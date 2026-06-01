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एमपी में फास्ट ट्रैक ग्रेजुएशन: दो से ढाई साल में पूरी होगी डिग्री

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एमपी में फास्ट ट्रैक ग्रेजुएशन: दो से ढाई साल में पूरी होगी डिग्री
फास्ट ट्रैक ग्रेजुएशनऑनलाइन कोर्सक्रेडिट आधारित प्रणाली
📆01-06-2026 01:58:00
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मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने यूजीसी की क्रेडिट आधारित व्यवस्था के तहत फास्ट ट्रैक ग्रेजुएशन की योजना शुरू की है। छात्र 40% कोर्स ऑनलाइन करके 2-2.5 साल में डिग्री पूरी कर सकेंगे। मैपिंग एक महीने में पूरी होने की उम्मीद है।

मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग ने छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक ग्रेजुएशन की योजना शुरू करने की तैयारी कर ली है। इस नई व्यवस्था के तहत छात्र सिर्फ दो से ढाई साल में अपनी स्नातक डिग्री पूरी कर सकेंगे। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, इसके लिए ऑनलाइन शॉर्ट-टर्म कोर्सेस की मैपिंग का काम शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया करीब एक महीने में पूरी होने की संभावना है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो नए शैक्षणिक सत्र से छात्रों को इसका लाभ मिल सकेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( यूजीसी ) की नई क्रेडिट आधारित व्यवस्था के तहत यह संभव हो पाएगा। छात्र रेगुलर पढ़ाई के साथ-साथ 40 प्रतिशत कोर्स ऑनलाइन शॉर्ट-टर्म कोर्स करके अतिरिक्त क्रेडिट अर्जित कर सकेंगे। फिलहाल, यूजी डिग्री के लिए करीब 160 क्रेडिट जरूरी होते हैं। यदि छात्र निर्धारित समय से पहले आवश्यक क्रेडिट पूरे कर लेते हैं, तो वे अपनी डिग्री 2 से 2.

5 साल में ही पूरी कर सकेंगे। यह उन छात्रों के लिए विशेष रूप से लाभदायक होगा जो जल्दी से करियर शुरू करना चाहते हैं या आगे की पढ़ाई में समय बचाना चाहते हैं। उच्च शिक्षा विभाग बोर्ड ऑफ स्टडीज के माध्यम से यह तय कर रहा है कि कौन से ऑनलाइन कोर्स विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम से जोड़े जा सकते हैं। इसके लिए एनपीटीईएल और स्वयं प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कोर्सेस की मैपिंग की जा रही है। विभाग जल्द ही विस्तृत दिशा-निर्देश और मान्य ऑनलाइन कोर्सेस की सूची जारी करेगा। विश्वविद्यालयों को भी ऑनलाइन कोर्स की परीक्षा आयोजित करने और क्रेडिट ट्रांसफर व्यवस्था लागू करने के लिए यूजीसी की गाइडलाइन अपनानी होगी। इस प्रक्रिया में करीब एक महीने का समय लगने की संभावना है। उच्च शिक्षा विभाग के एसीएस अनुपम राजन ने बताया कि स्वयं और एनपीटीईएल पर उपलब्ध कोर्सेस की बोर्ड ऑफ स्टडीज से मैपिंग कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पर विस्तृत दिशा-निर्देश और ऑनलाइन कोर्सेस की लिस्ट जारी की जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि नए सत्र से 40 प्रतिशत कोर्स छात्र ऑनलाइन कर सकेंगे। यह पहल छात्रों को लचीलापन प्रदान करेगी और उन्हें अपनी गति से सीखने का मौका देगी। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि छात्रों को अतिरिक्त क्रेडिट अर्जित करने का भी अवसर मिलेगा। फास्ट ट्रैक ग्रेजुएशन की यह योजना मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकती है

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फास्ट ट्रैक ग्रेजुएशन ऑनलाइन कोर्स क्रेडिट आधारित प्रणाली यूजीसी मध्य प्रदेश

 

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