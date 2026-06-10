एमजीएम अस्पताल में आईसीयू ड्यूटी से 15 जूनियर डॉक्टर अनुपस्थित, जारी हुआ शोकाज नोटिस

जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में आईसीयू ड्यूटी से 15 जूनियर डॉक्टर अनुपस्थित पाए जाने पर अधीक्षक ने 24 घंटे में स्पष्टीकरण देने का नोटिस जारी किया है। संतोषजनक उत्तर न मिलने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

जमशेदपुर के महात्मा गांधी मेमोरियल (एमजीएम) मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां इंटेंसिव केयर यूनिट ( आईसीयू ) में ड्यूटी के दौरान 15 जूनियर रेजिडेंट (नॉन-एकेडमिक) डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए। अस्पताल अधीक्षक डॉ.

बलराम झा ने इन सभी डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। अस्पताल प्रशासन ने इसे मरीजों के उपचार और अस्पताल की व्यवस्था के प्रति गंभीर लापरवाही माना है। आईसीयू अस्पताल का सबसे संवेदनशील विभाग होता है, जहां गंभीर रूप से बीमार मरीजों को लगातार चिकित्सकीय निगरानी की आवश्यकता होती है। ड्यूटी के दौरान डॉक्टरों का अनुपस्थित रहना मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ जैसा माना जा सकता है। इसलिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है और सभी अनुपस्थित डॉक्टरों से स्पष्टीकरण मांगा है। नोटिस प्राप्त करने वाले डॉक्टरों में सुमित कुमार, गोपाल सिंह, प्रमोद कुमार, स्नेहल सुमन, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार, प्रियका कुमारी, अली अहलाब, अर्पण सौरभ टोपनो, रजनीश, शशि रंजन, अरविंद कुमार रवि, अमित कुमार, आकाश तथा रितु रानी हांसदा शामिल हैं। सभी से पूछा गया है कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। अस्पताल प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होता, तो विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस घटना ने अस्पताल प्रबंधन की नींव हिला दी है और अन्य डॉक्टरों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का संकेत दिया गया है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। यह मामला न केवल अस्पताल प्रशासन के लिए, बल्कि पूरे चिकित्सा जगत के लिए एक चेतावनी है। आईसीयू जैसे महत्वपूर्ण विभाग में ड्यूटी के दौरान अनुपस्थिति मरीजों की सुरक्षा और उपचार की गुणवत्ता पर सीधा प्रभाव डालती है। अस्पताल प्रशासन ने संबंधित डॉक्टरों को निर्देश दिया है कि वे अपना लिखित स्पष्टीकरण संबंधित विभागाध्यक्ष की टिप्पणी के साथ अधीक्षक कार्यालय में जमा करें। इस पत्र की प्रतिलिपि एमजीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और अन्य संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है। सभी की निगाहें अब इस मामले पर टिकी हैं कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और क्या इस तरह की लापरवाही को रोकने के लिए कोई नई नीति बनाई जाएगी





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जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल जूनियर डॉक्टर आईसीयू शोकाज नोटिस

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