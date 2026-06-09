Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

एनडीए की ट्रेनिंग में फेल होने पर क्या होता है? जानें रेलीगेशन का नियम

राष्ट्रीय News

एनडीए की ट्रेनिंग में फेल होने पर क्या होता है? जानें रेलीगेशन का नियम
एनडीएट्रेनिंगरेलीगेशन
📆09-06-2026 04:29:00
📰AajTak
136 sec. here / 17 min. at publisher
📊News: 103% · Publisher: 63%

एनडीए की ट्रेनिंग में फेल होने पर क्या होता है? जानें रेलीगेशन का नियम। NDA की ट्रेनिंग सबसे बेहतरीन और कठिन सैन्य ट्रेनिंगों में से एक है। यहां युवाओं को केवल एक सैनिक नहीं बल्कि भारतीय सशस्त्र बलों (सेना, नौसेना और वायु सेना) का एक बेहतरीन लीडर बनाया जाता है।

अगर NDA की ट्रेनिंग में हो जाते हैं फेल तो क्या बाहर निकाल देते हैं? जान लें रेलीगेशन का नियम NDA की ट्रेनिंग सबसे बेहतरीन और कठिन सैन्य ट्रेनिंग ों में से एक है.

यहां युवाओं को केवल एक सैनिक नहीं बल्कि भारतीय सशस्त्र बलों (सेना, नौसेना और वायु सेना) का एक बेहतरीन लीडर बनाया जाता है. लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि अगर आप इस ट्रेनिंग के दौरान फेल हो जाते हैं, तो क्या होगा? इसके लिए रेलीगेशन के नियम को फॉलो किया जाता है. तो लिए जानते हैं कि इस नियम के तहत फेल होने वाले उम्मीदवारों को बाहर निकाल दिया जाता है या उन्हें दूसरा मौका दिया जाता है.

यूपीएससी एनडीए की परीक्षा पास किए उम्मीदवारों को SSB के कठिन इंटरव्यू से गुजरना होता है जिसे क्रैक करना हर किसी के बस की बात नहीं है. जब लोग इस फील्ड में कदम रखते हैं तो उनके दिमाग में बस देश का सबसे गौरवशाली ऑफिसर बनना होता है लेकिन NDA में एंट्री पा लेना ही अंतिम लक्ष्य नहीं है.

असली परीक्षा तो, एकेडमी के अंदर शुरू होती है जब उम्मीदवारों को 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग का सामना करना पड़ता है. लेकिन कई इस परीक्षा में पास हो जाते हैं, तो कई फेल. अब उम्मीदवारों के मन में सवाल उठ रहा है कि अगर कोई कैंडिडेट ट्रेनिंग के दौरान फेल हो जाता है, तो क्या होगा? CTC 36 लाख, लेकिन कम है सैलरी!

ये ऑफर लेटर देख चकराया यूजर्स का दिमागकमाई 1.7 लाख, बचत 2,520 रुपये... लोग बोले- पहले कर्ज चुकाओ! ट्रेनिंग के दौरान जो उम्मीदवार फेल हो जाते हैं तो, क्या उन्हें तुरंत बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है? इसका जवाब है नहीं.

इसके लिए NDA एक नियम को फॉलो करता है जिसे 'रेलीगेशन रूल' या 'टर्म बैक' होना कहते हैं. ये नियम फेल हुए उम्मीदवारों को दोबारा से मौका देता है. बता दें कि NDA की ट्रेनिंग 3 साल की होती है जिसमें 6 टर्म्स होते हैं. हर सेमेस्टर 6 महीने का होता है.

रेलीगेशन शब्द का मतलब होता है किसी उम्मीदवार को उसके हाल के बैच से जूनियर बैच में डाल देना. मतलब कि अगर कोई उम्मीदवार तीसरे टर्म की फाइनल परीक्षा या ट्रेनिंग में फेल हो जाता है तो उसे चौथे टर्म में भेजने के बजाय तीसरे टर्म में ही रोक दिया जाता है. बता दें कि उम्मीदवार इन तीन कारणों की वजह से रेलीगेट हो सकते हैं - 1.

