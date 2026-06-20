एनटीए की कार्यप्रणाली पर सवाल, छात्र का एडमिट कार्ड में गड़बड़ी

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर एक छात्र के एडमिट कार्ड में गड़बड़ी को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ( एनटीए ) की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर एक छात्र के एडमिट कार्ड में गड़बड़ी को लेकर सवाल उठ रहे हैं . की ख़बर के मुताबिक, नागपुर के एक छात्र ने जब नीट-यूजी पुनर्परीक्षा (रीटेस्ट) में शामिल होने के लिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, तो उसमें संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में स्थित एक परीक्षा केंद्र का नाम सामने आया, जिसके बाद छात्र और परिजनों की बीच तनाव का माहौल बन गया क्योंकि उनके पास न तो पासपोर्ट था और न ही विदेश जाकर परीक्षा देने की कोई व्यवस्था या संसाधन.

इस घटना का जिक्र करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर परीक्षा प्रणाली को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि एक छात्र, जो पिछले एक महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहा था, उसे अंतिम समय में पता चला कि उसका परीक्षा केंद्र विदेश में है. राहुल गांधी ने लिखा, 'न पासपोर्ट, न परिवार के पास विदेश भेजने के पैसे और न ही अब कोई समय बचा है.

वह रातभर रोता रहा और परीक्षा देने से ही मना कर रहा है. क्या इस तनाव की कल्पना भी की जा सकती है? आखिर ऐसा हुआ भी कैसे? कल किसी भी छात्र को सेंटर तक न पहुंच पाने की शिकायत नहीं होनी चाहिए.

एनटीए असल में देश के बच्चों और उनके माता-पिता का सिर्फ धैर्य परीक्षण कर रही है. जो सिस्टम एक बच्चे को उसके अपने शहर में परीक्षा केंद्र नहीं दे सकता और उल्टा उसे विदेश भेज सकता है, उसे परीक्षा आयोजित करने का कोई अधिकार नहीं है.

'कल परीक्षा से ठीक एक दिन पहले उसने admit card डाउनलोड किया। उसका सेंटर निकला - अबू धाबी। न पासपोर्ट, न परिवार के पास विदेश भेजने के पैसे, न अब कोई वक़्त बचा है। वो रातभर रोता रहा, और परीक्षा देने से ही मना कर रहा…उन्होंने आगे लिखा, 'कोटा में मैंने यही कहा था कि यह अब शिक्षा व्यवस्था नहीं रह गई है. यह एक पूरी पीढ़ी के पैसे, समय और मानसिक शांति की वसूली बन गई है.

हमारे बच्चों के भविष्य के साथ जुआ खेलना बंद कीजिए. वे एक संवेदनशील, जिम्मेदार और जवाबदेह शिक्षा व्यवस्था के हकदार हैं और हम उन्हें यह दिलाकर रहेंगे.

'वहीं, मामला सामने आने के बाद एनटीए ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा यह समस्या तकनीकी खराबी के कारण सामने आई है. इसके अलावा एनटीए ने छात्र के परिवार को आश्वाशन देते हुए जल्द ही एडमिट कार्ड में सुधार और नए परीक्षा केंद्र के साथ संशोधित एडमिट कार्ड जारी करने की बात कही गई. से यह पुष्टि की कि समस्या सामने आने के बाद इसमें सुधार कर लिया गया है और मामले को सुलझा लिया गया है.

सिंह ने बताया कि एजेंसी अब इस बात की जांच कर रही है कि नागपुर में रहने वाले उम्मीदवार को अबू धाबी में परीक्षा केंद्र कैसे आवंटित किया गया. उन्होंने आगे कहा, 'शहर की जानकारी देने वाली पर्चियां 7 जून को जारी की गई थीं, जबकि एडमिट कार्ड 14 जून को जारी किए गए थे. एनटीए ने उम्मीदवार से संपर्क कर लिया है और गलत अलॉटमेंट की वजह बनी परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी है.

' सिंह के मुताबिक, एक संभावित वजह जिसकी जांच की जा रही है, वह यह है कि क्या उम्मीदवार के अकाउंट की जानकारी (क्रेडेंशियल्स) लीक हो गई थी. उन्होंने कहा, 'कुछ उम्मीदवार अपने अकाउंट के पासवर्ड को ठीक से सुरक्षित नहीं रखते हैं, जिससे कभी-कभी ऐसी समस्याएं हो सकती हैं.

' आगे कहा कि जांच में समय लगेगा, लेकिन एजेंसी की पहली प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना था कि छात्र दोबारा होने वाली परीक्षा से न चूके और इसमें शामिल हो सके. इस मामले की जांच भी साथ-साथ चलती रहेगी. गौरतलब है कि इस मामले के सोशल मीडिया पर तूल पकड़ने के बाद यह सवाल उठ रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में से एक में ऐसी गलती कैसे हो सकती है.

इस घटना के बाद एजेंसी ने उम्मीदवारों से अपनी लॉगिन जानकारी सुरक्षित रखने और अपने शहर की जानकारी वाली पर्ची (city intimation slips) या एडमिट कार्ड में किसी भी तरह की गड़बड़ी की तुरंत सूचना देने को कहा है. कोविड के दौरान निशुल्क 700 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटने वाले व्यक्ति को 35 लाख रुपये का आयात बिल भेजा गय





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