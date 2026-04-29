एयर इंडिया ने सरकार के हब-एंड-स्पोक मॉडल का स्वागत किया, कनेक्टिविटी में सुधार की उम्मीद

एयर इंडिया ने सरकार के हब-एंड-स्पोक मॉडल को अपनाने के फैसले का स्वागत किया है, जिससे देश में हवाई कनेक्टिविटी में सुधार और हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे का अधिकतम उपयोग होने की उम्मीद है। एयरलाइन ने वाराणसी से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू की हैं।

नई दिल्ली, 29 अप्रैल। एयर इंडिया ने आज सरकार द्वारा हब-एंड-स्पोक मॉडल को अपनाने के निर्णय का हार्दिक स्वागत किया है। एयर इंडिया का मानना है कि यह निर्णय भारतीय विमानन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और दूरगामी परिवर्तन लाएगा। टाटा समूह के स्वामित्व वाली इस प्रमुख एयरलाइन के सीईओ और प्रबंध निदेशक कैंपबेल विल्सन ने सरकार की इस पहल को विमानन क्षेत्र के लिए एक क्रांतिकारी कदम बताया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस मॉडल से देश में हवाई कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व सुधार होगा और देश भर में स्थित हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। एयर इंडिया ने इस अवसर पर वाराणसी से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की घोषणा की, जो हब-एंड-स्पोक मॉडल के तहत एक महत्वपूर्ण कदम है। कैंपबेल विल्सन ने आगे कहा कि यह भारतीय विमानन इतिहास में एक निर्णायक क्षण है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में ही भारत को वैश्विक विमानन केंद्र बनाने और पूरे विमानन पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने का सपना साकार हो सकता है। उन्होंने विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी के उस दृष्टिकोण की प्रशंसा की जो एक मजबूत और व्यापक विमानन पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर केंद्रित है, जिससे वैश्विक हवाई यात्रा में भारत की स्थिति और अधिक मजबूत होगी। एयर इंडिया अपनी विस्तार रणनीति को इस नए मॉडल के अनुरूप ढाल रही है और वाराणसी से अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी शुरू करने का निर्णय इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक और सुलभ यात्रा विकल्प प्रदान करना है। एयर इंडिया का मानना है कि यह पहल न केवल यात्रियों को लाभान्वित करेगी बल्कि क्षेत्रीय विकास को भी गति प्रदान करेगी। एयर इंडिया के गवर्नेंस, रिस्क, कंप्लायंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स के ग्रुप हेड पी.

बालाजी ने इस कदम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह भारत को वैश्विक विमानन मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पहल भारत के विमानन को केवल महानगरों तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि टियर 2 और टियर 3 शहरों के यात्रियों के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को अधिक सुलभ और किफायती बनाएगी। बालाजी ने बताया कि इस मॉडल के कार्यान्वयन से देश के विभिन्न हिस्सों के यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक सीधी और आसान पहुंच प्राप्त होगी, जिससे पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने हाल ही में दिल्ली हवाई अड्डे की हब-एंड-स्पोक संचालन के लिए तैयारियों की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी। इस बैठक में उन्होंने इस मॉडल के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा की और सभी हितधारकों को मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। मंत्री ने बताया कि इस मॉडल से उड़ान योजना के तहत विकसित टियर-II और टियर-III हवाई अड्डों और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के बीच निर्बाध कनेक्टिविटी स्थापित होगी। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में भारत से लगभग 35 प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय यात्री दुबई, लंदन और सिंगापुर जैसे विदेशी हब के माध्यम से यात्रा करते हैं, और सरकार का लक्ष्य दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता और चेन्नई जैसे भारतीय केंद्रों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाकर इस प्रवृत्ति को बदलना है। इस पहल से भारत को एक आत्मनिर्भर और मजबूत विमानन केंद्र बनाने में मदद मिलेगी। एयर इंडिया इस परिवर्तनकारी यात्रा में सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और भारतीय विमानन क्षेत्र के विकास में अपना योगदान देने के लिए उत्सुक है





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