एपस्टीन विवाद: मेलानिया ट्रंप का आरोपों पर कड़ा जवाब, छवि बिगाड़ने की साजिश का आरोप

मेलानिया ट्रंप ने जेफरी एपस्टीन से किसी भी संबंध से इनकार किया और आरोपों को खारिज करते हुए अपनी छवि खराब करने की साजिश बताया। उन्होंने पीड़ितों के लिए सार्वजनिक सुनवाई की मांग की।

मेलानिया ट्रंप ने जेफरी एपस्टीन विवाद पर सख्त प्रतिक्रिया देते हुए आरोप ों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने इन आरोप ों को अपनी छवि को धूमिल करने की एक सुनियोजित साजिश करार दिया है। अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला ने स्पष्ट किया कि उनका एपस्टीन या उसकी सहयोगी घिसलेन मैक्सवेल के साथ कोई भी घनिष्ठ संबंध नहीं था, बल्कि वे केवल कुछ सामाजिक कार्यक्रमों में एक-दूसरे से मिले थे। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार और झूठे हैं। व्हाइट हाउस में जारी एक बयान में मेलानिया ने कहा कि

इन आरोपों का उद्देश्य उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना है। उन्होंने उन लोगों की निंदा की जो इस तरह के झूठे आरोप लगा रहे हैं, और कहा कि उनमें नैतिकता और सम्मान की कमी है। मेलानिया ने जोर देकर कहा कि एपस्टीन के साथ उनके किसी भी तरह के संबंध को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों को तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ उनकी छवि को खराब करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि इन आरोपों के खिलाफ उन्होंने अपने वकीलों के साथ मिलकर कानूनी लड़ाई लड़ी है और उन्हें इसमें सफलता भी मिली है।\मेलानिया ट्रंप ने बताया कि उन्होंने एपस्टीन और मैक्सवेल के साथ अपने किसी भी रिश्ते से इनकार किया है, सिवाय उन अवसरों के जब वे न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में कुछ सामाजिक समारोहों में एक ही समूह में शामिल हुए थे। उन्होंने मैक्सवेल को भेजे गए एक ईमेल के जवाब को महज एक सामान्य बातचीत बताया, जिसका कोई खास महत्व नहीं था। मेलानिया ने इस बात पर भी जोर दिया कि उन्हें इस मामले में पीड़ितों के प्रति गहरी सहानुभूति है और उन्होंने अमेरिकी संसद से अपील की है कि एपस्टीन मामले में पीड़ितों के लिए सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जाए, ताकि वे खुलकर अपनी बात रख सकें। उन्होंने कहा कि सभी महिलाओं को अपनी कहानी सार्वजनिक रूप से बताने का अवसर मिलना चाहिए, जिससे सच्चाई सामने आ सके। यह ध्यान देने योग्य है कि मेलानिया का यह बयान ऐसे समय में आया है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार इस विवाद से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि, ईरान के साथ बढ़ते तनाव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के बीच यह मामला थोड़ा शांत पड़ गया था, लेकिन मेलानिया के बयान के बाद यह फिर से चर्चा का विषय बन सकता है। मेलानिया ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि वे इस मामले में निष्पक्षता और न्याय की पक्षधर हैं और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।\यह घटनाक्रम दिखाता है कि कैसे सार्वजनिक हस्तियों को अपनी छवि की रक्षा के लिए दुष्प्रचार और झूठे आरोपों का सामना करना पड़ता है। मेलानिया ट्रंप ने जिस साहस और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया है, वह अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणादायक हो सकता है। यह मामला एक बार फिर मीडिया की भूमिका और समाज में सूचनाओं के प्रसार पर सवाल उठाता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम झूठी खबरों और अफवाहों के प्रति सचेत रहें और किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी पुष्टि करें। मेलानिया ट्रंप का यह बयान न केवल उनके व्यक्तिगत चरित्र को दर्शाता है, बल्कि यह कानूनी प्रक्रिया के महत्व और न्याय की मांग पर भी प्रकाश डालता है। उनकी अपील से पता चलता है कि वे पीड़ितों के लिए सहानुभूति रखती हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि उन्हें न्याय मिले। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है और सार्वजनिक सुनवाई से क्या जानकारी सामने आती है। मेलानिया ट्रंप का यह बयान एक महत्वपूर्ण घटना है जो मीडिया और राजनीति में चर्चा का विषय बनी रहेगी। इस घटनाक्रम के माध्यम से, हम झूठी खबरों के प्रति सतर्क रहने और पीड़ितों के प्रति सहानुभूति रखने के महत्व को भी समझते हैं। हमें उम्मीद है कि सत्य की जीत होगी और पीड़ितों को न्याय मिलेगा





Amar Ujala / 🏆 12. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

मेलानिया ट्रंप जेफरी एपस्टीन विवाद आरोप छवि साजिश घिसलेन मैक्सवेल कानूनी लड़ाई सार्वजनिक सुनवाई न्याय

United States Latest News, United States Headlines