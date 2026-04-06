एयरटेल ने यूपी ईस्ट में 4300 नए 5G टावर शुरू किए, 34 मिलियन आबादी तक पहुंचेगी सर्विस, अनलिमिटेड डेटा प्लान लॉन्च

एयरटेल ने उत्तर प्रदेश (पूर्व) सर्किल में 4300 नए 5जी टावर स्थापित किए हैं, जिससे 34 मिलियन से अधिक आबादी तक सेवाएं पहुंचाई जा सकेंगी। कंपनी ने 399 रुपये के रिचार्ज पैक में 28 दिनों के लिए अनलिमिटेड डेटा प्लान भी लॉन्च किया है।

एयरटेल ने उत्तर प्रदेश (पूर्व) सर्किल में 4300 नए 5जी टावर स्थापित करके अपनी 5जी सेवाओं का विस्तार किया है। कंपनी ने पिछले 12 महीनों के भीतर यह विस्तार किया है, जिसका लक्ष्य 34 मिलियन से अधिक आबादी तक अपनी सेवाएं पहुंचाना है। यह विशाल नेटवर्क विस्तार यूपी ईस्ट सर्किल के सभी 48 जिलों में हुआ है, जिसमें लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या और झांसी जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। एयरटेल का दावा है कि इस विस्तार से शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ कस्बों और दूरदराज के इलाकों में भी 5जी

कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे वहां के निवासियों को हाई-स्पीड इंटरनेट का लाभ मिलेगा। कंपनी का मानना है कि यह विस्तार नागरिकों, छात्रों, सूक्ष्म उद्यमियों, उद्यमों और सरकारी संस्थानों सहित सभी उपयोगकर्ताओं को बेहतर डिजिटल अनुभव प्रदान करेगा।\भारती एयरटेल, यूपी ईस्ट के सीईओ अमित गुप्ता ने इस विस्तार पर बात करते हुए कहा कि यूपी ईस्ट एयरटेल के लिए सबसे महत्वपूर्ण बाजारों में से एक है और यह विस्तार क्षेत्र में डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि 4300 से अधिक नई 5जी साइटों की स्थापना से एक मजबूत डिजिटल बैकबोन तैयार हुआ है। इस व्यापक रोलआउट से यह सुनिश्चित होता है कि प्रमुख शहरी केंद्रों, तेजी से विकसित हो रहे कस्बों और दूरस्थ ग्रामीण समुदायों में रहने वाले लाखों लोग अपनी दैनिक डिजिटल जरूरतों को पूरा करने के लिए तेज और विश्वसनीय कनेक्टिविटी का लाभ उठा सकें। एयरटेल इस क्षेत्र में नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, विस्तारित कवरेज और बेहतर ग्राहक अनुभव के लिए निवेश जारी रखेगा। अमित गुप्ता ने यह भी बताया कि एयरटेल ग्राहकों को निर्बाध डिजिटल एक्सेस प्रदान करने के लिए 399 रुपये के रिचार्ज पैक में 28 दिनों के लिए पूरी तरह अनलिमिटेड डेटा प्लान दे रहा है, जिसमें 24 घंटे के लिए अनलिमिटेड 4जी और 5जी डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग शामिल है। इस प्लान को इस तरह डिजाइन किया गया है कि उपयोगकर्ता बिना डेटा लिमिट की चिंता के सहज स्ट्रीमिंग, पढ़ाई, काम करने और जुड़े रहने का अनुभव प्राप्त कर सकें।\यह कदम एयरटेल की देश भर में अपनी 5जी सेवाओं के विस्तार की योजना का हिस्सा है। कंपनी का लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों तक तेज गति वाले इंटरनेट की पहुंच सुनिश्चित करना है। यह विस्तार न केवल एयरटेल के ग्राहकों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल विकास को भी बढ़ावा देगा। एयरटेल का मानना है कि बेहतर कनेक्टिविटी से शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय और अन्य क्षेत्रों में विकास को गति मिलेगी। कंपनी भविष्य में भी नए तकनीकी नवाचारों और नेटवर्क विस्तार पर ध्यान केंद्रित करती रहेगी ताकि ग्राहकों को सर्वोत्तम डिजिटल अनुभव प्रदान किया जा सके। इसके अतिरिक्त, कंपनी यूपी ईस्ट में अपने नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए नए निवेश करने की योजना बना रही है, जिससे इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार होगा और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी





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