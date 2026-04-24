एमसीडी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव: बीजेपी ने दाखिल किए नामांकन, कांग्रेस ने चौंकाया

दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए नामांकन प्रक्रिया संपन्न। बीजेपी ने प्रवेश वाही को मेयर और डॉ. मोनिका पंत को डिप्टी मेयर का उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस ने भी दोनों पदों के लिए नामांकन दाखिल कर चुनाव को दिलचस्प बना दिया।

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम ( एमसीडी ) में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर राजनीति क सरगर्मी बढ़ गई है। नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी ( बीजेपी ) ने मेयर और डिप्टी मेयर दोनों पदों के लिए अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने प्रवेश वाही को मेयर पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कि रोहिणी जोन के पूर्व चेयरमैन और नॉर्थ एमसीडी में स्टैंडिंग कमिटी के चेयरमैन रह चुके हैं। डिप्टी मेयर पद के लिए आनंद विहार से निगम पार्षद डॉक्टर मोनिका पंत को उम्मीदवार बनाया गया है, जिनका नाम पहले चर्चा में नहीं था, जिससे यह फैसला आश्चर्यजनक माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी (आप), जिसके पास एमसीडी में 100 पार्षदों की बहुमत है, ने आश्चर्यजनक रूप से दोनों पदों पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। हालांकि, कांग्रेस पार्टी, जिसके पास केवल 9 पार्षद हैं, ने दोनों पदों के लिए नामांकन दाखिल करके राजनीति क समीकरणों को बदल दिया है। कांग्रेस ने कबीर नगर वार्ड से निगम पार्षद हाजी जरीफ को मेयर पद के लिए और मुबारकपुर वार्ड से निगम पार्षद राजेश कुमार गुप्ता को डिप्टी मेयर पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस के इस कदम से अब 29 अप्रैल को मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होंगे, क्योंकि अब चुनाव की आवश्यकता है। कांग्रेस का कहना है कि अगर आप वास्तव में धर्मनिरपेक्ष पार्टी है तो उन्हें कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया है कि आप ने मेयर चुनाव से दूरी बनाकर बीजेपी के लिए रास्ता आसान कर दिया है, जिसे वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूर्व मेयर और कांग्रेस के कॉर्पोरेशन इंचार्ज फरहाद सूरी ने भी कहा कि बिना किसी शर्त के समर्थन करने का कोई मतलब नहीं है। प्रवेश वाही तीसरी बार पार्षद बने हैं और एमसीडी में उनका लंबा अनुभव रहा है। उन्होंने नॉर्थ एमसीडी में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। डॉक्टर मोनिका पंत की उम्मीदवारी को पार्टी के भीतर भी अप्रत्याशित माना जा रहा है। स्टैंडिंग कमिटी के खाली पदों के लिए भी नामांकन दाखिल किए गए हैं। बीजेपी से वार्ड नंबर-27 बेगमपुर से पार्षद जयभगवान यादव और वार्ड नंबर-82 से पार्षद मनीष चढ़ा ने नामांकन किया है। आप की तरफ से जलज कुमार (वार्ड नंबर-55) ने स्थायी समिति के लिए नामांकन दाखिल किया है। जयभगवान यादव को एमसीडी का नया नेता सदन नियुक्त किया गया है और उन्होंने तुरंत अपना कार्यभार संभाल लिया है। मेयर , डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमिटी के सदस्यों का चुनाव 29 अप्रैल को होने वाली आम सभा की बैठक में किया जाएगा। कांग्रेस ने नामांकन करके चुनाव ी बिसात बिछा दी है, और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव के दिन आप और अन्य पार्षद किस पक्ष में मतदान करते हैं। एमसीडी नेता नाजिया दानिश ने कहा कि यह नामांकन इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस चुनौतियों से नहीं डरती और जनता का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। कुल मिलाकर, एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव अब एक रोमांचक मुकाबले में बदल गए हैं, जिसमें बीजेपी , कांग्रेस और आप सभी अपनी-अपनी रणनीति के साथ मैदान में हैं.

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने मेयर और डिप्टी मेयर दोनों पदों के लिए अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने प्रवेश वाही को मेयर पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कि रोहिणी जोन के पूर्व चेयरमैन और नॉर्थ एमसीडी में स्टैंडिंग कमिटी के चेयरमैन रह चुके हैं। डिप्टी मेयर पद के लिए आनंद विहार से निगम पार्षद डॉक्टर मोनिका पंत को उम्मीदवार बनाया गया है, जिनका नाम पहले चर्चा में नहीं था, जिससे यह फैसला आश्चर्यजनक माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी (आप), जिसके पास एमसीडी में 100 पार्षदों की बहुमत है, ने आश्चर्यजनक रूप से दोनों पदों पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। हालांकि, कांग्रेस पार्टी, जिसके पास केवल 9 पार्षद हैं, ने दोनों पदों के लिए नामांकन दाखिल करके राजनीतिक समीकरणों को बदल दिया है। कांग्रेस ने कबीर नगर वार्ड से निगम पार्षद हाजी जरीफ को मेयर पद के लिए और मुबारकपुर वार्ड से निगम पार्षद राजेश कुमार गुप्ता को डिप्टी मेयर पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस के इस कदम से अब 29 अप्रैल को मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होंगे, क्योंकि अब चुनाव की आवश्यकता है। कांग्रेस का कहना है कि अगर आप वास्तव में धर्मनिरपेक्ष पार्टी है तो उन्हें कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया है कि आप ने मेयर चुनाव से दूरी बनाकर बीजेपी के लिए रास्ता आसान कर दिया है, जिसे वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूर्व मेयर और कांग्रेस के कॉर्पोरेशन इंचार्ज फरहाद सूरी ने भी कहा कि बिना किसी शर्त के समर्थन करने का कोई मतलब नहीं है। प्रवेश वाही तीसरी बार पार्षद बने हैं और एमसीडी में उनका लंबा अनुभव रहा है। उन्होंने नॉर्थ एमसीडी में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। डॉक्टर मोनिका पंत की उम्मीदवारी को पार्टी के भीतर भी अप्रत्याशित माना जा रहा है। स्टैंडिंग कमिटी के खाली पदों के लिए भी नामांकन दाखिल किए गए हैं। बीजेपी से वार्ड नंबर-27 बेगमपुर से पार्षद जयभगवान यादव और वार्ड नंबर-82 से पार्षद मनीष चढ़ा ने नामांकन किया है। आप की तरफ से जलज कुमार (वार्ड नंबर-55) ने स्थायी समिति के लिए नामांकन दाखिल किया है। जयभगवान यादव को एमसीडी का नया नेता सदन नियुक्त किया गया है और उन्होंने तुरंत अपना कार्यभार संभाल लिया है। मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमिटी के सदस्यों का चुनाव 29 अप्रैल को होने वाली आम सभा की बैठक में किया जाएगा। कांग्रेस ने नामांकन करके चुनावी बिसात बिछा दी है, और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव के दिन आप और अन्य पार्षद किस पक्ष में मतदान करते हैं। एमसीडी नेता नाजिया दानिश ने कहा कि यह नामांकन इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस चुनौतियों से नहीं डरती और जनता का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। कुल मिलाकर, एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव अब एक रोमांचक मुकाबले में बदल गए हैं, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और आप सभी अपनी-अपनी रणनीति के साथ मैदान में हैं





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

एमसीडी मेयर डिप्टी मेयर बीजेपी कांग्रेस आप चुनाव दिल्ली नगर निगम प्रवेश वाही मोनिका पंत राजनीति

United States Latest News, United States Headlines