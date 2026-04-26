एनजीटी ने केंद्रीय हिमालय के हैंगिंग ग्लेशियरों के खतरे पर केंद्र को जवाब-तलब किया, बदरीनाथ-माणा सेक्टर में संभावित भूस्खलन का खतरा

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने केंद्रीय हिमालय के पर्वतीय ढलानों पर निलंबी हिमनदों (हैंगिंग ग्लेशियरों) के खतरे के संबंध में केंद्र और अन्य संबंधित विभागों को जवाब-तलब किया है। शोध रिपोर्ट के अनुसार, बदरीनाथ-माणा सेक्टर को गंभीर खतरा है, जहां अस्थिर ग्लेशियरों के टूटने से भूस्खलन और बाढ़ हो सकती है। एनजीटी ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और अन्य संबंधित संस्थाओं से 6 अगस्त तक जवाब मांगा है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एनजीटी ने केंद्रीय हिमालय के पर्वतीय ढलानों पर निलंबी हिमनदों ( हैंगिंग ग्लेशियर ों) के खतरे के संबंध में केंद्र और अन्य संबंधित विभागों को जवाब-तलब किया है। पीठ ने एक ताजा शोध पर आधारित रिपोर्ट पर कहा कि खड़ी ढलान वाले इन छोटे और अस्थिर ग्लेशियरों के टूटने या खिसकने से बदरीनाथ -माणा सेक्टर को गंभीर खतरा हो सकता है। सबसे खराब स्थिति में मॉडल किए गए प्रवाह प्रमुख बस्तियों जैसे कि उत्तराखंड स्थित माणा, बदरीनाथ और हनुमान चट्टी में पहुंच सकते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ( एनजीटी ) के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद ने एक आदेश में कहा कि भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, चंडीगढ़ के चार शोधकर्ताओं ने मध्य हिमालय में उत्तराखंड के अलकनंदा बेसिन में ऐसे छोटे ग्लेशियरों का आकलन किया है, जो गंगा के प्रमुख स्त्रोत क्षेत्र में स्थित हैं। सबसे अधिक जोखिम वाला क्षेत्र बदरीनाथ -माणा सेक्टर है, जो जानमाल के लिए खतरा है। उपग्रह चित्रण, ऊंचाई माडल और भूस्खलन सिमुलेशन का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने बर्फ के भूस्खलन ों की संभावित दूरी का आकलन किया और उनके संभावित प्रभाव का मूल्यांकन किया। पीठ ने कहा कि यह समाचार सामग्री केंद्रीय हिमालय में हैंगिंग ग्लेशियर ों द्वारा उत्पन्न खतरे से संबंधित है, जहां अस्थिर हैंगिंग ग्लेशियर ों के कारण भूस्खलन और बर्फीले तूफान आते हैं। वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण बर्फ पिघलने की तीव्र गति से ये ग्लेशियर बड़े हिमखंडों से अलग हो गए हैं। इससे इनके अचानक ढहने का खतरा बढ़ा है। ऊंची और खड़ी पर्वतमालाओं पर स्थित छोटे हिमनदों के ऊपर ही सिमटकर रह जाने से निचले पर्वतीय क्षेत्रों में सहायक ग्लेशियरों का मुख्य ग्लेशियरों से अलगाव हुआ और पहले स्थिर रहे पर्वतीय ग्लेशियर अब अस्थिर हैं। अधिकरण ने केंद्रीय पर्यावरण , वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान को उत्तरदाताओं के रूप में जोड़ा है। अधिकरण ने कहा, यह उत्तरदाता अगली सुनवाई 6 अगस्त से एक हफ्ते पहले अपना जवाब दाखिल करें। इस संबंध में, एनजीटी ने भी माहिती दी कि उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा नदी में बहा एनआईटी का एक छात्र, जो दोस्तों संग नहाने के लिए नदी में उतरा था। इसके अलावा, केदारनाथ धाम यात्रा का शानदार आगाज हुआ है, और चार दिन में 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। यह यात्रा हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है, और इस बार भी भीड़ का अनुमान लगाया जा रहा है। हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने से न केवल पर्यावरण ीय संकट बढ़ रहा है, बल्कि स्थानीय जनता के लिए भी खतरा बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यदि तापमान में वृद्धि जारी रही, तो इन ग्लेशियरों के पिघलने की गति और तेज हो सकती है, जिससे भूस्खलन और बाढ़ जैसे आपदाओं का खतरा बढ़ जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए कई उपायों को लागू करने की योजना बनाई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं मिला है। इस बीच, पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, ताकि लोग अपने व्यवहार में बदलाव लाकर पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें.

