एफबीआई चीफ काश पटेल: विवादों से घिरा जीवन और रंगीन शौक

एफबीआई चीफ काश पटेल पर शराब के सेवन और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार के आरोप लगे हैं। उनकी जीवनशैली, हॉकी के प्रति दीवानगी, फैशन सेंस और पारिवारिक पृष्ठभूमि का विस्तृत विवरण। साथ ही, भारत में भीषण गर्मी और स्कूलों के समय में बदलाव की खबरें।
अमेरिकी राजनीति में काश पटेल एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं जो अपनी शर्तों पर जीवन जीने में विश्वास रखते हैं, नियमों और औपचारिकताओं से परे। एफबीआई चीफ के पद पर उनकी नियुक्ति के साथ ही, उनकी निजी जीवनशैली और कुछ विवाद ों ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया है। हाल ही में, उन पर शराब के सेवन और अनुचित व्यवहार के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके चलते उन्हें सार्वजनिक रूप से सफाई देनी पड़ी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ उनके संबंधों में भी तनाव की खबरें सामने आई हैं। पटेल की जीवनशैली हमेशा से ही रंगीन और असामान्य रही है। उन्हें ‘कोच काश’ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में स्थानीय हाई स्कूल की हॉकी टीम को प्रशिक्षण दिया था। अक्सर, वे पेंटागन या व्हाइट हाउस की महत्वपूर्ण बैठकों से सीधे हॉकी रिंक चले जाते थे, सूट पहने हुए ही खेल में भाग लेते थे। खेल के प्रति उनका यह जुनून हाल ही में मिलान ओलिंपिक के दौरान भी देखने को मिला, जब वे अमेरिकी टीम के ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों के साथ बीयर पीते हुए नजर आए। इसके अतिरिक्त, उन पर सरकारी विमानों का निजी इस्तेमाल करने का भी आरोप लगा है, जिससे उनके विरोधियों ने उन्हें घेरा है। मियामी में सरकारी वकील के रूप में काम करते समय, उनके फैशन सेंस का भी मजाक उड़ाया जाता था। वे अक्सर भारत से विशेष रूप से सिलवाए गए सूट पहनते थे, जो अमेरिकी अदालतों के माहौल के अनुरूप नहीं होते थे। उनके रंग-बिरंगे और अजीब पैटर्न वाले मोजे भी चर्चा का विषय बने रहते थे। अपनी बेबाकी के लिए जाने जाने वाले काश पटेल ने एक बार एक चैरिटी कार्यक्रम में खुद को ‘योग्य बैचलर’ के रूप में नीलामी के लिए भी पेश किया था। उन्होंने बच्चों के लिए एक किताब भी लिखी है, जिसका शीर्षक ‘द प्लॉट अगेंस्ट द किंग’ है, जिसमें उन्होंने खुद को एक जादूगर के रूप में चित्रित किया है। काश पटेल की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी काफी दिलचस्प है। उनके पिता, प्रमोद पटेल, 1970 के दशक में युगांडा में तानाशाह ईदी अमीन के शासन से भागकर न्यूयॉर्क आए थे, उनके पास केवल एक सूटकेस और कुछ डॉलर थे। इसी संघर्ष और कठिनाई से प्रेरित होकर काश पटेल ने अपनी पहचान बनाई। उन्होंने अपनी लोकप्रियता का लाभ उठाते हुए K$H नाम से एक पर्सनल ब्रांड भी लॉन्च किया है, जिसके तहत टी-शर्ट, हुडी, टोपी और वाइन जैसे उत्पादों की बिक्री की जाती है। इस ब्रांड से होने वाली आय का एक बड़ा हिस्सा उनके द्वारा स्थापित ‘काश फाउंडेशन’ में जाता है, हालांकि इसे लेकर भी कुछ विवाद हुए हैं। वर्तमान में, भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, जहां बाड़मेर में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। सांभर झील में लाखों फ्लेमिंगो पक्षी गर्मी से प्रभावित हुए हैं। हीटवेव के कारण मध्य प्रदेश और श्रीगंगानगर में स्कूल ों के समय में बदलाव किया गया है। ये सभी खबरें दिनभर की 10 बड़ी खबरों में शामिल हैं। गर्मी के कारण जीवन सामान्य रूप से प्रभावित हो रहा है और लोगों को सावधान रहने की सलाह दी जा रही है.
