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एफएसएसएआई का सख्त आदेश: अब अखबार में खाना लपेटकर नहीं परोसा जाएगा, जेल का खतरा

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एफएसएसएआई का सख्त आदेश: अब अखबार में खाना लपेटकर नहीं परोसा जाएगा, जेल का खतरा
FSSAIखाद्य सुरक्षाअखबार में पैकिंग
📆06-06-2026 22:25:00
📰rpbreakingnews
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भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अखबार में भोजन लपेटने और परोसने पर पूर्ण रोक लगा दी है। अब केवल फूड-ग्रेड पैकेजिंग सामग्री का उपयोग अनिवार्य होगा। नियम का उल्लंघन करने के लिए कानूनी कार्रवाई और जेल की सजा का इंकाव नहीं रहता।

भारत में खाद्य सुरक्षा को दृढ़ता से लागू करने के लिए भारत ीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। एफएसएसएआई ने खाद्य पदार्थों को अखबार या किसी भी असुरक्षित सामग्री में लपेटकर परोसने पर पूर्ण रोक लगा दी है। यह आदेश सभी खाद्य पदार्थों, जैसे कि सैंडविच, समोसे, पकौड़े और अन्य स्ट्रीट फूड से लेकर बड़े होटलों द्वारा परोसे जाने वाले भोजन तक पर लागू होगा। इस क़दम का उद्देश्य गंभीर स्वास्थ्य जोखिम ों को दूर करना है क्योंकि अखबार की छपाई में इस्तेमाल स्याही में लेड और अन्य हानिकारक रसायन होते हैं जो गर्मी में खाद्य पदार्थों में मिल सकते हैं और कैंसर और पेट से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ा सकते हैं। एफएसएसएआई के अनुसार, अब केवल फूड-ग्रेड पैकेजिंग मटेरियल, जैसे फूड-ग्रेड पेपर या बटर पेपर का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस विषय पर पहले भी दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन अब कार्यान्वयन सख्ती से सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी, जिसमें जुर्माना या जेल भी शामिल हो सकता है। मुंबई में एक वड़ा पाव भाजी विक्रेता को ग्राहकों को अखबार में खाना देते पकड़े जाने के बाद एफएसएसएआई और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने संयुक्त र让学生在 an investigation और यह निर्णय लिया। एफएसएसएआई ने सभी राज्यों को सख्त निर्देश जारी किए हैं और बाजारों में जांच रोकनी का निर्देश भी दिया है। यह नियम ठेले वाले, फेरीवाले, कैटरर्स, क्लाउड किचन और बड़े होटलों सहित सभी खाद्य कारोबारियों के लिए लागू होगा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 के अनुसार अखबार या इसी प्रकार की असुरक्षित सामग्री का उपयोग पूर्णतः निषिद्ध है। एफएसएसएआई का यह सख्त आदेश जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम है और इसमें लोगों की थाली तक सुरक्षित भोजन पहुंचाने की कोशिश शामिल है.

भारत में खाद्य सुरक्षा को दृढ़ता से लागू करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। एफएसएसएआई ने खाद्य पदार्थों को अखबार या किसी भी असुरक्षित सामग्री में लपेटकर परोसने पर पूर्ण रोक लगा दी है। यह आदेश सभी खाद्य पदार्थों, जैसे कि सैंडविच, समोसे, पकौड़े और अन्य स्ट्रीट फूड से लेकर बड़े होटलों द्वारा परोसे जाने वाले भोजन तक पर लागू होगा। इस क़दम का उद्देश्य गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को दूर करना है क्योंकि अखबार की छपाई में इस्तेमाल स्याही में लेड और अन्य हानिकारक रसायन होते हैं जो गर्मी में खाद्य पदार्थों में मिल सकते हैं और कैंसर और पेट से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ा सकते हैं। एफएसएसएआई के अनुसार, अब केवल फूड-ग्रेड पैकेजिंग मटेरियल, जैसे फूड-ग्रेड पेपर या बटर पेपर का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस विषय पर पहले भी दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन अब कार्यान्वयन सख्ती से सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी, जिसमें जुर्माना या जेल भी शामिल हो सकता है। मुंबई में एक वड़ा पाव भाजी विक्रेता को ग्राहकों को अखबार में खाना देते पकड़े जाने के बाद एफएसएसएआई और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने संयुक्त र让学生在 an investigation और यह निर्णय लिया। एफएसएसएआई ने सभी राज्यों को सख्त निर्देश जारी किए हैं और बाजारों में जांच रोकनी का निर्देश भी दिया है। यह नियम ठेले वाले, फेरीवाले, कैटरर्स, क्लाउड किचन और बड़े होटलों सहित सभी खाद्य कारोबारियों के लिए लागू होगा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 के अनुसार अखबार या इसी प्रकार की असुरक्षित सामग्री का उपयोग पूर्णतः निषिद्ध है। एफएसएसएआई का यह सख्त आदेश जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम है और इसमें लोगों की थाली तक सुरक्षित भोजन पहुंचाने की कोशिश शामिल है

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FSSAI खाद्य सुरक्षा अखबार में पैकिंग फूड-ग्रेड पैकेजिंग स्वास्थ्य जोखिम

 

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