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एनजीटी ने केंद्रीय हिमालय के पर्वतीय ढलानों पर निलंबी हिमनदों (हैंगिंग ग्लेशियरों) के खतरे के संबंध में केंद्र और अन्य संबंधित विभागों को जवाब-तलब किया है। पीठ ने एक ताजा शोध पर आधारित रिपोर्ट पर कहा कि खड़ी ढलान वाले इन छोटे और अस्थिर ग्लेशियरों के टूटने या खिसकने से बदरीनाथ-माणा सेक्टर को गंभीर खतरा हो सकता है। सबसे खराब स्थिति में मॉडल किए गए प्रवाह प्रमुख बस्तियों जैसे कि उत्तराखंड स्थित माणा, बदरीनाथ और हनुमान चट्टी में पहुंच सकते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद ने एक आदेश में कहा कि भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, चंडीगढ़ के चार शोधकर्ताओं ने मध्य हिमालय में उत्तराखंड के अलकनंदा बेसिन में ऐसे छोटे ग्लेशियरों का आकलन किया है, जो गंगा के प्रमुख स्त्रोत क्षेत्र में स्थित हैं। सबसे अधिक जोखिम वाला क्षेत्र बदरीनाथ-माणा सेक्टर है, जो जानमाल के लिए खतरा है। उपग्रह चित्रण, ऊंचाई माडल और भूस्खलन सिमुलेशन का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने बर्फ के भूस्खलनों की संभावित दूरी का आकलन किया और उनके संभावित प्रभाव का मूल्यांकन किया। पीठ ने कहा कि यह समाचार सामग्री केंद्रीय हिमालय में हैंगिंग ग्लेशियरों द्वारा उत्पन्न खतरे से संबंधित है, जहां अस्थिर हैंगिंग ग्लेशियरों के कारण भूस्खलन और बर्फीले तूफान आते हैं। वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण बर्फ पिघलने की तीव्र गति से ये ग्लेशियर बड़े हिमखंडों से अलग हो गए हैं। इससे इनके अचानक ढहने का खतरा बढ़ा है। ऊंची और खड़ी पर्वतमालाओं पर स्थित छोटे हिमनदों के ऊपर ही सिमटकर रह जाने से निचले पर्वतीय क्षेत्रों में सहायक ग्लेशियरों का मुख्य ग्लेशियरों से अलगाव हुआ और पहले स्थिर रहे पर्वतीय ग्लेशियर अब अस्थिर हैं। अधिकरण ने केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान को उत्तरदाताओं के रूप में जोड़ा है। अधिकरण ने कहा, यह उत्तरदाता अगली सुनवाई 6 अगस्त से एक हफ्ते पहले अपना जवाब दाखिल करें। इस संबंध में, एनजीटी ने भी माहिती दी कि उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा नदी में बहा एनआईटी का एक छात्र, जो दोस्तों संग नहाने के लिए नदी में उतरा था। इसके अलावा, केदारनाथ धाम यात्रा का शानदार आगाज हुआ है, और चार दिन में 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। यह यात्रा हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है, और इस बार भी भीड़ का अनुमान लगाया जा रहा है। हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने से न केवल पर्यावरणीय संकट बढ़ रहा है, बल्कि स्थानीय जनता के लिए भी खतरा बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यदि तापमान में वृद्धि जारी रही, तो इन ग्लेशियरों के पिघलने की गति और तेज हो सकती है, जिससे भूस्खलन और बाढ़ जैसे आपदाओं का खतरा बढ़ जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए कई उपायों को लागू करने की योजना बनाई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं मिला है। इस बीच, पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, ताकि लोग अपने व्यवहार में बदलाव लाकर पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें





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