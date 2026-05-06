एनएसई ने फिर से इक्विटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट में शीर्ष स्थिति हासिल की, बाजार हिस्सेदारी में 540 बेसिस पॉइंट्स की वृद्धि

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने 2026 की पहली तिमाही में इंडेक्स ऑप्शंस में अपनी बाजार हिस्सेदारी को 66.7% से बढ़ाकर 72.1% तक पहुंचाया है, जो 540 बेसिस पॉइंट्स की वृद्धि को दर्शाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने पहले एनएसई के वर्चस्व को चुनौती देने का दावा किया था, लेकिन एनएसई ने फिर से अपनी शीर्ष स्थिति को पुनः स्थापित कर लिया है। एनएसई ने छुट्टियों से प्रभावित अप्रैल महीने में भी इंडेक्स ऑप्शंस में 62.9% और कुल एफ एंड ओ प्रीमियम कारोबार में 86.8% की प्रमुख हिस्सेदारी बरकरार रखी। एक्सचेंज ने कहा कि इसका नेतृत्व स्पष्ट है और बाजार में इसकी स्थिति मजबूत बनी हुई है।

नई दिल्ली। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने एक बार फिर इक्विटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट में अपनी शीर्ष स्थिति को पुनः स्थापित कर लिया है। 2026 की पहली तिमाही में इंडेक्स ऑप्शंस में इसकी बाजार हिस्सेदारी जनवरी में 66.

7% से बढ़कर मार्च में 72.1% हो गई, जो 540 बेसिस पॉइंट्स की वृद्धि को दर्शाती है। यह मजबूत विकास को दर्शाता है। एनएसई के नेतृत्व परफॉर्मेंस का मूल्यांकन प्रीमियम टर्नओवर के आधार पर किया जाता है, जो वास्तविक आर्थिक गतिविधि को दर्शाने वाला इंडस्ट्री-स्टैंडर्ड इंडिकेटर है। इससे पहले, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने फ्यूचर एंड ऑप्शंस (F&O) सेगमेंट में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के वर्चस्व को चुनौती देने का दावा किया था और बताया था कि अप्रैल में F&O बाजार में बीएसई की हिस्सेदारी बढ़कर 55.37% हो गई है, जबकि एनएसई 44.63% पर खिसक गया है। हालांकि, अब एनएसई ने 2026 की पहली तिमाही में स्पष्ट रूप से ऊपर की ओर बढ़ने का संकेत दिया है। NSE के F&O बिजनेस के आंकड़े इंडेक्स ऑप्शंस में इसकी बाजार हिस्सेदारी जनवरी में 66.7% से बढ़कर मार्च में 72.1% हो गई—540 बेसिस पॉइंट्स की वृद्धि हुई है। छुट्टियों से प्रभावित होने वाले अप्रैल महीने में भी एनएसई ने इंडेक्स ऑप्शंस में 62.9% और कुल एफ एंड ओ प्रीमियम कारोबार में 86.8% की प्रमुख हिस्सेदारी बरकरार रखी। NSE ने बताया कि दो महत्वपूर्ण वीकली एक्सपायरी सेशन, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं, मंगलवार को पड़ने वाली छुट्टियों के कारण प्रभावित हुए। इसके विपरीत, गुरुवार को समाप्त होने वाले अन्य कॉन्ट्रेक्ट अप्रभावित रहे, जिससे रिपोर्ट की गई गतिविधि में अस्थायी असंतुलन पैदा हुआ। NSE ने कहा कि उसका नेतृत्व स्पष्ट है और बाजार में इसकी स्थिति मजबूत बनी हुई है। विकास की राह बरकरार है और अस्थिरता मुख्य रूप से तकनीकी है। एक्सचेंज अपनी व्यापक लिक्विडिटी, संस्थागत विश्वास और संरचनात्मक रूप से बेहतर मापदंडों के बल पर भारत के डेरिवेटिव मार्केट में अपना दबदबा बनाए हुए है। इस बीच, एनएसई ने अपने बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि के साथ-साथ डेरिवेटिव्स सेगमेंट में ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाया है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह वृद्धि न केवल नए निवेशकों के प्रवेश को दर्शाती है बल्कि मौजूदा निवेशकों के बढ़ते विश्वास को भी दर्शाती है। एनएसई ने अपने बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि के साथ-साथ डेरिवेटिव्स सेगमेंट में ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाया है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह वृद्धि न केवल नए निवेशकों के प्रवेश को दर्शाती है बल्कि मौजूदा निवेशकों के बढ़ते विश्वास को भी दर्शाती है। इसके अलावा, एनएसई ने अपने बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि के साथ-साथ डेरिवेटिव्स सेगमेंट में ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाया है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह वृद्धि न केवल नए निवेशकों के प्रवेश को दर्शाती है बल्कि मौजूदा निवेशकों के बढ़ते विश्वास को भी दर्शाती है





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