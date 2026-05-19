एमएस धोनी गुजरात के खिलाफ नहीं गए, चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेऑफ की राह कठिन

एमएस धोनी गुजरात के खिलाफ नहीं गए हैं, जिससे इस सीजन के आईपीएल में उनके फेयरवेल की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम फिलहाल अंक तालिका में 13 मैचों में 12 अंकों के साथ छठे स्थान पर है। गणितीय रूप से सीएसके की प्लेऑफ की उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें न सिर्फ अपना आखिरी लीग मैच बड़े अंतर से जीतना होगा, बल्कि कई अन्य टीमों के नतीजों पर भी पूरी तरह निर्भर रहना होगा।

एमएस धोनी ने फैंस को दिया तगड़ा झटका, टीम के साथ नहीं गए अहमदाबाद, आखिरी लीग मैच में रहेंगे नदारदचोटों के कारण एमएस धोनी गुजरात के खिलाफ मैच के लिए अहमदाबाद नहीं गए हैं, जिससे इस सीजन उनके फेयरवेल की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। वहीं आर अश्विन ने फैंस से ट्रांजिशन फेज में धैर्य रखने की अपील की है।भारतीय क्रिकेट टीम और चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व दिग्गज कप्तान एमएस धोनी गुजरात टाइटंस के खिलाफ होने वाले अगले मुकाबले के लिए अहमदाबाद नहीं गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, धोनी के अहमदाबाद न जाने के कारण इस सीजन के आईपीएल में उनके फेयरवेल की सभी संभावनाएं अब लगभग खत्म हो गई हैं।एमएस धोनी का आईपीएल 2026 का यह पूरा सीजन चोटों के साये में बीता है। सीजन की शुरुआत से ठीक पहले उन्हें काफ स्ट्रेन आ गया था, जिसके कारण उन्हें शुरुआती दो हफ्ते बाहर बैठना पड़ा। इसके बाद जब वे रिहैब के दौरान वापसी के करीब थे, तब उनकी चोट दोबारा उभर आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, धोनी सीजन के दूसरे हाफ में टीम के सेट कॉम्बिनेशन और जीत की लय को बिगाड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन जब वे टूर्नामेंट के अंतिम पड़ाव पर वापसी के बेहद करीब थे, तब एक संदिग्ध अंगूठे की चोट के कारण वे पूरी तरह बाहर हो गए।लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ लगातार मिली हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेऑफ की राह बेहद कठिन हो गई है। हैदराबाद के खिलाफ खेला गया पिछला मुकाबला चेपॉक में सीएसके का इस सीजन का आखिरी घरेलू मैच था। हालांकि धोनी उस मैच की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे, लेकिन 5 विकेट से मिली हार के बाद वे मैदान पर उतरे। उन्होंने पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाकर अपने फैंस का हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया था। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि धोनी साल 2027 में एक क्रिकेटर के रूप में खेलेंगे या नहीं, इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। हालांकि, चेन्नई सुपर किंग्स का मैनेजमेंट यह उम्मीद कर रहा है कि धोनी अगले साल टीम के आखिरी घरेलू मैच के लिए मैदान पर जरूर वापसी करेंगे।चेन्नई सुपर किंग्स की टीम फिलहाल अंक तालिका में 13 मैचों में 12 अंकों के साथ छठे स्थान पर काबिज है। गणितीय रूप से सीएसके की प्लेऑफ की उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें न सिर्फ अपना आखिरी लीग मैच बड़े अंतर से जीतना होगा, बल्कि कई अन्य टीमों के नतीजों पर भी पूरी तरह निर्भर रहना होगा। इसी बीच, भारत के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने चेन्नई सुपर किंग्स की वर्तमान स्थिति पर अपनी राय रखी है। अश्विन ने रेखांकित किया कि धोनी के कप्तानी युग के अंत के बाद सीएसके फिलहाल एक बदलाव के दौर से गुजर रही है, जहां साल 2024 से रुतुराज गायकवाड़ टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। अश्विन ने फैंस से धैर्य बनाए रखने की अपील की है।ऋषिकेश कुमार सिंह (डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर.

एमएस धोनी ने फैंस को दिया तगड़ा झटका, टीम के साथ नहीं गए अहमदाबाद, आखिरी लीग मैच में रहेंगे नदारदचोटों के कारण एमएस धोनी गुजरात के खिलाफ मैच के लिए अहमदाबाद नहीं गए हैं, जिससे इस सीजन उनके फेयरवेल की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। वहीं आर अश्विन ने फैंस से ट्रांजिशन फेज में धैर्य रखने की अपील की है।भारतीय क्रिकेट टीम और चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व दिग्गज कप्तान एमएस धोनी गुजरात टाइटंस के खिलाफ होने वाले अगले मुकाबले के लिए अहमदाबाद नहीं गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, धोनी के अहमदाबाद न जाने के कारण इस सीजन के आईपीएल में उनके फेयरवेल की सभी संभावनाएं अब लगभग खत्म हो गई हैं।एमएस धोनी का आईपीएल 2026 का यह पूरा सीजन चोटों के साये में बीता है। सीजन की शुरुआत से ठीक पहले उन्हें काफ स्ट्रेन आ गया था, जिसके कारण उन्हें शुरुआती दो हफ्ते बाहर बैठना पड़ा। इसके बाद जब वे रिहैब के दौरान वापसी के करीब थे, तब उनकी चोट दोबारा उभर आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, धोनी सीजन के दूसरे हाफ में टीम के सेट कॉम्बिनेशन और जीत की लय को बिगाड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन जब वे टूर्नामेंट के अंतिम पड़ाव पर वापसी के बेहद करीब थे, तब एक संदिग्ध अंगूठे की चोट के कारण वे पूरी तरह बाहर हो गए।लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ लगातार मिली हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेऑफ की राह बेहद कठिन हो गई है। हैदराबाद के खिलाफ खेला गया पिछला मुकाबला चेपॉक में सीएसके का इस सीजन का आखिरी घरेलू मैच था। हालांकि धोनी उस मैच की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे, लेकिन 5 विकेट से मिली हार के बाद वे मैदान पर उतरे। उन्होंने पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाकर अपने फैंस का हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया था। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि धोनी साल 2027 में एक क्रिकेटर के रूप में खेलेंगे या नहीं, इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। हालांकि, चेन्नई सुपर किंग्स का मैनेजमेंट यह उम्मीद कर रहा है कि धोनी अगले साल टीम के आखिरी घरेलू मैच के लिए मैदान पर जरूर वापसी करेंगे।चेन्नई सुपर किंग्स की टीम फिलहाल अंक तालिका में 13 मैचों में 12 अंकों के साथ छठे स्थान पर काबिज है। गणितीय रूप से सीएसके की प्लेऑफ की उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें न सिर्फ अपना आखिरी लीग मैच बड़े अंतर से जीतना होगा, बल्कि कई अन्य टीमों के नतीजों पर भी पूरी तरह निर्भर रहना होगा। इसी बीच, भारत के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने चेन्नई सुपर किंग्स की वर्तमान स्थिति पर अपनी राय रखी है। अश्विन ने रेखांकित किया कि धोनी के कप्तानी युग के अंत के बाद सीएसके फिलहाल एक बदलाव के दौर से गुजर रही है, जहां साल 2024 से रुतुराज गायकवाड़ टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। अश्विन ने फैंस से धैर्य बनाए रखने की अपील की है।ऋषिकेश कुमार सिंह (डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर





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