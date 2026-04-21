एप्पल में बड़ा बदलाव: टिम कुक 2026 में सीईओ पद छोड़ेंगे, जॉन टर्नस संभालेंगे कमान

एप्पल के सीईओ टिम कुक 1 सितंबर 2026 को पद से हटकर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनेंगे। उनकी जगह हार्डवेयर इंजीनियरिंग के प्रमुख जॉन टर्नस नए सीईओ होंगे।

नई दिल्ली। अमेरिकी टेक दिग्गज एप्पल इंक में नेतृत्व के स्तर पर एक बेहद महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की गई है, जो वैश्विक बाजार के लिए किसी बड़े हलचल से कम नहीं है। कंपनी द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, लंबे समय तक एप्पल का नेतृत्व करने वाले सीईओ टिम कुक आगामी 1 सितंबर 2026 को अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि, यह कंपनी से उनका पूर्ण विदाई नहीं है। वे अब कंपनी के नए निर्मित पद एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। इस नई भूमिका में टिम कुक मुख्य रूप से वैश्विक नीति

निर्माताओं के साथ संवाद स्थापित करने और कंपनी के रणनीतिक निर्णयों में परामर्श देने का कार्य संभालेंगे। उनकी यह विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल के तौर पर देखी जाएगी, क्योंकि उनके कार्यकाल के दौरान एप्पल ने अभूतपूर्व वित्तीय ऊंचाइयों को हासिल किया है। टिम कुक के बाद अब बागडोर जॉन टर्नस के हाथों में होगी। जॉन टर्नस, जो वर्तमान में एप्पल में हार्डवेयर इंजीनियरिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत हैं, 1 सितंबर 2026 से कंपनी के नए सीईओ का पदभार ग्रहण करेंगे। टर्नस का एप्पल के साथ लंबा सफर रहा है। उन्होंने वर्ष 2001 में कंपनी की उत्पाद डिजाइन टीम से अपना करियर शुरू किया था। अपनी कड़ी मेहनत और तकनीकी दक्षता के दम पर वे धीरे-धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। विशेष रूप से आईफोन, आईपैड, एयरपॉड्स और मैक के हार्डवेयर विकास में उनकी भूमिका अत्यंत निर्णायक रही है। हाल के दिनों में अल्ट्राथिन आईफोन एयर और मैकबुक नियो जैसे अत्याधुनिक उत्पादों की सफलता के पीछे भी टर्नस की इंजीनियरिंग टीम का ही हाथ रहा है। निदेशक मंडल में शामिल होने के साथ ही वे एप्पल के भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। टिम कुक का एप्पल के साथ सफर बेहद शानदार रहा है। वर्ष 2011 में स्टीव जॉब्स के बाद कंपनी की कमान संभालने के बाद से कुक ने एप्पल के बाजार पूंजीकरण को 350 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 4 ट्रिलियन डॉलर के अविश्वसनीय आंकड़े तक पहुंचाया है। इस अवधि में कंपनी का वार्षिक राजस्व चार गुना बढ़कर 416 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गया। केवल आईफोन ही नहीं, बल्कि एप्पल के सर्विस डिपार्टमेंट ने भी एक स्वतंत्र कंपनी की तरह राजस्व अर्जित करना शुरू किया है, जो सालाना 100 अरब डॉलर से अधिक है। कुक ने अपने उत्तराधिकारी टर्नस की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक ईमानदार और उत्कृष्ट इनोवेटर बताया है। वहीं, आर्थर लेविंसन, जो पिछले 15 वर्षों से नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, अब प्रमुख स्वतंत्र निदेशक की नई जिम्मेदारी संभालेंगे। हालांकि इससे पहले कुक ने अपने पद से हटने की अफवाहों को सिरे से खारिज किया था, लेकिन कंपनी के भविष्य को सुरक्षित हाथों में सौंपने के लिए अब यह बदलाव आधिकारिक तौर पर सुनिश्चित कर दिया गया है





News Nation / 🏆 15. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

एप्पल टिम कुक जॉन टर्नस टेक्नोलॉजी न्यूज़ सीईओ बदलाव

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KKR vs RR Live: केकेआर को अब भी पहली जीत की तलाशआईपीएल 2026, KKR vs RR Today Match Live Score: आईपीएल 2026 का 28वां मुकाबला कोलकाता नाइटराइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में होने वाला है।

Read more »

आज का आईपीएल मैच, 20 अप्रैल 2026: आज आईपीएल में मुंबई इंडियंस का मुकाबला, हार के 'चौके' के बाद क्या जीत पाएंगे?Aaj Ka IPL 2026 Match, 20 April: आईपीएल 2026 का 30वां मुकाबला आज यानी 20 अप्रैल को गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।

Read more »

IPL में आज गुजरात Vs मुंबई मैच: GT के पास लगातार चौथी जीत का मौका, MI हार का सिलसिला तोड़ना चाहेगीGT vs MI; Gujarat Titans Vs Mumbai Indians Match IPL LIVE 2026 Score Update; Follow IPL 2026 Latest News, GT vs MI IPL LIVE, Narendra Modi Stadium Updates On Dainik Bhaskar.

Read more »

IPL 2026 points table - IPL 2026 प्वाइंट्स टेबलIPL 2026 : केकेआर और पंजाब किंग्स की जीत के बाद आईपीएल 2026 की अंक तालिका बदल गई है. आइए इसके बारे में जानते हैं. IPL | खेल समाचार | क्रिकेट

Read more »

तमिलनाडु में BJP का खाता खुलना मुश्किल: 120-140 सीटों के साथ स्टालिन की वापसी के आसार, थलापति विजय को 5 से ...Tamil Nadu Assembly Election 2026; Follow Tamil Nadu Chunav 2026, Dravida Munnetra Kazhagam, All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam, Tamilaga Vettri Kazhagam, Bharatiya Janata Party Latest News, Ground Reports On Dainik Bhaskar.

Read more »

आज का आईपीएल मैच, 21 अप्रैल 2026: दिल्ली कैपिटल्स का आईपीएल में मुकाबला आज, टॉप 4 के लिए SRH से भिड़ंतAaj Ka IPL 2026 Match, 21 April: आईपीएल 2026 का 31वां मुकाबला आज यानी 21 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हैदराबाद में खेला जाएगा।

Read more »