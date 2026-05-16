एनएबीएल से उभ्रियक परिषद ने स्मार्ट मीटर जांच को लेकर शिकायत की

उपभोक्ता परिषद ने लखनऊ स्थित मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की लैब द्वारा बिना लाइसेंस स्मार्ट प्रीपेड मीटर की जांच करने की शिकायत एनएबीएल से की है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने मध्यांचल के लखनऊ स्थित प्रयोगशाला को एनएबीएल से स्मार्ट मीटरों की जांच के लिए लाइसेंस नहीं दिए जाने का आरोप लगाया है। चेक मीटरों से मैचिंग के हवाले से पावर कॉरपोरेशन ने स्मार्ट मीटरों को ठहराया सही, लेकिन उपभोक्ता परिषद ने गड़बड़ी का आरोप लगाया है। इससे संबंधित प्रस्ताव नियामक आयोग में दाखिल किया गया है।
उपभोक्ता परिषद ने लखनऊ स्थित मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की लैब द्वारा बिना लाइसेंस स्मार्ट प्रीपेड मीटर की जांच करने की शिकायत एनएबीएल से की है। एनएबमध्यांचल लैब द्वारा बिना लाइसेंस स्मार्ट मीटर जांच का आरोप।राज्य ब्यूरो, लखनऊ। स्मार्ट प्रीपेड मीटर की जांच लखनऊ स्थित मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के लैब से कराए जाने पर चल रहा विवाद नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फार टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेट्रीज (एनएबीएल) पहुंच गया है। उपभोक्ता परिषद की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एनएबीएल ने शिकायतों की समीक्षा शुरू करा दी है। परिषद ने नियामक आयोग में भी इससे संबंधित प्रस्ताव दाखिल किया है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया है कि साक्ष्यों के साथ की गई शिकायत मिलने पर एनएबीएल ने शिकायत को स्वीकारने की जानकारी दी है, वहां से बताया गया है कि जांच की निगरानी की जा रही है।उन्होंने कहा है कि मध्यांचल के लखनऊ स्थित प्रयोगशाला को एनएबीएल से स्मार्ट प्रीपेड मीटर की जांच के लिए भारतीय मानक (आइएस) 16444 के तहत लाइसेंस नहीं प्राप्त है। इसके बावजूद इस लैब में स्मार्ट मीटरों की जांच कराई जा रही है। स्मार्ट मीटरों के महत्वपूर्ण व क्रिटिकल पैरामीटर की जांच केवल वही लैब कर सकती है, जिसे आइएस 16444 के तहत लाइलेंस मिला हो।चेक मीटरों से मैचिंग के हवाले से पावर कॉरपोरेशन ने स्मार्ट मीटरों को ठहराया सही, परिषद ने लगाए गुमराह करने के आरोप.
उपभोक्ता परिषद ने लखनऊ स्थित मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की लैब द्वारा बिना लाइसेंस स्मार्ट प्रीपेड मीटर की जांच करने की शिकायत एनएबीएल से की है। एनएबमध्यांचल लैब द्वारा बिना लाइसेंस स्मार्ट मीटर जांच का आरोप।राज्य ब्यूरो, लखनऊ। स्मार्ट प्रीपेड मीटर की जांच लखनऊ स्थित मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के लैब से कराए जाने पर चल रहा विवाद नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फार टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेट्रीज (एनएबीएल) पहुंच गया है। उपभोक्ता परिषद की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एनएबीएल ने शिकायतों की समीक्षा शुरू करा दी है। परिषद ने नियामक आयोग में भी इससे संबंधित प्रस्ताव दाखिल किया है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया है कि साक्ष्यों के साथ की गई शिकायत मिलने पर एनएबीएल ने शिकायत को स्वीकारने की जानकारी दी है, वहां से बताया गया है कि जांच की निगरानी की जा रही है।उन्होंने कहा है कि मध्यांचल के लखनऊ स्थित प्रयोगशाला को एनएबीएल से स्मार्ट प्रीपेड मीटर की जांच के लिए भारतीय मानक (आइएस) 16444 के तहत लाइसेंस नहीं प्राप्त है। इसके बावजूद इस लैब में स्मार्ट मीटरों की जांच कराई जा रही है। स्मार्ट मीटरों के महत्वपूर्ण व क्रिटिकल पैरामीटर की जांच केवल वही लैब कर सकती है, जिसे आइएस 16444 के तहत लाइलेंस मिला हो।चेक मीटरों से मैचिंग के हवाले से पावर कॉरपोरेशन ने स्मार्ट मीटरों को ठहराया सही, परिषद ने लगाए गुमराह करने के आरोप
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