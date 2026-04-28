एटीएफ की कीमतों में वृद्धि: एयर इंडिया, स्पाइसजेट और इंडिगो ने सरकार से मांगी वित्तीय सहायता

विमानन कंपनियों ने एटीएफ की बढ़ती कीमतों और परिचालन लागत में वृद्धि के कारण सरकार से वित्तीय सहायता और करों में राहत का अनुरोध किया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने सरकार से एक समान ईंधन मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू करने और एटीएफ पर उत्पाद शुल्क हटाने का आग्रह किया है।
नई दिल्ली। भारत की प्रमुख विमानन कंपनियों – एयर इंडिया , स्पाइसजेट और इंडिगो ने सरकार से तत्काल राहत की गुहार लगाई है। इन कंपनियों ने एटीएफ (एविएशन टर्बाइन फ्यूल) की कीमतों में वृद्धि और परिणामस्वरूप बढ़ते परिचालन खर्चों के कारण वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है। विमानन कंपनियों का कहना है कि एटीएफ , उनके कुल परिचालन खर्च का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा होता है, और हाल ही में पश्चिम एशिया में उत्पन्न भू-राजनीतिक तनावों के कारण तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है। इससे विमानन ईंधन की लागत में भी वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न देशों द्वारा लगाए गए हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों ने भी विमानन कंपनियों की परिचालन लागत को बढ़ा दिया है, खासकर लंबी दूरी की उड़ानों पर। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (एफआईए) ने नागर विमानन मंत्रालय को एक पत्र लिखकर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के विमानन संचालन के लिए एक समान ईंधन मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू करने का आग्रह किया है। फेडरेशन ने सरकार को यह भी बताया है कि जेट ईंधन की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि और कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) और एटीएफ के बीच बढ़ते अंतर के कारण विमानन कंपनियों के लिए परिचालन जारी रखना मुश्किल हो रहा है। एफआईए ने चेतावनी दी है कि एटीएफ की कीमतों में बिना किसी उचित कारण के लगातार वृद्धि से एयरलाइंस को भारी नुकसान होगा, और स्थिति इतनी गंभीर हो सकती है कि उन्हें अपने विमानों को ग्राउंड करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। 26 अप्रैल को भेजे गए पत्र में, फेडरेशन ने सरकार से तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने और एटीएफ पर लगाए गए 11 प्रतिशत उत्पाद शुल्क को अस्थायी रूप से हटाने का अनुरोध किया है। वर्तमान में, दिल्ली में जेट फ्यूल पर 25 प्रतिशत और तमिलनाडु में 29 प्रतिशत वैट (वैल्यू एडेड टैक्स) लगाया जाता है, जो कि देश में सबसे अधिक है। अन्य प्रमुख शहरों जैसे मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता में वैट दर 16 से 20 प्रतिशत के बीच है। ये छह शहर भारत में विमानन क्षेत्र के 50 प्रतिशत से अधिक संचालन को कवर करते हैं, इसलिए इन शहरों में उच्च कर विमानन कंपनियों के लिए एक बड़ा बोझ हैं। सरकार ने हाल ही में घरेलू उड़ानों के लिए एटीएफ की कीमतों में वृद्धि को 15 रुपये प्रति लीटर तक सीमित करने का प्रयास किया था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए यह वृद्धि 73 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई। विमानन कंपनियों का कहना है कि इस विभेदक मूल्य निर्धारण नीति से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के संचालन को नुकसान हुआ है, और अप्रैल महीने में विमानन क्षेत्र को काफी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (एफआईए) का तर्क है कि देश के सबसे बड़े विमानन हब, दिल्ली में जेट फ्यूल पर 25 प्रतिशत वैट लगता है, जो कि देश में दूसरा सबसे अधिक है, जबकि तमिलनाडु में यह दर 29 प्रतिशत है। विमानन कंपनियों ने सरकार से इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान देने और तत्काल राहत प्रदान करने का आग्रह किया है, ताकि वे अपने संचालन को सुचारू रूप से जारी रख सकें और यात्रियों को किफायती हवाई यात्रा सेवाएं प्रदान कर सकें। यदि सरकार उचित कदम नहीं उठाती है, तो विमानन क्षेत्र में गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है, जिससे हजारों नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं और हवाई यात्रा की सुविधा भी प्रभावित हो सकती है। विमानन कंपनियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उन्हें उड़ानें बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है.
