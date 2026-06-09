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एनसीआरटीसी नमो भारत ट्रेन का परिचालन समय बढ़ाने की तैयारी में

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एनसीआरटीसी नमो भारत ट्रेन का परिचालन समय बढ़ाने की तैयारी में
एनसीआरटीसीनमो भारत ट्रेनपरिचालन समय
📆09-06-2026 16:13:00
📰Dainik Jagran
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एनसीआरटीसी नमो भारत ट्रेन का परिचालन समय रात 10 बजे से बढ़ाकर 11 बजे तक करने की तैयारी में है। इस निर्णय के बाद नमो भारत ट्रेन का परिचालन समय रात 11 बजे तक बढ़ेगा। यात्रियों की बढ़ती संख्या के कारण 18 अतिरिक्त फेरे जोड़े गए हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ( एनसीआरटीसी ) दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर पर नमो भारत ट्रेन का परिचालन समय रात 10 बजे से बढ़ाकर 11 बजे तक करने की तैयारी में है। इस निर्णय के बाद नमो भारत ट्रेन का परिचालन समय रात 11 बजे तक बढ़ेगा। यात्रियों की बढ़ती संख्या के कारण 18 अतिरिक्त फेरे जोड़े गए हैं। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कारिडोर पर सफर करने वाले दैनिक यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। इस रूट पर यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ( एनसीआरटीसी ) नमो भारत ट्रेन का परिचालन समय बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। वर्तमान समय सारणी के अनुसार, नमो भारत ट्रेन का परिचालन सुबह छह से रात 10 बजे तक होता है। पहली ट्रेन दोनों तरफ से यानी सराय काले खां और मोदीपुरम से सुबह छह बजे ट्रैक पर उतरती है तो आखिरी ट्रेन रात 10 बजे गंतव्य के लिए रवाना होती है। अब यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एनसीआरटीसी इसे दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर रात 11 बजे तक बढ़ाने पर विचार विमर्श कर रहा है। मतलब, आखिरी ट्रेन दोनों तरफ से रात 11 बजे चलेगी। समय बढ़ने से देर रात दफ्तरों, सांध्यकालीन काॅलेजों और अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से लौटने वाले लोगों और छात्रों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। गौरतलब है कि यात्री बढ़ने के कारण हाल ही में एनसीआरटीसी ने नमो भारत के फेरे भी बढ़ाए हैं। पहले दोनों तरफ से दिन भर में कुल 192 ट्रिप (फेरे) लगाए जाते थे, लेकिन पिछले दिनों यात्रियों के दबाव को देखते हुए इसमें 18 अतिरिक्त फेरे जोड़ दिए गए हैं। अब रोजाना कुल 210 फेरे लगाए जा रहे हैं। एनसीआरटीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यात्रियों की संख्या तो लगातार बढ़ ही रही है, इसका परिचालन समय बढ़ाने की मांग भी उठने लगी है। इसी के मद्देनजर अब इसका समय बढ़ाने के लिए प्रबंधन स्तर पर विचार विमर्श चल रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले कुछ दिनों में इस आशय की औपचारिक घोषणा की जा सकती है। सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक 82.

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एनसीआरटीसी नमो भारत ट्रेन परिचालन समय दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कारिडोर यात्रियों की संख्या

 

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