एनवीडिया ने रचा इतिहास, 5 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप को पार किया

अमेरिकी एआई कंपनी एनवीडिया दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई, जिसका मार्केट कैप 5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। कंपनी के शेयरों में भारी उछाल आया और इसने कई दिग्गज टेक कंपनियों को पीछे छोड़ दिया।

नई दिल्ली: अमेरिका की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ( एआई ) क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एनवीडिया ने शेयर बाजार में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण ( मार्केट कैप ) 5 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है, जिससे यह दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। यह उपलब्धि एनवीडिया के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और वैश्विक प्रौद्योगिकी उद्योग में इसकी बढ़ती शक्ति को दर्शाती है। शुक्रवार को शेयर बाजार में एनवीडिया के शेयरों में 4.

3% की वृद्धि दर्ज की गई, जिसके परिणामस्वरूप शेयर 208.27 डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए। याहू फाइनेंस के अनुसार, कंपनी की बाजार वैल्यू एक समय 5.12 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी, जो दर्शाता है कि निवेशकों का विश्वास कंपनी में कितना मजबूत है। एनवीडिया ने एक ही सत्र में अपनी बाजार कीमत में 200 बिलियन डॉलर से अधिक की वृद्धि की, जो इसकी असाधारण प्रदर्शन क्षमता को उजागर करता है। 2022 के अंत से लेकर अब तक, एनवीडिया के शेयरों में 14 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है, जो निवेशकों के लिए शानदार रिटर्न का संकेत है। एनवीडिया की यह सफलता मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की बढ़ती मांग के कारण है। कंपनी के जीपीयू (GPU) चिप्स का उपयोग दुनिया भर में एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने और चलाने के लिए किया जा रहा है। एआई के क्षेत्र में एनवीडिया की विशेषज्ञता और नवाचार ने इसे बाजार में एक मजबूत स्थिति प्रदान की है। कंपनी ने एक साल से भी कम समय पहले 4 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप पार किया था, और अब 5 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को छूकर इसने अपनी विकास गति को बनाए रखा है। चिप सेक्टर में भी एनवीडिया की सफलता का प्रभाव देखा जा रहा है। इंटेल के शेयरों में 24% की वृद्धि हुई है, जो 1987 के बाद से सबसे अच्छा प्रदर्शन है। एएमडी (AMD) और क्वालकॉम (Qualcomm) जैसे अन्य प्रमुख चिप निर्माताओं के शेयरों में भी क्रमशः 14% और 11% की वृद्धि हुई है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और अमेज़ॅन जैसी बड़ी कंपनियां अपनी एआई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एनवीडिया के चिप्स पर अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं, जिससे कंपनी की मांग में और वृद्धि हो रही है। एनवीडिया की शुरुआत वीडियो गेमिंग और ग्राफिक्स प्रोसेसिंग के लिए जीपीयू बनाने से हुई थी। 1990 के दशक में, कंपनी ने कई सफल ग्राफिक्स प्रोसेसर लॉन्च किए और माइक्रोसॉफ्ट के एक्सबॉक्स गेमिंग कंसोल के लिए हार्डवेयर कॉन्ट्रैक्ट भी हासिल किया। समय के साथ, एनवीडिया ने अपने व्यवसाय का विस्तार किया और अब यह गेमिंग के अलावा डेटा सेंटर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और अगली पीढ़ी के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एनवीडिया का बाजार पूंजीकरण भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज से 26 गुना अधिक है। वर्तमान में, रिलायंस का बाजार पूंजीकरण लगभग 17.96 लाख करोड़ रुपये (लगभग 191 अरब डॉलर) है। इस तुलना में, एनवीडिया का बाजार पूंजीकरण (5 ट्रिलियन डॉलर) रिलायंस इंडस्ट्रीज से लगभग 26 गुना अधिक है। इसका मतलब है कि 26 रिलायंस इंडस्ट्रीज मिलकर एक एनवीडिया के बराबर हो सकती हैं। एनवीडिया की यह उपलब्धि न केवल कंपनी के लिए बल्कि पूरे तकनीकी उद्योग के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है। यह दर्शाता है कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और बाजार की मांग को समझने से कंपनियां अभूतपूर्व सफलता प्राप्त कर सकती हैं। एनवीडिया का भविष्य उज्ज्वल दिख रहा है, और यह आने वाले वर्षों में भी तकनीकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी





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