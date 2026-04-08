एनआरएचएम घोटाला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सीएमओ डॉ. अनिल कुमार शुक्ला को दी राहत, सीबीआई की कार्रवाई पर रोक

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) से जुड़े मामलों में पूर्व सीएमओ डॉ. अनिल कुमार शुक्ला को राहत प्रदान करते हुए सीबीआई की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने माना कि मामले 17 से 19 वर्ष पुराने हैं और सुनवाई में देरी के कारण बचाव करना मुश्किल हो सकता है। कोर्ट ने सीबीआई को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

विधि संवाददाता, जागरण, लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ( एनआरएचएम ) से जुड़े तीन अलग-अलग मामलों में पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. अनिल कुमार शुक्ला को बड़ी राहत प्रदान की है। न्यायालय ने गाजियाबाद स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो व सीबीआई की विशेष अदालत में चल रही अभियोजन कार्यवाहियों पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने डॉ.

शुक्ला की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 528 के तहत दाखिल तीन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पारित किया। ये मामले सीबीआई द्वारा वर्ष 2007 से 2009 के बीच दवाओं व चिकित्सा उपकरणों की खरीद में कथित अनियमितताओं और सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोपों से जुड़े हैं। याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नंदित श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने बताया कि ट्रायल कोर्ट में डिस्चार्ज अर्जी लंबित है, लेकिन उसका निस्तारण नहीं किया जा रहा, जिससे याची को अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ रहा है। यह भी दलील दी गई कि याची की आयु लगभग 73 वर्ष है और इतने पुराने मामलों में लगातार कार्यवाही उसके लिए कष्टदायक है। वहीं, सीबीआई के विशेष अधिवक्ता अनुराग कुमार सिंह ने याचिकाओं की सुनवाई पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जब ट्रायल कोर्ट में डिस्चार्ज अर्जी लंबित है, तब उच्च न्यायालय में याचिकाएं विचारणीय नहीं हैं। हालांकि, पीठ ने प्रथमदृष्टया इस आपत्ति को खारिज कर दिया। न्यायालय ने पाया कि आरोपित घटनाएं 17 से 19 वर्ष पुरानी हैं। एक मामले में याची ने सीएमओ के रूप में मात्र डेढ़ दिन कार्य किया था। साथ ही कुछ मामलों में चार्जशीट और संज्ञान में ली गई धाराओं में अंतर तथा एक प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति के बिना पूरक चार्जशीट दाखिल किए जाने जैसी खामियां भी सामने आईं। इन परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने कहा कि अत्यधिक देरी से सुनवाई होने पर आरोपित के लिए प्रभावी बचाव करना कठिन हो सकता है। मामले को मई 2026 के प्रथम सप्ताह में सूचीबद्ध करते हुए सीबीआई को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। तब तक सभी संबंधित कार्यवाहियों पर अंतरिम रोक प्रभावी रहेगी।\डॉ. अनिल कुमार शुक्ला को मिली इस राहत से उन पर लगे आरोपों की गंभीरता पर भी सवाल उठते हैं। न्यायालय के आदेश ने सीबीआई की जांच प्रक्रिया पर भी प्रश्नचिन्ह लगाया है। यह मामला एनआरएचएम से जुड़े भ्रष्टाचार के कई अन्य मामलों की भी याद दिलाता है, जिनमें सरकारी धन के दुरुपयोग और अनियमितताओं के आरोप लगे थे। यह भी गौरतलब है कि डॉ. शुक्ला की उम्र 73 वर्ष है और इतने पुराने मामलों में उनकी सुनवाई उनके लिए कष्टदायक हो सकती है, जैसा कि उनके वकील ने अदालत में तर्क दिया। न्यायालय का यह रुख उन आरोपियों के लिए भी एक उदाहरण हो सकता है जो लंबे समय से चले आ रहे मुकदमों में फंसे हुए हैं और जिनकी सुनवाई में देरी हो रही है। इस फैसले से न्यायपालिका की त्वरित सुनवाई की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है, ताकि आरोपियों को बिना वजह परेशान होने से बचाया जा सके।\इस मामले में, न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया है, जिनमें सबूतों की कमी, चार्जशीट में खामियां और अभियोजन स्वीकृति के बिना पूरक चार्जशीट दाखिल करना शामिल है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने माना कि आरोपी के लिए प्रभावी बचाव करना मुश्किल हो सकता है। न्यायालय ने सीबीआई को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और मई 2026 के प्रथम सप्ताह में मामले को सूचीबद्ध किया है। इस अंतरिम रोक से डॉ. शुक्ला को कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन मामले की अंतिम सुनवाई अभी बाकी है। इस फैसले से न्यायपालिका की तत्परता और उचित प्रक्रिया के महत्व को उजागर किया गया है, जो लंबे समय से चले आ रहे मामलों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर मिले, भले ही उनके खिलाफ आरोप कितने भी पुराने क्यों न हों





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