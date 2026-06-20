एम्स शोध: योग वेसोवैगल सिंकोप और अल्जाइमर दोनों में प्रभावी, सkun d ाश्ी कम करता है

एम्स द्वारा किए गए शोधों में पाया गया कि नियमित योगाभ्यास वेसोवैगल सिंकोप और अल्जाइमर दोनों रोगियों में सुधार लाता है। योग बेहोशी के दौरों को कम करता है और अल्जाइमर रोगियों की याददाश्त, मानसिक क्षमता और मनोदशा में सुधार करता है। शोध में 12 सप्ताह से एक वर्ष तक के योग कार्यक्रम के नतिजे सकारात्मक पाए गए। योग सुरक्षित, सुलभ और कम लागत वाला उपचार विकल्प है।

योग बार-बार बेहोश होने और अल्जाइमर की बीमारी में कारगर, डेढ़ महीने में ही होने लगता है सुधार एम्स के शोध ों से पता चला है कि योग वेसोवैगल सिंकोप और अल्जाइमर दोनों में प्रभावी है। यह बेहोशी के दौरे कम करता है और अल्जाइमर रोगियों की याददाश्त , मानसिक क्षमता सुधरती है। यह न ही केवल एक शारीरिक गतिविधि बल्कि एक समग्र दृष्टिकोण है जो मन और शरीर की शांति को बढ़ाता है। शोध ों के अनुसार नियमित योग प्रासंगिक तंत्रिका क्रियाओं को संतुलित करता है, जिससे रक्त संचार में सुधार होता है और मस्तिष्क तक ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ती है। वेसोवैगल सिंकोप में योग तनाव को घटाता है और सympаtic तंत्रिका पर नियंत्रण स्थापित करता है, जिससे अचानक बेहोशी के दौरे कम होते हैं। अल्जाइमर रोगियों के लिए योग एक जीवनशैली परिवर्तन का हिस्सा बन सकता है। यह न केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाता है बल्कि रोजमर्रा की मानसिक समस्याओं जैसे अवसाद और चिंता को भी कम करता है। एम्स द्वारा किए गए अध्ययनों में योग के विभिन्न पहलू शामिल हैं। पहले शोध में वेसोवैगल सिंकोप के 55 मरीजों का अनुसंधान किया गया। इनमें से एक समूह को सामान्य उपचार (पानी, नमक, शारीरिक अभ्यास) दिया गया और दूसरे समूह को नियमित योग ाभ्यास कराया गया। एक वर्ष की निगरानी के बाद परिणाम ने स्पष्ट बताया कि योग समूह में बेहोशी / चक्कर की घटनाएं औसत 0.7 रहीं, जबकि सामान्य उपचार समूह में यह 2.52 था। 43% योग संरक्षक पूरे अध्ययन काल से मुक्त रहे, जबकि केवल 16% सामान्य उपचार समूह के। दूसरा अध्ययन अल्जाइमर के शुरुआती क्षेत्र पर केंद्रित था। इसमें 12 सप्ताह तक दिनचर्या में 60 मिनट योग शामिल था। शोध ने पाया कि योग योग दानकर्ता माइक्रोबायोम (आंतों के जीवनिकी) में सुधार लाता है, जो मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। लाभकारी बैक्टीरिया में वृद्धि और सूजन करने वाले जीवाणुओं में कमी देखने को मिली। संज्ञानात्मक क्षमताओं में सुधार के साथ-साथ मनोदशा और याददाश्त भी बेहतर हुई। डॉ.

गौतम शर्मा सम्मेलन में योग को सुरक्षित, सुलभ और कम लागत वाला बताते हुए कहते हैं कि छह सप्ताह से लाभ दिखना शुरू हो जाता है। डॉ. रीमा दादा और डॉ.

मंजरी त्रिपाठी योग को पूर्ण उपचार नहीं, बल्कि सहायक चिकित्सा रूप में देखते हैं। यह शोध नए वैज्ञानिक प्रमाण प्रदान करता है कि योग तंत्रिका संबंधी बीमारियों में मानसिक कार्यों को बेहतर बनाने के लिए एक प्रभावी माध्यम हो सकता है। आंतरिक अणुक्रियाओं, तंत्रिका संवेदनशीलता और माइक्रोबायोम पर इसका सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट है। अधिकांश मरीज योग की सहजता और बहुत कम दुष्प्रभावों के कारण इसे अपनाते हैं। योग के माध्यम से दैनिक जीवन की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं, आत्मविश्वास स्थापित होता है और जीवन की गुणवत्ता उकसाए जा सकती है। इस प्रकार एम्स के शोध योग की विविधता और चिकित्सीय उपयोगिता को उजागर करते हैं। तंत्रिका तंत्र के संकुचन से होने वाली समस्याओं के साथ-साथ नuerodegenerate रोगों पर इसका अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि शारीरिक गतिविधियाँ केवल मuscular स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि मस्तिष्क के लिए भी लाभदायक हैं। भविष्य में और बड़ी पैमाने के अध्ययनों की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान साक्ष्य योग को एक शक्तिशाली सहज उपचार के रूप में स्थापित करते हैं। योग के बारे में बुनियादी जानकारी के अतिरिक्त यह लेख विशेष रूप से वेसोवैगल सिंकोप और अल्जाइमर के मरीजों के लिए उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान करता है। सामान्य लोग भी योग के दोष राहित और स्वास्थ्यवर्धक गुणों को अपनाकर अपने दैनिक जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हर रोगी की अलग-अलग स्थिति होती है, इसलिए चिकित्सक सलाह के बिना योग संबंधी किसी भी कार्यक्रम को शुरू करना उचित नहीं हो सकता। फिर भी, शोध इन दो प्रमुख बीमारियों पर योग के प्रभाव के बारे में नए संदेश प्रदान करता है। यह समारोह न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर स्वास्थ्य प्रणालियों में भी योग के विलय के प्रति रुझान को मजबूत करता है। यह स्पष्ट है कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ-साथ समाज में योग के प्रति जागरूकता फैलाना आवश्यक है। शिक्षा, सकारात्मक मानसिकता और स्वस्थ आहार के साथ योग को संयोजित करना उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि इसके आसन और श्वास प्रयोग। अंत में, यह संयुक्त शोध हमें दर्शाता है कि शारीरिक गतिविधि और मानसिक शांति के बीच संतुलन मनोवैज्ञानिक एवं तंत्रिका संबंधी स्वास्थ्य लाभों को अधिकतम कर सकता है। योग इस संतुलन की कुंजी हो सकता है





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