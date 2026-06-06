एमपी में एमएलए के दावे, कई कांग्रेस विधायक भाजपी में आना चाहते हैं

इंदौर में एमपी में एमएलए की विधायक मालिनी गौड़ ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व से कई विधायक परेशान हैं और भाजपी में आने के लिए संपर्क में हैं।
भारतीय राजनीति में एक बड़ी बदलाव की संभावना के बारे में खुलासा किया गया है। हाल में कई समाचार चैनलों ने एमपी में एमएलए की विधायक ों की संख्याओं और उनकी रुचियों के बारे में अलग-अलग दावे किए हैं। मुख्य दावा यह है कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े कई विधायक आगे चलकर भाजपी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। इंदौर में आयोजित एक समारोह में भाजपी की विधायक मालिनी गौड़ ने इasm दावा किया कि उनकी पार्टी के कई नेता और विधायक जीतू पटवारी के नेतृत्व वाले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से परेशान हैं और इसलिए भाजपी से जुड़ने की योजना बना रहे हैं। गौड़ का यह दावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के एक बयान के बाद किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपी का कोई भी विधायक मुख्यमंत्री की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है और अधिकांश विधायक मुख्यमंत्री को हटाने के लिए तैयार हैं। भाजपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इस बयान पर प्रतिक्रिया में कहा कि जीतू पटवारी गंभीरता से बात करते हैं नहीं और इसलिए उनकी हर बात पर गौर करना आवश्यक नहीं है। खंडेलवाल ने कहा कि सीएम के कार्यों से लोगों में भाजपी के प्रति विश्वास बढ़ रहा है और इसलिए कई लोग भाजपी में आना चाहते हैं। वे निर्धारित कार्यक्रम के लिए इंदौर पहुंचे और पार्टी के कार्यकर्ताओं और विधायक ों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वहां एक साझा राष्ट्रीय स Cultures चक्कर में विकास और सुशासन की नीति पर जुड़ाव दिखाया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपने बयान का विरोध किया और कहा कि वे केवल सीएम को किसानों, महिलाओं और कानून व्यवस्था के संदर्भ में जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए प्रतिबंधित कर रहे हैं। उन्होंने भाजपी के अधिकांश विधायक ों को मुख्यमंत्री के खिलाफ बैठे दिखाया। मध्य प्रदेश में सियासी हवा में बड़ा बदलाव आ रहा है। कई विधायक और नेता देख रहे हैं कि सियासत की धुन में नए रास्ते खुल रहे हैं। तेजी से बदलते मांदे में राजनीति क एजेंडा बदल रहा है। पार्टियों की रणनीतियाँ और दोस्ती दूसरे के सिक्के के दिन आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की कहानी हमेशा रोमांचक रहती है। लेकिन अब यहाँ एक नई धारा दिखाई दे रही है। परिवर्तन की गर्मी छाई हुई है.
भारतीय राजनीति में एक बड़ी बदलाव की संभावना के बारे में खुलासा किया गया है। हाल में कई समाचार चैनलों ने एमपी में एमएलए की विधायकों की संख्याओं और उनकी रुचियों के बारे में अलग-अलग दावे किए हैं। मुख्य दावा यह है कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े कई विधायक आगे चलकर भाजपी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। इंदौर में आयोजित एक समारोह में भाजपी की विधायक मालिनी गौड़ ने इasm दावा किया कि उनकी पार्टी के कई नेता और विधायक जीतू पटवारी के नेतृत्व वाले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से परेशान हैं और इसलिए भाजपी से जुड़ने की योजना बना रहे हैं। गौड़ का यह दावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के एक बयान के बाद किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपी का कोई भी विधायक मुख्यमंत्री की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है और अधिकांश विधायक मुख्यमंत्री को हटाने के लिए तैयार हैं। भाजपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इस बयान पर प्रतिक्रिया में कहा कि जीतू पटवारी गंभीरता से बात करते हैं नहीं और इसलिए उनकी हर बात पर गौर करना आवश्यक नहीं है। खंडेलवाल ने कहा कि सीएम के कार्यों से लोगों में भाजपी के प्रति विश्वास बढ़ रहा है और इसलिए कई लोग भाजपी में आना चाहते हैं। वे निर्धारित कार्यक्रम के लिए इंदौर पहुंचे और पार्टी के कार्यकर्ताओं और विधायकों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वहां एक साझा राष्ट्रीय स Cultures चक्कर में विकास और सुशासन की नीति पर जुड़ाव दिखाया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपने बयान का विरोध किया और कहा कि वे केवल सीएम को किसानों, महिलाओं और कानून व्यवस्था के संदर्भ में जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए प्रतिबंधित कर रहे हैं। उन्होंने भाजपी के अधिकांश विधायकों को मुख्यमंत्री के खिलाफ बैठे दिखाया। मध्य प्रदेश में सियासी हवा में बड़ा बदलाव आ रहा है। कई विधायक और नेता देख रहे हैं कि सियासत की धुन में नए रास्ते खुल रहे हैं। तेजी से बदलते मांदे में राजनीतिक एजेंडा बदल रहा है। पार्टियों की रणनीतियाँ और दोस्ती दूसरे के सिक्के के दिन आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की कहानी हमेशा रोमांचक रहती है। लेकिन अब यहाँ एक नई धारा दिखाई दे रही है। परिवर्तन की गर्मी छाई हुई है
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