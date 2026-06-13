एम्स भोपाल में बच्चे की मृत्यु के मामले में दो नर्सिंग अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर

भोपाल: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कैंसर पीड़ित तीन वर्षीय बच्चे को गलत तरीके से फार्मेलिन इंजेक्शन लगाने से उसकी मृत्यु होने पर दो महिला नर्सिंग अधिकारियों के खिलाफ德里ी दर्ज। पुलिस के अनुसार नर्सिंग स्टाफ ने जहरीला रसायन बच्चे के शरीर में लगा दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

एम्स भोपाल में एक कैंसर पीड़ित बच्चे का जहरीला इंजेक्शन लगाने से मौत के मामले में पुलिस ने दो महिला नर्सिंग अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामला छह महीने पहले 15 दिसंबर 2025 को हुआ था जब तीन वर्षीय सार्थक यादव को बुखार की शिकायत के बाद एम्स भोपाल के पीडियाट्रिक वार्ड-दो में भर्ती किया गया। वह बी-एएलएल (बी-सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया) बीमारी से पीड़ित था। उसके बायोप्सी के लिए जरूरी फार्मेलिन अस्पताल में उपलब्ध नहीं था। नर्सिंग अधिकारी अनुका गुजराती बाजार से फार्मेलिन से भरी 10 एमएल की सिरिंज लेकर आई। नर्सिंग अधिकारी ने सिरिंज को नष्ट करने या सुरक्षित रखने के बजाय मरीज के बेड के पास मेज पर छोड़ दिया। अगले दिन 17 दिसंबर की सुबह करीब 7.

15 बजे सार्थक की आइवी लाइन चोक हो गई। ड्यूटी पर मौजूद नर्सिंग अधिकारी मधुबाला शर्मा ने बिना लेबल और सामग्री की जांच किए मेज पर रखी वही सिरिंज उठाई, जिसमें फार्मेलिन भरी हुई थी। बच्चे के पिता ने कई बार चेतावनी दी कि सिरिंज में दवा नहीं कुछ और है, फिर भी नर्सिंग अधिकारी ने उसे बच्चे की नस में इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्शन लगते ही बच्चा अचेत हो गया और कुछ ही देर में मृत प्राप्त हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गवाहों के बयान और एम्स की आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट मौत का सीधा संबंध फार्मेलिन इंजेक्शन से पकड़ा गई। फार्मेलिन एक रासायनिक घोल है जिसमें फार्मल्डिहाइड गैस पानी में घुली होती है। यह रक्त में पहुंचने पर जानलेवा होता है। पुलिस के अनुसार दो नर्सिंग अधिकारियों पर लापरवाही और असुरक्षित तरीके से खतरनाक रसायन रखने का आरोप है





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