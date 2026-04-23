एमबीबीएस छात्र ने पीजी में आत्महत्या की, मानसिक तनाव का अनुमान

नारनौल के एक एमबीबीएस छात्र ने बास कुशला स्थित श्रीकृष्ण पीजी में आत्महत्या कर ली। प्रारंभिक जांच में मानसिक तनाव को कारण बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

नारनौल ( महेंद्रगढ़ ) के खामपुर गांव निवासी अंकित, जो कि 30 वर्ष के थे, ने एक दुखद घटना में आत्महत्या कर ली। अंकित श्रीकृष्ण पीजी, बास कुशला, शंकर की ढाणी में किराये पर रह रहे थे और वे एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के छात्र थे। यह घटना बुधवार की शाम सामने आई जब पीजी संचालक कपिल यादव को कमरे से आ रही दुर्गंध के बारे में पता चला। उन्होंने तुरंत डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। आईएमटी मानेसर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पाया कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ने पर, पुलिस ने अंकित का शव पंखे से लटका हुआ पाया। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि अंकित ने बेड पर रखी एक बाल्टी को उलटा करके उसका उपयोग फंदा बनाने के लिए किया था। घटनास्थल पर एफएसएल (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों की टीम को बुलाया गया, जिन्होंने बारीकी से जांच की। शव की स्थिति को देखते हुए, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अंकित ने चार-पांच दिन पहले आत्महत्या की थी। पुलिस ने अंकित के आधार कार्ड पर दिए गए पते के आधार पर महेंद्रगढ़ के खामपुर गांव के सरपंच से संपर्क किया और उनके परिवार को इस दुखद घटना की जानकारी दी। पीजी संचालक कपिल यादव ने पुलिस को बताया कि अंकित स्वभाव से शांत थे और ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते थे। इस वजह से, उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया कि अंकित कमरे से बाहर निकल रहे हैं या नहीं। अंकित के मामा, सूबे सिंह ने बताया कि वह एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के छात्र थे और परिवार से भी ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। उनके भाई, अश्विनी ने बताया कि 15 अप्रैल को उन्होंने व्हाट्सएप पर अंकित से अंतिम बार बात की थी। उसके बाद, उन्होंने कई बार अंकित को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उनका मोबाइल या तो स्विच ऑफ बताता था या कॉल ट्रांसफर हो जाती थी। उन्होंने व्हाट्सएप पर भी मैसेज भेजे, लेकिन 15 अप्रैल के बाद से कोई जवाब नहीं मिला। परिवार वालों को अंकित की मानसिक स्थिति को लेकर चिंता थी, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह इतना परेशान हैं कि आत्महत्या जैसा कदम उठा सकते हैं। पुलिस ने अंकित के परिवार के बयान दर्ज किए हैं, जिनमें उनकी मानसिक परेशानी का उल्लेख किया गया है। जांच अधिकारी, एएसआई हरजीत ने बताया कि मामले की गहनता से छानबीन की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अंकित के आत्महत्या करने के पीछे क्या कारण था और क्या कोई ऐसी घटना हुई थी जिसने उन्हें इस कदम तक पहुंचाया। यह घटना एक युवा और प्रतिभाशाली छात्र के जीवन के अचानक समाप्त होने का दुखद उदाहरण है। अंकित का भविष्य उज्ज्वल था और वे एक डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहते थे। उनकी आत्महत्या ने उनके परिवार और दोस्तों को गहरा सदमा पहुंचाया है। इस घटना से एक बार फिर मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर जोर दिया जा रहा है। छात्रों और युवाओं को अक्सर पढ़ाई के दबाव, करियर की चिंता और व्यक्तिगत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे वे मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। ऐसे में, उन्हें समय पर सहायता और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। परिवार, दोस्तों और शिक्षकों को चाहिए कि वे युवाओं की मानसिक स्थिति पर ध्यान दें और उन्हें भावनात्मक समर्थन प्रदान करें। यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है, तो उसे तुरंत किसी मनोचिकित्सक या काउंसलर से संपर्क करना चाहिए। आत्महत्या कोई समाधान नहीं है और इससे कई परिवारों का जीवन बर्बाद हो जाता है। इस दुखद घटना से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अंकित की आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति मिले। पुलिस मामले की जांच जारी रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस घटना के पीछे के कारणों का पता चल सके.

नारनौल (महेंद्रगढ़) के खामपुर गांव निवासी अंकित, जो कि 30 वर्ष के थे, ने एक दुखद घटना में आत्महत्या कर ली। अंकित श्रीकृष्ण पीजी, बास कुशला, शंकर की ढाणी में किराये पर रह रहे थे और वे एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के छात्र थे। यह घटना बुधवार की शाम सामने आई जब पीजी संचालक कपिल यादव को कमरे से आ रही दुर्गंध के बारे में पता चला। उन्होंने तुरंत डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। आईएमटी मानेसर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पाया कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ने पर, पुलिस ने अंकित का शव पंखे से लटका हुआ पाया। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि अंकित ने बेड पर रखी एक बाल्टी को उलटा करके उसका उपयोग फंदा बनाने के लिए किया था। घटनास्थल पर एफएसएल (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों की टीम को बुलाया गया, जिन्होंने बारीकी से जांच की। शव की स्थिति को देखते हुए, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अंकित ने चार-पांच दिन पहले आत्महत्या की थी। पुलिस ने अंकित के आधार कार्ड पर दिए गए पते के आधार पर महेंद्रगढ़ के खामपुर गांव के सरपंच से संपर्क किया और उनके परिवार को इस दुखद घटना की जानकारी दी। पीजी संचालक कपिल यादव ने पुलिस को बताया कि अंकित स्वभाव से शांत थे और ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते थे। इस वजह से, उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया कि अंकित कमरे से बाहर निकल रहे हैं या नहीं। अंकित के मामा, सूबे सिंह ने बताया कि वह एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के छात्र थे और परिवार से भी ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। उनके भाई, अश्विनी ने बताया कि 15 अप्रैल को उन्होंने व्हाट्सएप पर अंकित से अंतिम बार बात की थी। उसके बाद, उन्होंने कई बार अंकित को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उनका मोबाइल या तो स्विच ऑफ बताता था या कॉल ट्रांसफर हो जाती थी। उन्होंने व्हाट्सएप पर भी मैसेज भेजे, लेकिन 15 अप्रैल के बाद से कोई जवाब नहीं मिला। परिवार वालों को अंकित की मानसिक स्थिति को लेकर चिंता थी, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह इतना परेशान हैं कि आत्महत्या जैसा कदम उठा सकते हैं। पुलिस ने अंकित के परिवार के बयान दर्ज किए हैं, जिनमें उनकी मानसिक परेशानी का उल्लेख किया गया है। जांच अधिकारी, एएसआई हरजीत ने बताया कि मामले की गहनता से छानबीन की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अंकित के आत्महत्या करने के पीछे क्या कारण था और क्या कोई ऐसी घटना हुई थी जिसने उन्हें इस कदम तक पहुंचाया। यह घटना एक युवा और प्रतिभाशाली छात्र के जीवन के अचानक समाप्त होने का दुखद उदाहरण है। अंकित का भविष्य उज्ज्वल था और वे एक डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहते थे। उनकी आत्महत्या ने उनके परिवार और दोस्तों को गहरा सदमा पहुंचाया है। इस घटना से एक बार फिर मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर जोर दिया जा रहा है। छात्रों और युवाओं को अक्सर पढ़ाई के दबाव, करियर की चिंता और व्यक्तिगत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे वे मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। ऐसे में, उन्हें समय पर सहायता और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। परिवार, दोस्तों और शिक्षकों को चाहिए कि वे युवाओं की मानसिक स्थिति पर ध्यान दें और उन्हें भावनात्मक समर्थन प्रदान करें। यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है, तो उसे तुरंत किसी मनोचिकित्सक या काउंसलर से संपर्क करना चाहिए। आत्महत्या कोई समाधान नहीं है और इससे कई परिवारों का जीवन बर्बाद हो जाता है। इस दुखद घटना से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अंकित की आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति मिले। पुलिस मामले की जांच जारी रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस घटना के पीछे के कारणों का पता चल सके





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