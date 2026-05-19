एम्स दिल्ली में पार्किंग का गहराता संकट: मरीजों के लिए इलाज से अधिक चुनौतीपूर्ण हुई पार्किंग

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) दिल्ली में पार्किंग की बदहाल व्यवस्था के कारण मरीज और उनके परिजन घंटों कतारों में फंस रहे हैं, जिससे उनके इलाज और जांच के समय पर बुरा असर पड़ रहा है।

देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स, जो चिकित्सा के क्षेत्र में पूरे भारत और दुनिया भर में अपनी उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है, वहां वर्तमान में पार्किंग की व्यवस्था एक गंभीर समस्या बन चुकी है। अस्पताल में इलाज कराने आने वाले मरीजों और उनके परिजनों के लिए अब बीमारी से लड़ने से ज्यादा कठिन अपनी गाड़ी पार्क करना हो गया है। एम्स की पार्किंग व्यवस्था इतनी बदहाल हो चुकी है कि लोगों को अपनी गाड़ियां खड़ी करने के लिए एक से दो घंटे तक लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ता है। यह स्थिति विशेष रूप से गेट नंबर दो पर सबसे अधिक गंभीर देखी गई है, क्योंकि इसी गेट से इमरजेंसी सेवाओं के साथ-साथ पार्किंग का प्रवेश द्वार भी जुड़ा हुआ है। यहाँ वाहनों की इतनी लंबी कतारें लग जाती हैं कि गाड़ियां रेंग-रेंग कर आगे बढ़ती हैं, जिससे मरीजों और उनके तीमारदारों का धैर्य जवाब दे जाता है। दिल्ली की भीषण गर्मी और उमस के बीच घंटों तक गाड़ियों में बंद रहने के कारण मरीजों की शारीरिक स्थिति और अधिक बिगड़ जाती है, जो कि एक चिकित्सा संस्थान के परिसर में अत्यंत चिंताजनक है। इलाज के लिए देश के कोने-कोने से आने वाले मरीजों का यह दावा है कि वे समय पर अस्पताल पहुंचने के लिए अपने घरों से बहुत पहले निकलते हैं, लेकिन इसके बावजूद पार्किंग स्थल तक पहुंचने में ही उनका काफी समय व्यर्थ हो जाता है। इस देरी का सीधा प्रभाव मरीजों के स्वास्थ्य पर पड़ता है, क्योंकि कई बार पार्किंग में फंसे रहने के कारण उनकी ओपीडी का समय निकल जाता है या निर्धारित जांचें समय पर नहीं हो पातीं। जब एक मरीज पहले से ही गंभीर बीमारी और मानसिक तनाव से जूझ रहा हो, तो पार्किंग जैसी मूलभूत सुविधा में होने वाली यह देरी उसके तनाव को कई गुना बढ़ा देती है। अस्पताल प्रशासन का तर्क है कि उनके पास तीन मंजिला पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन इसकी व्यवस्था में एक बड़ा विभाजन है। पार्किंग की ऊपरी दो मंजिलों को डॉक्टरों, वरिष्ठ अधिकारियों और अस्पताल के स्टाफ के लिए आरक्षित रखा गया है, जबकि आम जनता और मरीजों के वाहनों के लिए केवल अंडरग्राउंड पार्किंग का विकल्प दिया गया है। यही कारण है कि अंडरग्राउंड पार्किंग पर दबाव अत्यधिक बढ़ गया है और वहां प्रवेश के लिए भारी भीड़ जमा हो जाती है। एक और बड़ी समस्या यह है कि अस्पताल आने वाले अधिकांश लोगों को सही प्रवेश द्वार की सटीक जानकारी नहीं होती। प्रशासन के अनुसार, यदि मरीज और उनके परिजन गेट नंबर छह का उपयोग करें, तो उन्हें पार्किंग के लिए बहुत कम समय इंतजार करना पड़ेगा और वे भीड़भाड़ से बच सकेंगे। लेकिन विडंबना यह है कि अस्पताल परिसर में ऐसे स्पष्ट दिशा-निर्देशों और सूचना बोर्डों का अभाव है जो लोगों को सही मार्ग दिखा सकें। जानकारी के अभाव में हर कोई गेट नंबर दो की ओर ही बढ़ता है, जिससे वहां अराजकता की स्थिति पैदा हो जाती है। मरीजों के परिजनों ने प्रशासन से पुरजोर मांग की है कि पार्किंग व्यवस्था को आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाया जाए। उनका सुझाव है कि यदि अस्पताल परिसर के भीतर शटल बसों या ई-रिक्शा जैसी सुविधाओं को बढ़ाया जाए, तो लोग अपनी गाड़ियां दूर पार्क करके आसानी से अस्पताल पहुंच सकेंगे। मरीजों के परिजनों के अनुभवों को साझा करें तो एक व्यक्ति ने बताया कि उसके परिवार का सदस्य भर्ती है और उसे रोजाना आना पड़ता है, लेकिन पार्किंग में ही उसके दो घंटे बर्बाद हो जाते हैं, जिसके बाद उसे काफी पैदल चलना पड़ता है। वहीं एक अन्य मरीज ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि बीमार हालत में अस्पताल आना ही अपने आप में एक संघर्ष है, और ऊपर से पार्किंग की लंबी कतारें मानसिक प्रताड़ना जैसी लगती हैं। लोगों का कहना है कि अस्पताल में समय बहुत कीमती होता है और प्रशासन को यह समझना चाहिए कि एक-एक मिनट की देरी किसी मरीज के लिए घातक हो सकती है। अंततः, यह आवश्यक है कि एम्स प्रशासन पार्किंग प्रबंधन के लिए एक ठोस कार्ययोजना तैयार करे, जिसमें डिजिटल पार्किंग मैनेजमेंट, बेहतर साइनेज और आम जनता के लिए अधिक स्थान सुनिश्चित किया जाए ताकि इलाज की राह में पार्किंग की बाधा को हटाया जा सके.

देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स, जो चिकित्सा के क्षेत्र में पूरे भारत और दुनिया भर में अपनी उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है, वहां वर्तमान में पार्किंग की व्यवस्था एक गंभीर समस्या बन चुकी है। अस्पताल में इलाज कराने आने वाले मरीजों और उनके परिजनों के लिए अब बीमारी से लड़ने से ज्यादा कठिन अपनी गाड़ी पार्क करना हो गया है। एम्स की पार्किंग व्यवस्था इतनी बदहाल हो चुकी है कि लोगों को अपनी गाड़ियां खड़ी करने के लिए एक से दो घंटे तक लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ता है। यह स्थिति विशेष रूप से गेट नंबर दो पर सबसे अधिक गंभीर देखी गई है, क्योंकि इसी गेट से इमरजेंसी सेवाओं के साथ-साथ पार्किंग का प्रवेश द्वार भी जुड़ा हुआ है। यहाँ वाहनों की इतनी लंबी कतारें लग जाती हैं कि गाड़ियां रेंग-रेंग कर आगे बढ़ती हैं, जिससे मरीजों और उनके तीमारदारों का धैर्य जवाब दे जाता है। दिल्ली की भीषण गर्मी और उमस के बीच घंटों तक गाड़ियों में बंद रहने के कारण मरीजों की शारीरिक स्थिति और अधिक बिगड़ जाती है, जो कि एक चिकित्सा संस्थान के परिसर में अत्यंत चिंताजनक है। इलाज के लिए देश के कोने-कोने से आने वाले मरीजों का यह दावा है कि वे समय पर अस्पताल पहुंचने के लिए अपने घरों से बहुत पहले निकलते हैं, लेकिन इसके बावजूद पार्किंग स्थल तक पहुंचने में ही उनका काफी समय व्यर्थ हो जाता है। इस देरी का सीधा प्रभाव मरीजों के स्वास्थ्य पर पड़ता है, क्योंकि कई बार पार्किंग में फंसे रहने के कारण उनकी ओपीडी का समय निकल जाता है या निर्धारित जांचें समय पर नहीं हो पातीं। जब एक मरीज पहले से ही गंभीर बीमारी और मानसिक तनाव से जूझ रहा हो, तो पार्किंग जैसी मूलभूत सुविधा में होने वाली यह देरी उसके तनाव को कई गुना बढ़ा देती है। अस्पताल प्रशासन का तर्क है कि उनके पास तीन मंजिला पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन इसकी व्यवस्था में एक बड़ा विभाजन है। पार्किंग की ऊपरी दो मंजिलों को डॉक्टरों, वरिष्ठ अधिकारियों और अस्पताल के स्टाफ के लिए आरक्षित रखा गया है, जबकि आम जनता और मरीजों के वाहनों के लिए केवल अंडरग्राउंड पार्किंग का विकल्प दिया गया है। यही कारण है कि अंडरग्राउंड पार्किंग पर दबाव अत्यधिक बढ़ गया है और वहां प्रवेश के लिए भारी भीड़ जमा हो जाती है। एक और बड़ी समस्या यह है कि अस्पताल आने वाले अधिकांश लोगों को सही प्रवेश द्वार की सटीक जानकारी नहीं होती। प्रशासन के अनुसार, यदि मरीज और उनके परिजन गेट नंबर छह का उपयोग करें, तो उन्हें पार्किंग के लिए बहुत कम समय इंतजार करना पड़ेगा और वे भीड़भाड़ से बच सकेंगे। लेकिन विडंबना यह है कि अस्पताल परिसर में ऐसे स्पष्ट दिशा-निर्देशों और सूचना बोर्डों का अभाव है जो लोगों को सही मार्ग दिखा सकें। जानकारी के अभाव में हर कोई गेट नंबर दो की ओर ही बढ़ता है, जिससे वहां अराजकता की स्थिति पैदा हो जाती है। मरीजों के परिजनों ने प्रशासन से पुरजोर मांग की है कि पार्किंग व्यवस्था को आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाया जाए। उनका सुझाव है कि यदि अस्पताल परिसर के भीतर शटल बसों या ई-रिक्शा जैसी सुविधाओं को बढ़ाया जाए, तो लोग अपनी गाड़ियां दूर पार्क करके आसानी से अस्पताल पहुंच सकेंगे। मरीजों के परिजनों के अनुभवों को साझा करें तो एक व्यक्ति ने बताया कि उसके परिवार का सदस्य भर्ती है और उसे रोजाना आना पड़ता है, लेकिन पार्किंग में ही उसके दो घंटे बर्बाद हो जाते हैं, जिसके बाद उसे काफी पैदल चलना पड़ता है। वहीं एक अन्य मरीज ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि बीमार हालत में अस्पताल आना ही अपने आप में एक संघर्ष है, और ऊपर से पार्किंग की लंबी कतारें मानसिक प्रताड़ना जैसी लगती हैं। लोगों का कहना है कि अस्पताल में समय बहुत कीमती होता है और प्रशासन को यह समझना चाहिए कि एक-एक मिनट की देरी किसी मरीज के लिए घातक हो सकती है। अंततः, यह आवश्यक है कि एम्स प्रशासन पार्किंग प्रबंधन के लिए एक ठोस कार्ययोजना तैयार करे, जिसमें डिजिटल पार्किंग मैनेजमेंट, बेहतर साइनेज और आम जनता के लिए अधिक स्थान सुनिश्चित किया जाए ताकि इलाज की राह में पार्किंग की बाधा को हटाया जा सके





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