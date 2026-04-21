एप्पल में नेतृत्व का बड़ा बदलाव: 2026 में टिम कुक छोड़ेंगे सीईओ का पद, जॉन टर्नस संभालेंगे कमान

एप्पल ने आधिकारिक घोषणा की है कि 1 सितंबर 2026 से टिम कुक सीईओ का पद छोड़ देंगे और जॉन टर्नस नए सीईओ होंगे। कुक अब कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की भूमिका में काम करेंगे।

नई दिल्ली। वैश्विक तकनीक जगत की दिग्गज कंपनी एप्पल में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। कंपनी के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम कुक 1 सितंबर 2026 को अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। उनकी जगह मौजूदा हार्डवेयर इंजीनियरिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जॉन टर्नस नए सीईओ के रूप में कंपनी की कमान संभालेंगे। टिम कुक वर्ष 2011 से एप्पल का नेतृत्व कर रहे थे और उनके कार्यकाल में कंपनी ने अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छुआ है। सीईओ पद छोड़ने के बाद टिम कुक एप्पल में एक नई भूमिका में नजर आएंगे। उन्हें कंपनी

का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया जाएगा, जहां वह वैश्विक नीति निर्माताओं के साथ संवाद स्थापित करने और कंपनी के रणनीतिक मामलों में महत्वपूर्ण योगदान देने का कार्य करेंगे। जॉन टर्नस की नियुक्ति कंपनी के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। 50 वर्षीय टर्नस वर्ष 2001 में एप्पल की उत्पाद डिजाइन टीम का हिस्सा बने थे। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और नवाचार के दम पर धीरे-धीरे कंपनी के पदानुक्रम में ऊपर का रास्ता तय किया और 2021 में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद तक पहुंचे। उन्होंने आईपैड, एयरपॉड्स, आईफोन और मैक जैसी प्रमुख उत्पादों की कई पीढ़ियों के विकास में एक केंद्रीय भूमिका निभाई है। हाल ही में उन्होंने अल्ट्राथिन आईफोन एयर और मैकबुक नियो जैसे अत्याधुनिक उत्पादों के लॉन्च में अपनी टीम का कुशल नेतृत्व किया है। टर्नस ने अपनी नियुक्ति पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि एप्पल के मिशन को आगे बढ़ाना उनके लिए अत्यंत गर्व और जिम्मेदारी का विषय है। टिम कुक के नेतृत्व में एप्पल की आर्थिक स्थिति में जो बदलाव आए हैं, वे किसी चमत्कार से कम नहीं हैं। उनके कार्यकाल के दौरान कंपनी का बाजार पूंजीकरण लगभग 350 बिलियन डॉलर से बढ़कर 4 ट्रिलियन डॉलर के जादुई आंकड़े को पार कर गया। इसके साथ ही वार्षिक राजस्व में चार गुना से अधिक की वृद्धि हुई और यह 416 बिलियन डॉलर के आंकड़े को छू गया। कंपनी का सर्विस डिपार्टमेंट आज अकेले सालाना 100 अरब डॉलर से अधिक का राजस्व अर्जित करने में सक्षम है। गौरतलब है कि टिम कुक ने पिछले कुछ समय से अपने पद छोड़ने की अटकलों को केवल अफवाह करार दिया था, लेकिन अब कंपनी ने आधिकारिक रूप से इस नेतृत्व परिवर्तन की पुष्टि कर दी है। इसके साथ ही एप्पल के निदेशक मंडल में भी बड़े बदलाव होंगे, जिसमें आर्थर लेविंसन प्रमुख स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। यह संक्रमण काल एप्पल के लिए नवाचार और स्थिरता के एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत है





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