एमपी की लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त 14 जून को जारी, 1500 रुपये महिलाओं के खाते में

मध्यप्रदेश सरकार लाडली बहना योजना के तहत 37वीं किस्त 1500 रुपये की 14 जून को जारी कर सकती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव केसली से किस्त ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे 1.25 करोड़ से अधिक लाभार्थी महिलाओं को समय पर सहायता मिलेगी। योजना की पात्रता, प्रक्रिया और आगामी विकास कार्य योजनाओं के विवरण प्रस्तुत।

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही लाडली बहना योजना के तहत 37वीं किस्त जारी करने की खबर 14 जून को सामने आई है। इस योजना का उद्देश्य राज्य की कम आय वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनका जीवन स्तर सुदृढ़ बनाना है। 37वीं किस्त की राशि 1500 रुपये दर्शाती है कि सरकार महिलाओं को समय पर और बिना किसी देरी के लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ.

मोहन यादव का दावा है कि वे केसली से यह किस्त जारी कर सकते हैं, यद्यपि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यदि यह कदम उठाया गया तो लगभग 1.25 करोड़ से अधिक पात्र लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में तुरंत 1500 रुपये की राशि ट्रांसफर हो जाएगी। इस प्रक्रिया का सबसे सुलभ तरीका डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से है। महिलाएं अपने बैंक खाते के मोबाइल एप्लिकेशन में लॉग इन करके ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सकती हैं। यदि किसी भी तरह की विसंगति या किसी भी समस्या का सामना करना पड़े तो वे केसली के राजभवन में स्थित महिलाओं के सहायता केंद्र में जाकर सहायता प्राप्त कर सकती हैं। योजना के लाभार्थी होने के लिये पात्रता मानदंड स्पष्ट हैं: महिला को 21 से 60 वर्ष के बीच की आयु, वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से कम, और परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि या फोर व्हीलर गाड़ी न होना। इसमें कौमार्य, विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस अवसर पर लगभग 350 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के लिए भी कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा की है। 37वीं किस्त के जबरदस्त समर्थन के साथ इस योजना की व्यापक पहल से ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की नई राह खुल रही है। हालांकि आधिकारिक वेबसाइट पर अभी तक आधिकारिक सूचना नहीं आई है, परंतु समाचार स्रोतों के अनुसार केसली में तैयारियां बहुत ही तेजी से पूरी हो रही हैं। यदि किसी भी महिला को इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी बनने में कठिनाई हो रही है, तो संबंधित संघटनाएं और महिलाएं संरक्षण समिति से संपर्क कर सकती हैं। ऐसी योजनाएं महिलाओं के सशक्तिकरण और समाज में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। समापन में, लाडली बहना योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के जीवन की गुणवत्तापूर्ण उन्नति को सुनिश्चित करना है। यदि योजना का लाभ 37वीं किस्त से जारी रहना जारी रहता है, तो यह महिलाओं को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखने के अलावा, उन्हें निर्णय लेने और अपनी जरूरतों के अनुरूप योजनाएं अपनाने की प्रेरणा भी देगा। सरकार इस योजना से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्तर पर गहरा प्रभाव डालने के प्रति 100 प्रतिशत प्रतिबद्ध है





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