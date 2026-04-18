एमपी के मंत्री का 140 परिजनों के लिए वीआईपी दर्शन का पत्र वायरल, तिरुपति देवस्थानम से की मांग

मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के कार्यकारी अधिकारी को 140 परिवार के सदस्यों के लिए वीआईपी ब्रेक दर्शन की मांग करते हुए एक पत्र लिखा है, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का एक पत्र इन दिनों सुर्खियों में है, जिसके कारण वे चर्चा का विषय बने हुए हैं। मंत्री पटेल ने यह पत्र आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थित विश्व प्रसिद्ध तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के कार्यकारी अधिकारी को भेजा है। इस पत्र में, उन्होंने अपने 140 परिवार के सदस्यों के लिए विशेष वीआईपी दर्शन की मांग की है। 16 अप्रैल 2026 को जारी किए गए इस आधिकारिक पत्र में, मंत्री ने बताया है कि उनके परिवार के 140 सदस्य, 5 अलग-अलग समूहों में, 6, 7 और 8 मई को भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए तिरुपति पहुंचेंगे। उन्होंने मंदिर प्रबंधन से इन सभी सदस्यों के लिए वीआईपी ब्रेक दर्शन की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। यह पत्र मंत्री के आधिकारिक लेटरहेड पर लिखा गया है।

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि सभी समूह निर्धारित समय पर तिरुपति पहुंच जाएंगे, इसलिए टीटीडी से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी सुविधानुसार उनके दर्शन की व्यवस्था सुनिश्चित करें। प्रहलाद पटेल, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, पहले मोदी कैबिनेट में भी मंत्री रह चुके हैं। यह पहली बार है जब उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बने हैं। उनके द्वारा एक साथ इतने बड़े समूह के लिए वीआईपी सुविधा की सिफारिश करने वाला यह पत्र अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और प्रशासनिक हलकों में भी इसकी खूब चर्चा हो रही है। इस पत्र में इस बात का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि मंत्री स्वयं भी इन दर्शनों में शामिल होंगे या नहीं।

यह सिफारिशी पत्र एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बन गया है। सामान्यतः, वीआईपी ब्रेक दर्शन की सुविधा कुछ विशेष व्यक्तियों या उनकी सिफारिश पर चुनिंदा लोगों को ही प्रदान की जाती है। हालांकि, मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा एक साथ 140 लोगों के लिए ऐसी सुविधा की मांग करना कई सवाल खड़े कर रहा है और इसे चर्चा का केंद्र बिंदु बना रहा है। अभी तक तिरुपति देवस्थानम बोर्ड ने इस पत्र पर क्या निर्णय लिया है, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि मंत्री को उनके अनुरोध के अनुसार अनुमति मिलेगी या नहीं। इस पूरे मामले पर आगे की जानकारी का इंतजार है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि क्या इतने बड़े समूह को वीआईपी दर्शन की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस घटना ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं और विशेषाधिकारों के उपयोग पर एक बार फिर से बहस छेड़ दी है





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