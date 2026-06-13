एयरटेल फास्ट लेन 5G रेफरल प्रोग्राम: दोस्तों को रेफर करें और बिल पर 300 रुपये की छूट पाएं

भारती एयरटेल ने अपनी फास्ट लेन 5G सर्विस के लिए एक लाभदायक रेफरल प्रोग्राम शुरू किया है। एयरटेल थैंक्स ऐप के माध्यम से उपयोगकर्ता अपने दोस्तों को रेफर कर सकते हैं और प्रत्येक सफल रेफरल पर 300 रुपये का कूपन प्राप्त कर सकते हैं। यह कूपन बिल भुगतान के दौरान छूट के रूप में उपयोग किया जा सकता है। प्रीपेड यूजर्स के लिए कूपन की वैल्यू 100 रुपये है।

भारती एयरटेल ने अपनी ' फास्ट लेन 5G ' (पुराना नाम प्रायोरिटी पोस्टपेड) सर्विस के लिए एक नया रेफरल प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम के माध्यम से यूजर्स अपने दोस्तों को एयरटेल की इस सर्विस के लिए रेफर करके अपने मासिक बिल पर काफी छूट प्राप्त कर सकते हैं। कंपनी द्वारा सर्विस का नाम बदलने के बाद यह रेफरल ऑफर लाइफेजर के तौर पर दिया जा रहा है। एयरटेल थैंक्स ऐप के माध्यम से यूजर्स अपने दोस्तों को इनवाइट कर सकते हैं और रेफरल लिंक शेयर कर सकते हैं। जब कोई दोस्त इस लिंक के जरिए साइन अप करता है, तो रेफर करने वाले यूजर और नए यूजर दोनों को 300 रुपये का एयरटेल कूपन मिलता है, हालांकि प्रीपेड उपयोगकर्ताओं के लिए यह कूपन कीमत 100 रुपये तक सीमित है। कूपन से बिल भुगतान के समय तुरंत छूट दी जाती है। इस प्रोग्राम में कोई शीर्ष सीमा नहीं है, यूजर्स अनगिनत लोगों को रेफर कर सकते हैं.

भारती एयरटेल ने अपनी 'फास्ट लेन 5G' (पुराना नाम प्रायोरिटी पोस्टपेड) सर्विस के लिए एक नया रेफरल प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम के माध्यम से यूजर्स अपने दोस्तों को एयरटेल की इस सर्विस के लिए रेफर करके अपने मासिक बिल पर काफी छूट प्राप्त कर सकते हैं। कंपनी द्वारा सर्विस का नाम बदलने के बाद यह रेफरल ऑफर लाइफेजर के तौर पर दिया जा रहा है। एयरटेल थैंक्स ऐप के माध्यम से यूजर्स अपने दोस्तों को इनवाइट कर सकते हैं और रेफरल लिंक शेयर कर सकते हैं। जब कोई दोस्त इस लिंक के जरिए साइन अप करता है, तो रेफर करने वाले यूजर और नए यूजर दोनों को 300 रुपये का एयरटेल कूपन मिलता है, हालांकि प्रीपेड उपयोगकर्ताओं के लिए यह कूपन कीमत 100 रुपये तक सीमित है। कूपन से बिल भुगतान के समय तुरंत छूट दी जाती है। इस प्रोग्राम में कोई शीर्ष सीमा नहीं है, यूजर्स अनगिनत लोगों को रेफर कर सकते हैं





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

एयरटेल फास्ट लेन 5G रेफरल प्रोग्राम बिल छूट एयरटेल थैंक्स ऐप

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

5G: क्या है 5G++? अपने फोन में कैसे ऑन करें? समझें साधारण 5G से बेहतर या बेकार?What Is 5G Plus Plus? : क्या साधारण 5G से 5G++ बेहतर इंटरनेट स्पीड देता है? इससे जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर 5G++ है क्या और यह फोन पर किस तरह से एक्टिवेट किया जा सकता है। दरअसल यह कैरियर एग्रीकगेशन से जुड़ा है और फोन पर 5G++ दिखने का मतलब होता है कि फोन एक सात कई फ्रीक्वेंसी बैंड से कनेक्टेड...

Read more »

Peddi ने 7वें दिन की सबसे कम कमाई, फिर भी 300 करोड़ पारPeddi, a sports drama film directed by Bunny Babu Sena, has released in theaters on June 4. Despite a mixed response, the film has managed to cross the 300 crore mark in its 7th day of release.

Read more »

नया 8,000mAh बैटरी वाला मिड-रेंज 5G फोन आज होगा लॉन्च, पीछे भी एक डिस्प्ले और 50MP कैमराटेक्नो आज भारत में अपना नया मिड-रेंज 5G फोन POVA 8 लॉन्च कर रहा है, जिसमें 8,000mAh की दमदार बैटरी और कैमरा मॉड्यूल पर खास 'अलाइव मैट्रिक्स डिस्प्ले'।

Read more »

नाला निर्माण के लिए हटाया गया अतिक्रमण, 300 मीटर क्षेत्र में चला पीला पंजाउपखंड क्षेत्र के मेहन्दूरिया गांव में स्वीकृत नाला निर्माण कार्य में बाधा बने अतिक्रमण को प्रशासन ने बुधवार देर शाम कार्रवाई करते हुए हटा दिया।

Read more »

Vodafone Idea ने कई नए शहरों में रोलआउट किया 5G नेटवर्क, अमृतसर में इसी महीने होगी लॉन्चिंग - vodafone idea expands 5g network across punjab and tamil naduVodafone Idea Vi ने भारत में अपने 5G नेटवर्क का दायरा बढ़ाते हुए कई नए शहरों और रीजन्स में अपनी सर्विसेज लाइव कर दी हैं। कंपनी ने पंजाब के कई बड़े शहरों समेत तमिलनाडु के नए जिलों में अपनी 5G कनेक्टिविटी रोलआउट की है।

Read more »

सीएम योगी आज गोरखपुर को देंगे ₹300 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात; यातायात, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में होगा सुधार - cm yogi to inaugurate 300 cr gorakhpur projects boost infraमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को गोरखपुर के बड़हलगंज में 300 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से दक्षिणांचल में यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य और बाढ़ नियंत्रण में सुधार होगा, रविवार को 950 करोड़ के अन्य कार्यों का भी शिलान्यास...

Read more »