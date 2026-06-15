एनएसआई कानपुर की निदेशक डॉ. सीमा परोहा का निलंबन, अरविंद कुमार रावत को अतिरिक्त प्रभार दिया गया

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर की निदेशक डॉ. सीमा परोहा को निलंबित कर दिया गया है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के आदेश पर उनके स्थान पर चीनी एवं वनस्पति तेल निदेशालय के निदेशक अरविंद कुमार रावत को एनएसआई निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यह प्रशासनिक बदलाव संस्थान परिसर में पेड़ कटान मामले के दौरान हुआ है।
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (एनएसआई) कानपुर की निदेशक डॉ. सीमा परोहा को निलंबित कर दिया गया है। उनके स्थान पर डीएसवीओ निदेशक अरविंद कुमार रावत को एनएसआईपेड़ कटान प्रकरण के बीच बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के आदेश पर डॉ.
परोहा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। उनके स्थान पर चीनी एवं वनस्पति तेल निदेशालय (डीएसवीओ) के निदेशक अरविंद कुमार रावत को एनएसआई निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। विभाग के आदेश संख्या ए-43011/4/2026-एसए/1 दिनांक 12 जून 2026 के तहत यह कार्रवाई की गई है। आदेश में कहा गया है कि अरविंद कुमार रावत अपने वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ एनएसआई निदेशक के कार्यों का भी निर्वहन करेंगे। संस्थान के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को नए प्रशासनिक आदेशों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। यह प्रशासनिक बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब एनएसआई परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ों के कटान का मामला चर्चा में है। संस्थान परिसर में विकास कार्यों के नाम पर सैकड़ों पेड़ काटे जाने के आरोपों को लेकर पर्यावरण प्रेमियों और सामाजिक संगठनों ने सवाल उठाए थे। मामले को लेकर विभिन्न स्तरों पर शिकायतें भी की गई थीं। पेड़ों की कटाई को लेकर संस्थान प्रशासन की भूमिका पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि जारी सर्कुलर में निलंबन के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन संस्थान में हुए हालिया घटनाक्रम और पेड़ कटान प्रकरण के बीच इस कार्रवाई को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब नए प्रभारी निदेशक के सामने संस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के साथ-साथ लंबित विवादों और विकास कार्यों को पारदर्शी ढंग से आगे बढ़ाने की चुनौती होगी। सूत्रों के अनुसार निलंबन के बाद संस्थान के कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच दिनभर चर्चाओं का दौर चलता रहा। वहीं, पर्यावरण से जुड़े संगठनों की नजर अब इस बात पर टिकी है कि पेड़ कटान मामले में आगे क्या कार्रवainya होती है। वही इस मामले में डॉ.
सीमा परोहा ने कहा कि इस मामले में जो भी जांच चल रही है वह उसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। वह अगले आदेश तक संस्थान में ही हैं
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