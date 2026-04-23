एम्स ऋषिकेश के दीक्षा समारोह में उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने उत्कृष्टता की सराहना की

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एम्स ऋषिकेश के छठे दीक्षा समारोह में भाग लिया और संस्थान की शैक्षणिक, अनुसंधान और सामाजिक प्रतिबद्धता में उत्कृष्टता की सराहना की। उन्होंने उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे नवाचारों की प्रशंसा की और स्नातकों को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ऋषिकेश के छठे दीक्षा समारोह में भाग लेते हुए संस्थान की शैक्षणिक क्षमता, अनुसंधान, नवाचार और सामाजिक प्रतिबद्धता के क्षेत्र में उत्कृष्टता को सराहा। उन्होंने उत्तराखंड की भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद स्वास्थ्य सेवा ओं को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की, विशेष रूप से हेली एंबुलेंस सेवाओं और दूरस्थ क्षेत्रों में दवा वितरण के लिए ड्रोन के उपयोग को। उपराष्ट्रपति ने टेलीमेडिसिन जैसी पहलों का समर्थन करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवा को अस्पतालों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि दूरदराज और वंचित समुदायों तक पहुंचना चाहिए। दीक्षा समारोह में 386 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। उपराष्ट्रपति ने स्नातकों को संबोधित करते हुए कहा कि यह दीक्षा समारोह उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की शुरुआत है और उन्हें अपने पेशेवर कर्तव्यों को समर्पण और उद्देश्य की भावना के साथ निभाना चाहिए। उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान भारत द्वारा दिखाए गए लचीलेपन और नवाचार की सराहना की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाया गया, जिससे स्वास्थ्य सेवा तक समान पहुंच सुनिश्चित हुई। उपराष्ट्रपति ने भारतीय वैज्ञानिकों के मानवतावादी दृष्टिकोण की प्रशंसा की, जिन्होंने टीके विकसित किए ताकि दुनिया भर के लोगों को लाभ हो सके। भारत की वैक्सीन मैत्री पहल का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने 100 से अधिक देशों को टीके उपलब्ध कराए हैं, जो वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने पिछले एक दशक में देशभर में स्थापित नए एम्स संस्थानों की भूमिका को भी रेखांकित किया, जो गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा शिक्षा को सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे जैसे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार के प्रयासों की भी उन्होंने सराहना की। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.
) ने दीक्षा समारोह को विद्यार्थियों की साधना, समर्पण और सेवा भाव का उत्सव बताया। उन्होंने कहा कि यह वह क्षण है जब वर्षों की कड़ी मेहनत एक नई जिम्मेदारी में बदल जाती है। उन्होंने विद्यार्थियों की सफलता में माता-पिता के त्याग, गुरुजनों के मार्गदर्शन और राष्ट्र की अपेक्षाओं के महत्व पर जोर दिया। राज्यपाल ने चिकित्सा क्षेत्र में हो रहे तेजी से बदलावों का उल्लेख किया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल हेल्थ और आधुनिक अनुसंधान पद्धतियां स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बना रही हैं। उन्होंने एम्स ऋषिकेश को इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बताया, जो स्वास्थ्य तंत्र को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। उन्होंने चिकित्सा को केवल एक पेशा नहीं, बल्कि सेवा और संवेदनशीलता का क्षेत्र बताया, जहां चिकित्सकों का व्यवहार, सहानुभूति और समर्पण ही मरीजों को सुरक्षा और विश्वास प्रदान करते हैं। उन्होंने राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में आने वाली चुनौतियों का उल्लेख करते हुए युवा चिकित्सकों से इन चुनौतियों को अवसर में बदलते हुए दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एम्स को स्वास्थ्य का मंदिर बताते हुए कहा कि सरकार संस्थान की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विद्यार्थियों के योगदान को समाज और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण बताया
एम्स ऋषिकेश दीक्षा समारोह उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन स्वास्थ्य सेवा चिकित्सा शिक्षा उत्तराखंड टेलीमेडिसिन वैक्सीन मैत्री राज्यपाल गुरमीत सिंह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी