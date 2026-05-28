एम्स दिल्ली में कंसल्टेंट के पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट 31 मई, 2026 निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 40 वर्ष और अधिकतम आयु 70 वर्ष है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।

एम्स दिल्ली में कंसल्टेंट के पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट नजदीक, जल्द कर लें अप्लाई। एम्स दिल्ली में कंसल्टेंट के पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट 31 मई, 2026 निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 40 वर्ष और अधिकतम आयु 70 वर्ष है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से जीवन विज्ञान, जन स्वास्थ्य, कंप्यूटर साइंस/आईटी या मेडिकल डिवाइस/रेगुलेटरी क्षेत्रों में स्नातकोत्तर या पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार में शामिल होने के लिए कोई TA/DA नहीं दिया जाएगा। साक्षात्कार वाले दिन उम्मीदवारों को मूल दस्तावेज अपने साथ लाना अनिवार्य है.

एम्स दिल्ली में कंसल्टेंट के पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट नजदीक, जल्द कर लें अप्लाई। एम्स दिल्ली में कंसल्टेंट के पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट 31 मई, 2026 निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 40 वर्ष और अधिकतम आयु 70 वर्ष है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से जीवन विज्ञान, जन स्वास्थ्य, कंप्यूटर साइंस/आईटी या मेडिकल डिवाइस/रेगुलेटरी क्षेत्रों में स्नातकोत्तर या पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार में शामिल होने के लिए कोई TA/DA नहीं दिया जाएगा। साक्षात्कार वाले दिन उम्मीदवारों को मूल दस्तावेज अपने साथ लाना अनिवार्य है





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