परीक्षा या ट्रेनिंग में फेल- अगर कोई उम्मीदवार कैडेट परीक्षा में पास नहीं हो पाता है या पासिंग नंबर नहीं ला पाता है या स्विमिंग, ड्रिल और फिजिकल ट्रेनिंग (PT) के अनिवार्य टेस्ट्स को तय समय में क्लियर नहीं कर पाता तो उसे इस नियम के मुताबिक रोक दिया जाता है. 2. मेडिकल- ट्रेनिंग के दौरान अगर किसी उम्मीदवार की तबीयत खराब हो जाती है, तो वे 30 दिन से अधिक समय ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं बन पाते हैं.

इसके लिए भी इस नियम का यूज किया जाता है. 3. अनुशासनहीनता- वहीं, अगर कोई उम्मीदवार नियमों का उल्लंघन करता है, चीटिंग करता है या चोरी जैसे कामों में शामिल होता है तो उसे भी इस नियम का फॉलो करना पड़ता है. अगर मान लेते है कोई उम्मीदवार बार-बार परीक्षा या ट्रेनिंग में फेल हो रहा है या अपनी कमियों को सुधारने में असमर्थ है, तो क्या उन्हें हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाता है.

आमतौर पर अगर कोई उम्मीदवार 2 बार या पूरी ट्रेनिंग के दौरान अधिकतम 3 बार बार रेलीगेट हो जाता है तो एकेडमी मान लेती है कि वह फौजी अफसर बनने के योग्य नहीं है.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AajTak /  🏆 5. in İN

एनडीए ट्रेनिंग रेलीगेशन नियम फेल उम्मीदवार कैडेट परीक्षा पासिंग नंबर स्विमिंग ड्रिल फिजिकल ट्रेनिंग मेडिकल अनुशासनहीनता

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DNA: मोदी के पैर क्यों छूना चाहते थे नायडू?DNA: मोदी के पैर क्यों छूना चाहते थे नायडू?आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की NDA सरकार ने आज शपथ ले ली। ..NDA सरकार इसलिये क्योंकि भले ही Watch video on ZeeNews Hindi
Read more »

Dont Behave Like LoP Rahul Gandhi...: PM Modi Tells MPs During NDA Parliamentary Party MeetingDont Behave Like LoP Rahul Gandhi...: PM Modi Tells MPs During NDA Parliamentary Party MeetingPM मोदी का NDA सांसदों को निर्देश, राहुल जैसा न करें, लोकतंत्र में मर्यादा अहमPModi ToThePoint RahulGandhi LokSabha NDA | pratyushkkhare pic.twitter.com1IzDoFmhQF — Zee News (Z
Read more »

Jharkhand Politics: अंतिम निर्णय होना अभी बाकी, NDA में सीट शेयरिंग पर बोले Vijay ChoudharyJharkhand Politics: अंतिम निर्णय होना अभी बाकी, NDA में सीट शेयरिंग पर बोले Vijay ChoudharyVijay Choudhary On NDA Seat Sharing: झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर NDA में सीट Watch video on ZeeNews Hindi
Read more »

लोकसभा चुनाव के बाद 9 राज्यों में हुए चुनाव, 7 में NDA जीती; वर्तमान में 19 राज्यों में सरकारलोकसभा चुनाव के बाद 9 राज्यों में हुए चुनाव, 7 में NDA जीती; वर्तमान में 19 राज्यों में सरकारBJP and NDA wins Seven Elections out of Nine currently running 19 state governments लोकसभा चुनाव के बाद नौ राज्यों में हुए चुनाव, सात में BJP/NDA जीती देश | दिल्ली एनसीआर
Read more »

भाषा विवाद के बीच बोले अमित शाह, ‘2026 तमिलनाडु में NDA सरकार के साथ समाप्त करेंगे’भाषा विवाद के बीच बोले अमित शाह, ‘2026 तमिलनाडु में NDA सरकार के साथ समाप्त करेंगे’2026 will end with NDA government in Tamil Nadu Said amit Shah amid language dispute, ‘2026 तमिलनाडु में NDA सरकार के साथ समाप्त करेंगे’, भाषा विवाद के बीच बोले शाह | देश
Read more »

किस यूनिवर्सिटी से पढ़े-लिखे हैं सीपी राधाकृष्णन, जो बने NDA के उम्‍मीदवारकिस यूनिवर्सिटी से पढ़े-लिखे हैं सीपी राधाकृष्णन, जो बने NDA के उम्‍मीदवारNDA VP Candidate: किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं सीपी राधाकृष्णन, जो बने NDA के उम्‍मीदवार
Read more »



Render Time: 2026-06-09 07:28:57