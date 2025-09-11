Head Topics

एनएचआरसी ने अमेजन डॉट इन पर प्रतिबंधित चाकू बिक्री मामले में कार्रवाई का आदेश दिया

राजनीतिनियमनमानवाधिकार
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एक सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत के बाद अमेजन डॉट इन पर प्रतिबंधित चाकू बिक्री मामले में कार्रवाई का आदेश दिया है।

नई दिल्ली, १२ सितंबर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एक गंभीर मामले में संज्ञान लिया है, जिसमें एक सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता ने अमेजन डॉट इन पर प्रतिबंधित चाकू बेचे जाने की शिकायत की है। आयोग ने इस मामले में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को 10 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (एआरटी) प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।\सामाजिक कार्यकर्ता ने शिकायत में आरोप लगाया था कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन डॉट इन पर खुलेआम प्रतिबंधित चाकू बेचे जा रहे हैं, जो भारत ीय कानूनों,

विशेष रूप से आर्म्स एक्ट, 1959 के तहत अपराध है। उनका कहना था कि ये चाकू सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरे का कारण बन सकते हैं और स्थानीय कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था।\राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस शिकायत पर गंभीरता से विचार करते हुए धारा १२ के तहत नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। आयोग ने आरोपों को प्रारंभिक रूप से गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के रूप में देखा और मंत्रालय के सचिव को जांच करने का निर्देश दिया। आयोग ने यह भी कहा कि आर्म्स एक्ट, १९५९ के उल्लंघन और सार्वजनिक सुरक्षा पर इसके प्रभाव को लेकर विस्तृत जांच होनी चाहिए। आयोग ने संबंधित मंत्रालय को यह आदेश भी दिया कि वे इस मामले में कार्रवाई की रिपोर्ट १० दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करें। इस मामले की जानकारी आंतरिक सुरक्षा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भी दी गई है

