विद्युत नियामक आयोग द्वारा एनपीसीएल के 907 करोड़ रुपये माफ करने पर उपभोक्ता परिषद ने सवाल उठाए हैं। इससे 2.5 लाख उपभोक्ताओं को नुकसान होगा और उनकी 10% टैरिफ छूट समाप्त होगी।

विद्युत नियामक आयोग द्वारा एनपीसीएल के 907 करोड़ रुपये माफ करने पर उपभोक्ता परिषद ने सवाल उठाए हैं। इससे 2.5 लाख उपभोक्ताओं को नुकसान होगा और उनकी 10% टैरिफ छूट समाप्त होगी। विद्युत नियामक आयोग द्वारा नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड ( एनपीसीएल ) के पांच वर्षों के टैरिफ आदेशों के पुनरीक्षण में 907 करोड़ रुपये माफ कर दिए जाने पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद का कहना है कि एनपीसीएल पर निकलने वाली उपभोक्ताओं की सरप्लस धनराशि में से इतनी बड़ी धनराशि माफ किए जाने से लगभग 2.

5 लाख उपभोक्ताओं को नुकसान होगा। सरप्लस धनराशि के एवज में उपभोक्ताओं को टैरिफ में मिल रही 10 प्रतिशत की छूट समाप्त हो जाएगी। उपभोक्ता परिषद ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि वह उपभोक्ता हित में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करे। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि अपीलीय अधिकरण के आदेश पर आयोग द्वारा एनपीसीएल के पांच वर्षों के टैरिफ आदेशों का पुनरीक्षण किए जाने में कई मानकों में बदलाव किया गया है जिससे 907 करोड़ रुपये सरप्लस धनराशि माफ की गई है। यह पुनरीक्षण उपभोक्ता हितों के प्रतिकूल है और गंभीर सवाल खड़े करती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई निर्णयों में यह स्पष्ट किया गया है कि पुराने व समाप्त हो चुके टैरिफ आदेशों का पुनरीक्षण सीमित दायरे में किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की अनदेखी कर इस मामले में व्यापक पुनरीक्षण कर उपभोक्ताओं पर वित्तीय भार डालने की प्रक्रिया अपनाई गई है। टैरिफ निर्धारण की मूल प्रक्रिया में उपभोक्ताओं ने विधिक ढांचे के तहत अपनी आपत्तियां दी थीं, इसके बावजूद पुनरीक्षण के समय उपभोक्ताओं को फिर से सुनवाई का अवसर न दिया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है





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