नई दिल्ली। भारत की प्रमुख विमानन कंपनियों – एयर इंडिया, स्पाइसजेट और इंडिगो ने सरकार से तत्काल राहत की गुहार लगाई है। इन कंपनियों ने एटीएफ (एविएशन टर्बाइन फ्यूल) की कीमतों में वृद्धि और परिणामस्वरूप बढ़ते परिचालन खर्चों के कारण वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है। विमानन कंपनियों का कहना है कि एटीएफ, उनके कुल परिचालन खर्च का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा होता है, और हाल ही में पश्चिम एशिया में उत्पन्न भू-राजनीतिक तनावों के कारण तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है। इससे विमानन ईंधन की लागत में भी वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न देशों द्वारा लगाए गए हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों ने भी विमानन कंपनियों की परिचालन लागत को बढ़ा दिया है, खासकर लंबी दूरी की उड़ानों पर। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (एफआईए) ने नागर विमानन मंत्रालय को एक पत्र लिखकर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के विमानन संचालन के लिए एक समान ईंधन मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू करने का आग्रह किया है। फेडरेशन ने सरकार को यह भी बताया है कि जेट ईंधन की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि और कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) और एटीएफ के बीच बढ़ते अंतर के कारण विमानन कंपनियों के लिए परिचालन जारी रखना मुश्किल हो रहा है। एफआईए ने चेतावनी दी है कि एटीएफ की कीमतों में बिना किसी उचित कारण के लगातार वृद्धि से एयरलाइंस को भारी नुकसान होगा, और स्थिति इतनी गंभीर हो सकती है कि उन्हें अपने विमानों को ग्राउंड करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। 26 अप्रैल को भेजे गए पत्र में, फेडरेशन ने सरकार से तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने और एटीएफ पर लगाए गए 11 प्रतिशत उत्पाद शुल्क को अस्थायी रूप से हटाने का अनुरोध किया है। वर्तमान में, दिल्ली में जेट फ्यूल पर 25 प्रतिशत और तमिलनाडु में 29 प्रतिशत वैट (वैल्यू एडेड टैक्स) लगाया जाता है, जो कि देश में सबसे अधिक है। अन्य प्रमुख शहरों जैसे मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता में वैट दर 16 से 20 प्रतिशत के बीच है। ये छह शहर भारत में विमानन क्षेत्र के 50 प्रतिशत से अधिक संचालन को कवर करते हैं, इसलिए इन शहरों में उच्च कर विमानन कंपनियों के लिए एक बड़ा बोझ हैं। सरकार ने हाल ही में घरेलू उड़ानों के लिए एटीएफ की कीमतों में वृद्धि को 15 रुपये प्रति लीटर तक सीमित करने का प्रयास किया था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए यह वृद्धि 73 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई। विमानन कंपनियों का कहना है कि इस विभेदक मूल्य निर्धारण नीति से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के संचालन को नुकसान हुआ है, और अप्रैल महीने में विमानन क्षेत्र को काफी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (एफआईए) का तर्क है कि देश के सबसे बड़े विमानन हब, दिल्ली में जेट फ्यूल पर 25 प्रतिशत वैट लगता है, जो कि देश में दूसरा सबसे अधिक है, जबकि तमिलनाडु में यह दर 29 प्रतिशत है। विमानन कंपनियों ने सरकार से इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान देने और तत्काल राहत प्रदान करने का आग्रह किया है, ताकि वे अपने संचालन को सुचारू रूप से जारी रख सकें और यात्रियों को किफायती हवाई यात्रा सेवाएं प्रदान कर सकें। यदि सरकार उचित कदम नहीं उठाती है, तो विमानन क्षेत्र में गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है, जिससे हजारों नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं और हवाई यात्रा की सुविधा भी प्रभावित हो सकती है। विमानन कंपनियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उन्हें उड़ानें बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है
एटीएफ विमानन एयर इंडिया स्पाइसजेट इंडिगो ईंधन मूल्य वित्तीय सहायता कर फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस नागर विमानन मंत्रालय