अमेरिकी राजनीति में काश पटेल एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं जो अपनी शर्तों पर जीवन जीने में विश्वास रखते हैं, नियमों और औपचारिकताओं से परे। एफबीआई चीफ के पद पर उनकी नियुक्ति के साथ ही, उनकी निजी जीवनशैली और कुछ विवादों ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया है। हाल ही में, उन पर शराब के सेवन और अनुचित व्यवहार के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके चलते उन्हें सार्वजनिक रूप से सफाई देनी पड़ी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ उनके संबंधों में भी तनाव की खबरें सामने आई हैं। पटेल की जीवनशैली हमेशा से ही रंगीन और असामान्य रही है। उन्हें ‘कोच काश’ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में स्थानीय हाई स्कूल की हॉकी टीम को प्रशिक्षण दिया था। अक्सर, वे पेंटागन या व्हाइट हाउस की महत्वपूर्ण बैठकों से सीधे हॉकी रिंक चले जाते थे, सूट पहने हुए ही खेल में भाग लेते थे। खेल के प्रति उनका यह जुनून हाल ही में मिलान ओलिंपिक के दौरान भी देखने को मिला, जब वे अमेरिकी टीम के ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों के साथ बीयर पीते हुए नजर आए। इसके अतिरिक्त, उन पर सरकारी विमानों का निजी इस्तेमाल करने का भी आरोप लगा है, जिससे उनके विरोधियों ने उन्हें घेरा है। मियामी में सरकारी वकील के रूप में काम करते समय, उनके फैशन सेंस का भी मजाक उड़ाया जाता था। वे अक्सर भारत से विशेष रूप से सिलवाए गए सूट पहनते थे, जो अमेरिकी अदालतों के माहौल के अनुरूप नहीं होते थे। उनके रंग-बिरंगे और अजीब पैटर्न वाले मोजे भी चर्चा का विषय बने रहते थे। अपनी बेबाकी के लिए जाने जाने वाले काश पटेल ने एक बार एक चैरिटी कार्यक्रम में खुद को ‘योग्य बैचलर’ के रूप में नीलामी के लिए भी पेश किया था। उन्होंने बच्चों के लिए एक किताब भी लिखी है, जिसका शीर्षक ‘द प्लॉट अगेंस्ट द किंग’ है, जिसमें उन्होंने खुद को एक जादूगर के रूप में चित्रित किया है। काश पटेल की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी काफी दिलचस्प है। उनके पिता, प्रमोद पटेल, 1970 के दशक में युगांडा में तानाशाह ईदी अमीन के शासन से भागकर न्यूयॉर्क आए थे, उनके पास केवल एक सूटकेस और कुछ डॉलर थे। इसी संघर्ष और कठिनाई से प्रेरित होकर काश पटेल ने अपनी पहचान बनाई। उन्होंने अपनी लोकप्रियता का लाभ उठाते हुए K$H नाम से एक पर्सनल ब्रांड भी लॉन्च किया है, जिसके तहत टी-शर्ट, हुडी, टोपी और वाइन जैसे उत्पादों की बिक्री की जाती है। इस ब्रांड से होने वाली आय का एक बड़ा हिस्सा उनके द्वारा स्थापित ‘काश फाउंडेशन’ में जाता है, हालांकि इसे लेकर भी कुछ विवाद हुए हैं। वर्तमान में, भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, जहां बाड़मेर में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। सांभर झील में लाखों फ्लेमिंगो पक्षी गर्मी से प्रभावित हुए हैं। हीटवेव के कारण मध्य प्रदेश और श्रीगंगानगर में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। ये सभी खबरें दिनभर की 10 बड़ी खबरों में शामिल हैं। गर्मी के कारण जीवन सामान्य रूप से प्रभावित हो रहा है और लोगों को सावधान रहने की सलाह दी जा रही है
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