विकास को रोकने की कोशिश की और राजपाल को देखा तो पता चला कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। ग्रामीणों ने भी पुष्टि की कि विकास अक्सर नशे में घर में झगड़ा करता था। घटना के बाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें विकास अपने परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए दिखाई दे रहा है। सीओ सकीट नितीश गर्ग ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आरोपी विकास को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। फोरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और सबूत इकट्ठा किए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारण का पता चल पाएगा और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है और सभी पहलुओं की जांच कर रही है। यह घटना एक कलयुगी पुत्र की करतूत का उदाहरण है, जिसने अपने पिता की जान ले ली। इस घटना ने समाज में रिश्तों के महत्व और शराब के दुष्परिणामों पर एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इस दुखद घटना से गांव में मातम छाया हुआ है और लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं। परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है.

एटा जिले के थाना सकीट क्षेत्र के गांव मुबारिकपुर निबरूआ, जिसे नगला टिकुरिया के नाम से भी जाना जाता है, में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहां शराब के नशे में धुत एक बेटे ने अपने वृद्ध पिता की ईंट से मारकर हत्या कर दी। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है और परिवार में चीख-पुकार मची हुई है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ जारी है। जानकारी के अनुसार, गांव निवासी अमित कुमार ने पुलिस को बताया कि उनके 75 वर्षीय पिता राजपाल, जिन्हें मुन्नालाल के नाम से भी जाना जाता है, पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनका छोटा भाई विकास शराब का आदी है और अक्सर नशे की हालत में घर आता था, जिससे परिवार में लगातार तनाव और विवाद की स्थिति बनी रहती थी। बुधवार की शाम लगभग सात बजे, विकास फिर से शराब पीकर घर पहुंचा और अपने पिता से पैसे मांगने लगा। जब राजपाल ने पैसे देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, तो विकास गुस्से में भड़क गया और घर में ही हंगामा करने लगा। गुस्से की चरम सीमा पर पहुंचकर उसने पास में रखी एक ईंट उठाई और अपने पिता पर दे मार दी। ईंट सीधे राजपाल के पेट में लगी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। परिवार के सदस्यों ने तुरंत विकास को रोकने की कोशिश की और राजपाल को देखा तो पता चला कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। ग्रामीणों ने भी पुष्टि की कि विकास अक्सर नशे में घर में झगड़ा करता था। घटना के बाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें विकास अपने परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए दिखाई दे रहा है। सीओ सकीट नितीश गर्ग ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आरोपी विकास को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। फोरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और सबूत इकट्ठा किए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारण का पता चल पाएगा और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है और सभी पहलुओं की जांच कर रही है। यह घटना एक कलयुगी पुत्र की करतूत का उदाहरण है, जिसने अपने पिता की जान ले ली। इस घटना ने समाज में रिश्तों के महत्व और शराब के दुष्परिणामों पर एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इस दुखद घटना से गांव में मातम छाया हुआ है और लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं। परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है





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