एडवर्ड्स बेस पर बी-52 बमवर्षक का गिरना, कोई हताहत नहीं मानते शुरुआती जनतांत्रिक रिपोर्ट

कैलिफ़ोर्निया के एडवर्ड्स एयरोनॉटिकल बेस पर बी-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस विमान ने टेकऑफ़ के तुरंत बाद दुर्घटना में अपनी जान गंवा ली, जबकि प्रारंभिक तौर पर कोई हताहत नहीं बताया गया। घटना की जांच जारी है और विमान की उम्र व तकनीकी अद्यतनों को लेकर प्रश्न उठे हैं।

अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित एडवर्ड्स एयरोनॉटिकल बेस पर एक बी-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस बमवर्षक विमान ने सुबह के समय उड़ान भरते ही दुर्घटना में अपनी जान गंवा ली। विमान ने लगभग ११:२० बजे टेकऑफ़ किया, लेकिन टेकऑफ़ के कुछ ही मिनटों बाद उसे नियंत्रित नहीं किया जा सका और वह जमीन से टकरा गया। दुर्घटना स्थल पर आपातकालीन बचाव और राहत टीमों को तुरंत तैनात किया गया, तथा इलाके को सुरक्षित क्षेत्र में बदल दिया गया। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, इस गुर्राते विमान में पांच क्रू सदस्य होते हैं, परंतु वर्तमान में किसी भी मृत या गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारी अब दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर चुके हैं, जबकि लुका विष या इंधन लीकेज जैसी संभावित कारकों को भी जांच में रखा गया है। एडवर्ड्स एयरोनॉटिकल बेस , जो लॉस एंजेलिस से लगभग १६१ किलोमीटर उत्तर में स्थित एक बड़े रेगिस्तानी क्षेत्र में है, १९४७ में पहला ध्वनि-भंग विमान परीक्षण करने वाले चक येगर का इतिहासिक स्थल भी है। इस बेस से कई रणनीतिक मिशन शुरू होते हैं और यह अफ़्रीका, एशिया तथा यूरोप के विभिन्न हिस्सों में विमान परिपाटी का समर्थन करता है। बी-52 का निर्मित रूप शीत युद्ध के दौरान विकसित किया गया था, लेकिन समय-समय पर इसमें आधुनिक रडार, नेविगेशन और संचार प्रणाली जोड़ी गई है, जिससे यह दूरस्थ और बहु‑देशीय अभियानों में प्रमुख भूमिका निभा सकता है। भारी हथियार वहन करने की क्षमताओं के कारण यह विमान परिपूर्ण रणनीतिक बमवर्षक माना जाता है, जिसकी उड़ान दूरी और इन‑एयर रिफ्युएल की सुविधाएँ इसे कई दशकों से सेवा में बनाए रखती आई हैं। इस दुर्घटना के समय, बी-52 को एक नियमित प्रशिक्षण उड़ान के लिए तैयार किया गया था, जिसके बाद इसे कुछ नई तकनीकी अद्यतन परीक्षणों के साथ तैयार किया गया था। जबकि अभी तक दुर्घटना के सटीक कारण उजागर नहीं हुए हैं, सैन्य विशेषज्ञों ने कहा है कि बी-52 के पुराने फ्रेमवर्क और आधुनिक प्रणालियों के समन्वय में कभी‑कभी तकनीकी गड़बड़ी हो सकती है। पिछले वर्ष जुलाई में नॉर्थ डकोटा के ऊपर एक सिविल एयरलाइन विमान को संभावित टक्कर से बचते समय तीव्र मोड़ लेना पड़ा था, तब भी एक बी-52 विमान मौजूद था, जो इस बार की जांच में भी ध्यान में रखा जाएगा। यह घटना अमेरिकी सैन्य विमानों की सुरक्षा और रख‑रखाव मानकों पर बड़े प्रश्न उठाती है, और भविष्य में इस प्रकार के विमानों के उपयोग को लेकर नीति निर्माताओं को नई दिशा‑निर्देश बनाने की आवश्यकता हो सकती है.

अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित एडवर्ड्स एयरोनॉटिकल बेस पर एक बी-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस बमवर्षक विमान ने सुबह के समय उड़ान भरते ही दुर्घटना में अपनी जान गंवा ली। विमान ने लगभग ११:२० बजे टेकऑफ़ किया, लेकिन टेकऑफ़ के कुछ ही मिनटों बाद उसे नियंत्रित नहीं किया जा सका और वह जमीन से टकरा गया। दुर्घटना स्थल पर आपातकालीन बचाव और राहत टीमों को तुरंत तैनात किया गया, तथा इलाके को सुरक्षित क्षेत्र में बदल दिया गया। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, इस गुर्राते विमान में पांच क्रू सदस्य होते हैं, परंतु वर्तमान में किसी भी मृत या गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारी अब दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर चुके हैं, जबकि लुका विष या इंधन लीकेज जैसी संभावित कारकों को भी जांच में रखा गया है। एडवर्ड्स एयरोनॉटिकल बेस, जो लॉस एंजेलिस से लगभग १६१ किलोमीटर उत्तर में स्थित एक बड़े रेगिस्तानी क्षेत्र में है, १९४७ में पहला ध्वनि-भंग विमान परीक्षण करने वाले चक येगर का इतिहासिक स्थल भी है। इस बेस से कई रणनीतिक मिशन शुरू होते हैं और यह अफ़्रीका, एशिया तथा यूरोप के विभिन्न हिस्सों में विमान परिपाटी का समर्थन करता है। बी-52 का निर्मित रूप शीत युद्ध के दौरान विकसित किया गया था, लेकिन समय-समय पर इसमें आधुनिक रडार, नेविगेशन और संचार प्रणाली जोड़ी गई है, जिससे यह दूरस्थ और बहु‑देशीय अभियानों में प्रमुख भूमिका निभा सकता है। भारी हथियार वहन करने की क्षमताओं के कारण यह विमान परिपूर्ण रणनीतिक बमवर्षक माना जाता है, जिसकी उड़ान दूरी और इन‑एयर रिफ्युएल की सुविधाएँ इसे कई दशकों से सेवा में बनाए रखती आई हैं। इस दुर्घटना के समय, बी-52 को एक नियमित प्रशिक्षण उड़ान के लिए तैयार किया गया था, जिसके बाद इसे कुछ नई तकनीकी अद्यतन परीक्षणों के साथ तैयार किया गया था। जबकि अभी तक दुर्घटना के सटीक कारण उजागर नहीं हुए हैं, सैन्य विशेषज्ञों ने कहा है कि बी-52 के पुराने फ्रेमवर्क और आधुनिक प्रणालियों के समन्वय में कभी‑कभी तकनीकी गड़बड़ी हो सकती है। पिछले वर्ष जुलाई में नॉर्थ डकोटा के ऊपर एक सिविल एयरलाइन विमान को संभावित टक्कर से बचते समय तीव्र मोड़ लेना पड़ा था, तब भी एक बी-52 विमान मौजूद था, जो इस बार की जांच में भी ध्यान में रखा जाएगा। यह घटना अमेरिकी सैन्य विमानों की सुरक्षा और रख‑रखाव मानकों पर बड़े प्रश्न उठाती है, और भविष्य में इस प्रकार के विमानों के उपयोग को लेकर नीति निर्माताओं को नई दिशा‑निर्देश बनाने की आवश्यकता हो सकती है





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